Nowe kody PKD 2025: uwaga przedsiębiorcy trzeba zaktualizować rodzaj działalności [dot. podmiotów w CEIDG, KRS lub rejestrze REGON]

Obowiązują nowe kody PKD 2025, te z 2007 r. nie przystają już do aktualnych realiów w polskiej i unijnej gospodarce. Sumarycznie w klasyfikacji PKD 2025 wydzielonych zostało 126 podklas na poziomie krajowym, natomiast różnica pomiędzy łączną liczbą podklas PKD 2007 i PKD 2025 wynosi 72. Jak dokonać zmian w PKD i do kiedy?

Nowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2025 r. Mamy PKD 2025 zamiast PKD 2007. Na szczęście nie oznacza to dla przedsiębiorców, a konkretnie dla podmiotów zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub posiadających REGON, automatycznej zmiany. Będzie na to trochę czasu, ale już teraz warto wiedzieć jak się do tego zabrać.

Zmiany PKD 2025 podstawa prawna

Jeżeli chodzi o podstawę prawną do zmiany PKD w Polsce w 2025 r. to trzeba zacząć od prawa UE. Okazuje się, że dotychczasowe PKD 2007, które już przecież obowiązywało 17 lat, nie było kompatybilne i realnie odzwierciedlające rodzaje działalności gospodarczej w UE. Świat pracy zmienia świat technologii i ciągle to pojawiających się branż. Na tym tle rynek UE powinien być spójny. Nowe PKD 2025 ma swoją podstawę w nowej klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE). Nad zmianami klasyfikacji UE (po konsultacji z krajami członkowskim, w tym z Polską) pracowano już od dawna, bo od 2018 r. Na skutek tego dopiero 1 stycznia 2025 r. na polskim "podwórku" legislacyjnym weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936). Aby na przyszłość uniknąć tak długo obowiązujących rodzajów działalności jak dotychczas, zdecydowano, że będzie planowana zmiana kodów PKD co 5-10 lat. Przedsiębiorcy będą więc mieli taki dodatkowy obowiązek co jakiś czas.

Ważne ZMIANA O CHARAKTERZE TECHNICZNO-URZĘDOWYM Jak podaje sam GUS przepisy nie powinny wywołać wobec przedsiębiorców zmian administracyjnych czy podatkowy. Zmiana PKD ma typowo urzędowy charakter. Chodzi o stosowanie nowych PKD 2025 np. w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej klasyfikacji.

PKD 2025 a PKD 2007

Zmian z PKD 2007 na PKD 2025 jest sporo. Sumarycznie w klasyfikacji PKD 2025 wydzielonych zostało 126 podklas na poziomie krajowym, natomiast różnica pomiędzy łączną liczbą podklas PKD 2007 i PKD 2025 wynosi 72. Jednak jak podaje GUS do tych najważniejszych i podstawowych zalicza się:

podział sekcji J Informacja i komunikacja na dwie odrębne sekcje: J Działalność wydawnicza i nadawcza oraz związana z produkcją i dystrybucją treści i K Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego , doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.

oraz związana z produkcją i dystrybucją treści i , doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Zmieniono dział 14 Produkcja odzieży , wyeliminowano rozróżnienie na poziomie grupy i klasy między formami handlu detalicznego tj. w sklepie oraz internetowym handlem detalicznym i handlem na straganach i targowiskach, co oznacza, że dotychczasowe grupy 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach oraz 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami zostały zlikwidowane, a działalność została ujęta w odpowiednich klasach wg rodzajów sprzedawanych towarów.

, wyeliminowano rozróżnienie na poziomie grupy i klasy między formami handlu detalicznego tj. w sklepie oraz internetowym handlem detalicznym i handlem na straganach i targowiskach, co oznacza, że dotychczasowe grupy 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach oraz 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami zostały zlikwidowane, a działalność została ujęta w odpowiednich W celu odzwierciedlenia rosnącego znaczenia działalności pośrednictwa utworzono dla niej 20 nowych podklas w poszczególnych działach PKD.

utworzono dla niej w poszczególnych działach PKD. Zmodyfikowano strukturę działu 90 Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

strukturę działu 90 i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Zmieniono bazę z działu 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, poprzez utworzenie nowych grup.

Do kiedy zmiana PKD 2025?

Podmioty zarejestrowane w CEIDG, KRS lub rejestrze REGON mają prawie 2 lata na dokonanie zmian w PKD. Wynika to z tego, że ustalono termin do dnia 31 grudnia 2026 r. co do samodzielnego dokonania przeklasyfikowania kodu określającego przedmiot dotychczas prowadzonej działalności: z PKD 2007 na PKD 2025. Obowiązuje więc 2 letni okres przejściowy, w którym pomimo nowej PKD 2025 stosuje się jeszcze PKD 2007.

Jakie konsekwencje jeżeli brak zmiany w PKD 2025?

Jeżeli przedsiębiorcy sami nie zdecydują się na przeklasyfikowanie w PKD z 2007 na 2025 zrobi to za nich urząd. Dobrze, nie dobrze? To zależy. Wydaje się bardziej bezpiecznym i racjonalnym rozwiązaniem samodzielne zdecydowanie o rodzaju prowadzonej przez siebie działalności. Automatyczna zmiana w CEIDG, KRS, w rejestrze REGON oraz innych rejestrach urzędowych nastąpi z dniem 1 stycznia 2027 r., jeśli przedsiębiorca wcześniej sam nie dokona modyfikacji. Będzie się to działo w oparciu o powiązania jednoznaczne oraz interpretacje powiązań wieloznacznych zamieszczone w PKD 2025 (klucze przejść).

Na chwilę obecną trwają prace nad zmianami do ustawy o statystyce publicznej - która wprowadzi m.in. zmiany do ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – umożliwiającymi automatycznego przeklasyfikowanie działalności w rejestrach urzędowych.

Nowe podmioty gospodarcze nowe PKD 2025

Okres przejściowy nie będzie obowiązywał podmiotów gospodarczych, które w 2025 r. rozpoczynają wykonywanie działalności gospodarczej, które po wejściu w życie PKD 2025 złożą wniosek o wpis, zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestrze REGON będą zobowiązane do zgłoszenia działalności wg PKD 2025. W sytuacji niedokonania przez podmioty ww. zgłoszenia, ich działalności będą mogły zostać przeklasyfikowane w rejestrach automatycznie.

Jak dokonać zmiany w PKD?

Podmioty podlegające wpisowi do rejestru REGON zgłaszają zmiany na formularzach:

RG-OP Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej.

RG-OF Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG Podmioty podlegające wpisowi do KRS, CEIDG zgłaszają zmiany do tych rejestrów. Więcej informacji o składaniu wniosków do rejestru REGON znajduje się na stronie https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/.