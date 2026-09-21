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Polski Związek Łowiecki w obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej zmiany prawa łowieckiego

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21 września 2026, 08:08
Urszula Wilk-Winter
Polski Związek Łowiecki w obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej zmiany prawa łowieckiego
Polski Związek Łowiecki w obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej zmiany prawa łowieckiego
Shutterstock

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Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli podpisało się pod projektem zmian ustawy prawo łowieckie mających na celu zmiany zasad prowadzenia polowań mając na względzie dobrostan zwierząt (nie tylko gatunków łownych). Zdaniem autorów projektu reformie powinna podlegać również działalność Polskiego Związku Łowieckiego.

Polski Związek Łowiecki obecnie

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) to zrzeszenie myśliwych i kół łowieckich posiadające osobowość prawną. Liczy ok. 120 tys. członków.

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Aktualne prawo łowieckie tworzy model gospodarki łowieckiej oparty na dominującej roli PZŁ, kół łowieckich oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Najwyższa Izba Kontroli już w 2015 roku stwierdziła, że Minister Środowiska nie ma żadnych narzędzi nadzorowania gospodarki łowieckiej ani Polskiego Związku Łowieckiego. Prerogatywy ministra ograniczają się do przepisów dotyczących nadzorowi nad stowarzyszeniami i sprowadzają się do mnie istotnych spraw np. udziału w postępowaniach skargowych. PZŁ kwestionował projekt ograniczenia ilości gatunków zwierząt łownych – od 2 stycznia 2026 roku ten status straciło pięć z planowanych siedmiu gatunków ptaków. Sprawozdawczość Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich jest mało dostępna publicznie. Podmioty powiązane z PZŁ organizują komercyjne polowania.

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Finansowanie, sprawozdawczość i nadzór

Według obywatelskiego projektu ustawy działalność Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich może być finansowane wyłącznie z funduszu własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn, dotacji, dopłat, płatności oraz innych instrumentów wsparcia finansowych ze środków publicznych, dochodów z gospodarki łowieckiej i działalności gospodarczej. Niedopuszczalne ma być uzyskiwanie przychodów z innych źródeł.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne PZL i kół łowieckich miałyby obejmować bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów według źródeł, zestawienie kosztów według rodzaju działalności, informacji o przychodach i kosztach gospodarki łowieckiej i działalności gospodarczej, dotacjach i innych instrumentach wsparcia finansowego ze środków publicznych, dane o majątku oraz o działalności statutowej i gospodarczej. Sprawozdania zatwierdzałby minister właściwy do spraw środowiska. Istniałaby możliwość odmowy zatwierdzenia, wyznaczenie terminu na korektę, zobowiązanie do programu naprawczego, zarządzenie kontroli, wydanie zaleceń pokontrolnych, zobowiązanie organów Polskiego Związku Łowieckiego do rozpatrzenia nieprawidłowości, a nawet odwołanie Łowczego Krajowego lub Zarządu Głównego PZŁ. Kontrola działalności mogłaby również dotyczyć legalności, gospodarności i rzetelności.

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Postępowanie dyscyplinarne

Projekt dodaje do pojęć oskarżyciel i obwiniony definicje pokrzywdzonego jako osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przewinieniem łowieckim. W sprawach dotyczących tych zdarzeń, bezpośrednio godzących w ochronę przyrody lub środowisko prawa pokrzywdzonego będzie mogła wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, przyrody lub środowiska.

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Państwowa Straż Łowiecka

Państwowa Straż Łowiecka to umundurowana i uzbrojona formacja będąca strażą ochrony przyrody, podległa wojewodzie. Nie została utworzona w każdym województwie. Projekt wprowadza wymóg, aby strażnik Państwowej Straży Łowieckiej nie był członkiem PZŁ. Dzięki temu nastąpi ograniczenie konfliktu interesów i wzmocnienie niezależności organów kontroli wobec środowiska, które ma kontrolować.

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Źródło: INFOR
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