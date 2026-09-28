Weszły w życie przepisy dotyczące psów ratowniczych w straży pożarnej. Mają na celu uregulowanie statusu prawnego psów ratowniczych wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, a także stworzenie spójnych zasad ich szkolenia, egzaminowania i dopuszczania do działań ratowniczych.

Szkolenia i egzaminy psów ratowniczych OSP

Nowe przepisy jednoznacznie określają, że Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) mogą wykorzystywać do prowadzonych przez siebie działań psy ratownicze. Zwierzęta mają być szkolone i egzaminowane w oparciu o zasady obowiązujące w odniesieniu do zwierząt wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i używane po spełnieniu powyższych warunków. W związku z tym opiekunowie psów ratowniczych będą musieli odbyć szkolenie na tożsamych zasadach, jak obowiązują w odniesieniu do opiekunów psów służbowych PSP.

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Zasady udziału psów ratowniczych OSP w akcjach

Ustawa wprost wskazuje, że zadania OSP wykonywane w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska mogą być realizowane z wykorzystaniem psów ratowniczych. W szczególności dotyczy to udziału w akcjach ratowniczych oraz działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże.

Umowa z gminą

Należy podkreślić, że możliwość wykorzystywania psów ratowniczych w działaniach ratowniczych została uzależniona od treści umowy zawartej między gminą w której działa OSP a tą straż, określającą realizowane zadania. W związku z tym w ciągu roku gminy w ramach przepisów przejściowych zostały zobowiązane do przeprowadzenia weryfikacji obowiązujących umów zawartych z OSP. Przede wszystkim samorząd powinien sprawdzić czy umowa przewiduje możliwość realizacji działań ratowniczych z użyciem psów. W przypadku poczynienia ustaleń, iż brak jest tego rodzaju uregulowań obowiązkiem gminy jest albo zawarcie nowej umowy albo aktualizacja starej w ten sposób aby umożliwić OSP wykonywanie działań z psami ratowniczymi w oparciu o przepisy prawa.