Śmierć bliskiej osoby w wypadku to nie tylko osobista tragedia, ale również zdarzenie wywołujące poważne konsekwencje finansowe dla członków rodziny. Utrata małżonka, rodzica, dziecka czy partnera życiowego może stanowić podstawę do dochodzenia określonych świadczeń pieniężnych od podmiotu odpowiedzialnego za wypadek lub jego ubezpieczyciela. W praktyce roszczenia te najczęściej powstają w związku z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi czy innymi zdarzeniami, za które odpowiedzialność ponosi osoba trzecia.

Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach kilka niezależnych roszczeń: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę, stosowne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdę.

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Podstawę dochodzenia roszczeń przez członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku stanowi przede wszystkim art. 446 k.c.. Przepis ten określa uprawnienia osób, które wskutek śmierci poszkodowanego doznały krzywdy lub poniosły określone konsekwencje majątkowe.

Co istotne, nie każda śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego zdarzenia automatycznie rodzi obowiązek wypłaty świadczeń. Konieczne jest ustalenie podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej określonego podmiotu oraz związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a śmiercią poszkodowanego.

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu (art. 446 § 1 k.c.)

Zgodnie z art. 446 § § 1 k.c. jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

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Zwrotowi podlegają koszty pozostające w rozsądnych granicach, odpowiadające zwyczajom przyjętym w danym środowisku. W praktyce są to najczęściej:

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koszty leczenia i transportu medycznego, jeżeli śmierć nie nastąpiła na miejscu wypadku,

usługi zakładu pogrzebowego, trumnę lub urnę, przewiezienie zwłok,

zakup miejsca na cmentarzu i postawienie nagrobka,

odzież żałobną, kwiaty i wieńce,

poczęstunek dla uczestników pogrzebu (tzw. stypa), zgodnie z lokalnym zwyczajem.

Warto zachować wszystkie faktury i rachunki, bo to one stanowią podstawowy dowód wysokości szkody.

Co istotne, otrzymany z ZUS lub KRUS zasiłek pogrzebowy nie pomniejsza kwoty należnej od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Przesądził to Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 15 maja 2009 r. (III CZP 140/08) wskazując, że zasiłek pełni inną funkcję niż odszkodowanie i przysługiwałby także przy śmierci z przyczyn naturalnych.

Renta (art. 446 § 2 k.c.)

Zgodnie z art. 446 § 2 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Przy ustalaniu wysokości renty sąd bierze pod uwagę m.in.:

dochody zmarłego i jego realne możliwości zarobkowe (także te, które osiągnąłby w przyszłości),

część dochodu, jaką przeznaczał na utrzymanie poszczególnych członków rodziny,

osobiste starania zmarłego, np. wkład w prowadzenie domu i wychowanie dzieci, który teraz trzeba zastąpić odpłatną pomocą,

uzasadnione potrzeby uprawnionego.

Renta jest świadczeniem okresowym, zwykle wypłacanym co miesiąc.

Należy przy tym odróżnić rentę odszkodowawczą dochodzoną na podstawie kodeksu cywilnego od renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to świadczenia wynikające z odmiennych podstaw prawnych, a ich wzajemne relacje wymagają oceny z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.

Stosowne odszkodowanie (art. 446 § 3 k.c.)

Odrębnym roszczeniem jest odszkodowanie przewidziane w art. 446 § 3 k.c. zgodnie z którym sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. W przeciwieństwie do zadośćuczynienia, którego zasadniczym celem jest rekompensata krzywdy niemajątkowej, odszkodowanie to służy naprawieniu szkody majątkowej związanej ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej uprawnionego.

Nie chodzi przy tym wyłącznie o prostą utratę określonej części dochodów gospodarstwa domowego. Pogorszenie sytuacji życiowej może obejmować również utratę rzeczywistego wsparcia, którego zmarły udzielał członkom rodziny, a które miało wymierne znaczenie ekonomiczne. Nie każde pogorszenie sytuacji finansowej uzasadnia jednak przyznanie świadczenia. Ustawodawca wymaga, aby miało ono charakter znaczny. Dla skutecznego dochodzenia odszkodowania konieczne jest zatem wykazanie, w jaki sposób śmierć osoby bliskiej wpłynęła na sytuację majątkową i perspektywy życiowe uprawnionego.

W wyroku z dnia 21 stycznia 2021 r. (I CSKP 23/21) Sąd Najwyższy wskazał, że celem odszkodowania przyznanego na podstawie art. 446 § 3 KC ma być zrekompensowanie rzeczywistego i znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego, podczas gdy zadośćuczynienie przewidziane w art. 446 § 4 KC nie jest zależne od pogorszenia sytuacji życiowej osoby bliskiej w wyniku śmierci bezpośrednio poszkodowanego, lecz ma na celu złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc członkom jego rodziny w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji życiowej. W art. 446 § 3 KC nie wskazano przy tym żadnych kryteriów szacowania uszczerbku polegającego na pogorszeniu się sytuacji życiowej, a zaznaczono jedynie, że odszkodowanie ma być stosowne, a więc takie, które w sposób dostateczny rekompensuje doznaną szkodę, uwzględniając jej rozmiar, długotrwałość, szczególne okoliczności danego przypadku, ale także stopę życiową społeczeństwa. Odszkodowanie musi zatem wyrażać się taką sumą, która będzie odbierana jako realne, adekwatne przysporzenie zarówno przez uprawnionego, jak i z obiektywnego punktu widzenia, uwzględniającego ocenę większości rozsądnie myślących ludzi.

Zadośćuczynienie za krzywdę (art. 446 § 4 k.c.)

Jednym z podstawowych roszczeń przysługujących członkom rodziny zmarłego jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Celem tego świadczenia jest złagodzenie niemajątkowych następstw śmierci osoby bliskiej, w szczególności cierpienia psychicznego, poczucia osamotnienia, utraty więzi rodzinnej oraz negatywnych zmian w życiu emocjonalnym i osobistym.

Ustawa posługuje się pojęciem „najbliższych członków rodziny”, ale go nie definiuje. Już w wyroku z dnia 13 kwietnia 2005 r. (IV CK 648/04) Sąd Najwyższy wskazał, że pokrewieństwo nie jest jedynym kryterium, rozstrzyga rzeczywista więź emocjonalna i faktyczne relacje ze zmarłym. Co do zasady uprawnieni są małżonek, dzieci i rodzice. Rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, pasierbowie czy partner z nieformalnego związku muszą natomiast wykazać, że łączyła ich ze zmarłym szczególnie bliska relacja.

Przepisy nie przewidują sztywnych stawek ani ustawowych tabel określających wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Wysokość należnego świadczenia ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy.

Przy ocenie rozmiaru krzywdy znaczenie mogą mieć przede wszystkim:

rodzaj i intensywność więzi łączącej uprawnionego ze zmarłym;

charakter i długotrwałość cierpienia psychicznego;

wiek zmarłego oraz osoby dochodzącej świadczenia;

wpływ śmierci na życie rodzinne, społeczne i osobiste;

poczucie osamotnienia i utrata wsparcia emocjonalnego;

konieczność reorganizacji dotychczasowego życia;

Nie istnieje zatem jedna kwota zadośćuczynienia należna każdemu małżonkowi, dziecku czy rodzicowi. W dwóch pozornie podobnych sprawach wysokość przyznanych świadczeń może być odmienna, jeżeli różny był charakter relacji rodzinnych oraz rozmiar doznanej krzywdy.

Warto również zaznaczyć, że dochodzenie zadośćuczynienia nie wymaga wykazania uszczerbku na zdrowiu psychicznym ani podjęcia leczenia psychiatrycznego lub psychologicznego. Okoliczności te mogą mieć znaczenie dowodowe i wpływać na ocenę rozmiaru krzywdy, jednak nie stanowią bezwzględnego warunku przyznania świadczenia

Ważne Art. 446 § 4 k.c. obowiązuje od 3 sierpnia 2008 r. i nie działa wstecz. Nie oznacza to jednak, że rodziny osób zmarłych wcześniej pozostają bez ochrony. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 22 października 2010 r. (III CZP 76/10) mogą one dochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. W uchwale z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11) Sąd Najwyższy potwierdził, że roszczenie to można skierować także do ubezpieczyciela OC sprawcy.

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