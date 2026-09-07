W zeszłym tygodniu zostały złożone na ręce Marszałkowi Sejmu podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian przepisów prawa łowieckiego. Grupa osób zaangażowanych w ochronę przyrody i dobrostan zwierząt przygotowała projekt przede wszystkim dostosowujący przepisy ustawy do obecnie obowiązującego porządku prawnego oraz aktualnego postrzegania zwierząt.

Jak wynika z uzasadnienia do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, przygotowane zmiany o charakter systemowy mają w zamierzeniu wywołać skutki na wielu polach w tym w obszarze definicji i celów łowiectwa, zasad uznawania gatunków za łowne, planowania łowieckiego, wykonywania polowań, jawności gospodarki łowieckiej, praw właścicieli nieruchomości. Łowiectwo z modelu opartego w znacznym stopniu na samoregulacji środowiska łowieckiego zostałoby przekształcone w działanie podlegające kontroli publicznej, przyrodniczej i społecznej.

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Zmiana definicji łowiectwa oraz polowania

Łowiectwo powinno być potraktowane jako zarządzanie populacjami zwierząt należących do gatunków uznawanych za łowne, mając na względzie zasady ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Dodatkowo definicja polowania powinna wskazywać jego faktyczną istotę – tj. zabicie zwierzęcia.

Nowe zasady uznawania gatunków za łowne

Za gatunek łowny mogą być uznane tylko takie zwierzęta, gdy uzasadnione to będzie badaniami naukowymi, monitoringowymi lub urzędowymi związanymi z nadmierną liczebnością danego gatunku oraz powodowanych przez niego szkód, w szczególności istnienie zagrożenia dla ekosystemów lub istotnych szkód gospodarczych. Ocena w tym zakresie miałaby być dokonywana nie rzadziej niż co 5 lat.

Zmiany w planach łowieckich

Roczne plany łowieckie będą wymagały uzgodnienia przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie liczby zwierząt planowanych do zabicia z uwzględnieniem stanu ochrony gatunków, siedlisk i ostoi oraz różnorodności gatunkowej i genetycznej. W rocznych planach będzie obowiązkowe wskazanie nie tylko liczny zabitych zwierząt, ale i postrzelonych i nieodnalezionych. Usunięty będą informacje o planowanej liczbie zwierząt do zasiedlenia oraz będzie możliwa zmiana planu z uwagi na istotne potrzeby wynikające z ochrony przyrody.

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Natomiast wieloletnie łowieckie plany hodowlane mają być poddane kontroli środowiskowej i administracyjnej. Niezbędne będzie wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny ich oddziaływania na środowisko. Plan nie będzie mógł zostać zatwierdzony, jeśli będzie znacząco oddziaływał na środowisko w tym na obszar Natura 2000. Zatwierdzenie tych planów będzie wymagało decyzji administracyjnej w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Od decyzji będzie przysługiwało prawo odwołania do ministra właściwego do ochrony środowiska z możliwością udziału organizacji społecznych na prawach strony.

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Urządzenia łowieckie i bytowanie gatunków łownych

Projekt zmian do prawa łowieckiego zakłada potrzebę uzyskania zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu na wnoszenie urządzeń związanych z gospodarką łowiecką. Nie byłoby to możliwe w otulinach parków narodowych i rezerwatów przyrody, a na obszarach Natura 2000 jedynie za zgodą regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Ten organ musiałby również wyrazić zgodę na dokarmianie i nęcenie zwierząt. Niedopuszczalne byłoby dokonywanie zasiedleń bażanta, daniela i muflona na potrzeby polowań.

Obwody łowieckie

Projekt rozszerza katalog terenów, które nie mogą wchodzić w skład obwodów łowieckich, np. tereny zajęte pod ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt, schroniska dla zwierząt, obszar zieleni, budynki użyteczności publicznej. Więcej podmiotów miałoby możliwość opiniowania i uzgadniania projektów uchwał o podziale na obwody łowieckie – rejonowy dyrektor ochrony środowiska, organizacje społeczne, gminy miejskie. Właściciel lub użytkownik wieczysty będzie mógł nie wyrazić zgody na włączenie nieruchomości do obwodu łowieckiego.