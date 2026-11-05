Polacy o rodzinach jednopłciowych. Kto powinien mieć prawo wychowywać dziecko?

Ponad połowa Polaków popiera prawo do wychowania dziecka przez dwie matki lub dwóch ojców - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Kampanii Przeciw Homofobii.

W sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziewczynki wychowywanej przez dwie matki orzeka w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

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Na zlecenie Kampanii Przeciw Homofobii przeprowadzono sondaż, w którym zapytano Polki i Polaków, czy w przypadku rodzin, w których oboje rodzice są tej samej płci, ale polskie prawo uznaje tylko jednego z nich, drugi rodzic powinien mieć zagwarantowane prawo do dalszego wychowywania dziecka.

Czy więź z dzieckiem jest ważniejsza niż pokrewieństwo?

Odpowiedzi „tak” lub „raczej tak” udzieliło 56.9 proc. ankietowanych. 24,7 proc. sprzeciwiło się przyznaniu równych praw do wychowywania dziecka. Niespełna 19 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Na pytanie, czy prawo do wychowywania dziecka powinno zależeć od stopnia pokrewieństwa, 61 proc. ankietowanych odpowiedziało, że prawo do opieki nad dzieckiem powinno przysługiwać osobom, które na co dzień je wychowują i się nim opiekują, nawet jeśli nie są z nim spokrewnione. Przeciwnego zdania było 24 proc. badanych.

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Polacy o prawach rodziców w rodzinach jednopłciowych

„Polskie społeczeństwo już dawno zrozumiało, że rodzinę tworzą osoby, które codziennie troszczą się o dziecko. Teraz czas na instytucje i polityków” - skomentował wyniki koordynator specjalista ds. rzecznictwa KPH Mateusz Trzaska.

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Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na reprezentatywnej grupie tysiąca Polek i Polaków pod koniec października 2026 r.

Według szacunków Kampanii Przeciw Homofobii w tzw. tęczowych rodzinach wychowuje się ok. 50 tys. dzieci.