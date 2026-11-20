Poczta Polska realizuje kolejny strategiczny etap największej w historii modernizacji obszaru logistyki gotówki. Spółka uruchomiła projekt wdrożenia zintegrowanej platformy IT, która połączy najważniejsze procesy związane z obsługą, transportem i przetwarzaniem gotówki w jeden cyfrowy ekosystem. Rozwiązanie ma zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić przepływ informacji oraz stworzyć fundament do dalszego rozwoju usług dla klientów.

Nowe cyfrowe serce logistyki gotówki. Poczta Polska wdraża zintegrowaną platformę IT

Poczta Polska jest liderem logistyki gotówki w kraju, obsługuje rocznie około 150 mld zł gotówki i realizuje około 200 tys. transportów wartości pieniężnych miesięcznie. Z usług Spółki korzystają banki, sieci handlowe oraz przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki. Niedawno do grona klientów dołączył także Euronet Polska, operator jednej z największych sieci bankomatów i wpłato-bankomatów.

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Ważne Rozwój nowej platformy IT jest częścią szerokiego programu inwestycyjnego obejmującego modernizację centrów obsługi gotówki, wdrażanie zaawansowanych sorterów do automatycznego przeliczania i sortowania banknotów oraz monet, wymianę floty bankowozów oraz rozbudowę ogólnopolskiej sieci 25 nowoczesnych sortowni gotówki. Docelowo inwestycje te mają zwiększyć efektywność operacyjną, rozszerzyć możliwości obsługi klientów i umocnić pozycję Poczty Polskiej jako lidera rynku logistyki gotówki w Polsce.

Kluczowym elementem programu jest budowa nowej platformy teleinformatycznej wspierającej cały proces obsługi gotówki

Kluczowym elementem programu jest budowa nowej platformy teleinformatycznej wspierającej cały proces obsługi gotówki. System będzie obejmował portal klienta, aplikację dla konwojentów wykorzystujących mobilne terminale oraz moduły odpowiedzialne za transport, obsługę centrów gotówkowych, analitykę i raportowanie. Dzięki modułowej architekturze rozwiązanie będzie mogło rozwijać się wraz ze skalą działalności Spółki i potrzebami rynku.

- Nowa platforma ma wspierać cały proces obsługi gotówki, od odbioru wartości pieniężnych po ich rozliczenie. Istotną zaletą rozwiązania jest możliwość integracji z systemami banków i innych klientów korzystających z naszych usług. To ważny element budowy nowoczesnej i skalowalnej oferty logistyki gotówki - mówi Michał Pęsiek, dyrektor Departamentu Ochrony i Logistyki Gotówki Poczty Polskiej.

Integracja wszystkich etapów procesu oraz automatyzacja przepływu informacji pomiędzy wszystkimi systemami i urządzeniami

Nowy platforma to nie tylko następca dotychczas wykorzystywanych narzędzi. Jej głównym zadaniem jest integracja wszystkich etapów procesu oraz automatyzacja przepływu informacji pomiędzy wszystkimi systemami i urządzeniami. Platforma zostanie połączona z rozwiązaniami funkcjonującymi już w Poczcie Polskiej, ale też z nowoczesnymi sorterami gotówki instalowanymi w centrach obsługi. Dzięki temu ograniczone zostaną ręczne operacje i wielokrotne wprowadzanie tych samych danych do różnych systemów, co przełoży się na większą niezawodność procesów, szybszy obieg informacji oraz lepszą kontrolę operacyjną.

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Dostawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Ad Info sp. z o.o., której rozwiązanie jest wykorzystywane także przez inne podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi gotówki. Zakończono etap analizy przedwdrożeniowej i przygotowano dokumentację techniczną oraz funkcjonalną. Kolejne fazy projektu obejmą dostarczenie i konfigurację rozwiązania, integracje z systemami i urządzeniami, testy, szkolenia użytkowników oraz uruchomienie produkcyjne.

- Modernizacja logistyki gotówki to kompleksowy program zmian łączący infrastrukturę, nowoczesne urządzenia, rozwiązania IT i nowe procesy biznesowe. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego ekosystemu logistyki gotówki, który pozwoli umacniać pozycję rynkową Poczty Polskiej i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów - mówi Hanna Łączyńska, dyrektor Biura Operacji Gotówkowych w Departamencie Ochrony i Logistyki Gotówki Poczty Polskiej.

Źródło: Poczta Polska S.A.