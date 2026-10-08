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Obywatelski projekt zmiany ustawy prawo łowieckie – odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia

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08 października 2026, 10:57
Urszula Wilk-Winter
Zakaz polowań dla myśliwego za wcześniejsze naruszenie przepisów
Zakaz polowań dla myśliwego za wcześniejsze naruszenie przepisów
Shutterstock

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Obywatelski projekt zmiany ustawy prawo łowieckiej trafił do Sejmu i jest przedmiotem konsultacji społecznych. W projekcie proponowane są również modyfikacje dotyczące odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej dotyczącej polowań. Jakiego rodzaju?

Rozszerzenie katalogu wykroczeń podlegających karze

Jeśli chodzi o wykroczenia postulowane jest rozszerzenie katalogu czynów podlegających odpowiedzialności m.in. o umożliwienie osobie nieuprawnionej udziału w polowaniu, wykonywania polowania albo udziału w nim w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, wznoszenie urządzeń łowieckich bez wymaganej zgody albo na obszarach objętych zakazem, nieopublikowanie danych w rejestrze polowań oraz ich wykonywanie bez ważnych badań lekarskich i psychologicznych.

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Podwyższenie odpowiedzialności

W obywatelskim projekcie zmian ustawy prawo łowieckie sankcją za wykroczenia miałaby być zmieniona z samej grzywny na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Nową dolegliwością byłaby możliwość orzeczenia zakazu wykonywania polowań od 6 miesięcy do 3 lat a przy niektórych wykroczeniach – obowiązek orzeczenia takiego zakazu.

Utrudnianie lub uniemożliwianie polowania

Proponowane jest zmiana kwalifikacja umyślnego utrudniania bądź uniemożliwiania polowania z przestępstwa na wykroczenie, co jest bardziej adekwatne mając na względzie ingerencję w swobody obywatelskie. Dodatkowo również czyn ten mógłby dotyczyć jedynie prawidłowo zgłoszonych polowań.

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Proponowany katalog nowych przestępstw

Przestępstwo to czyn zagrożony wyższym wymiarem kary o którym informacja trafia do Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Przestępstwem miałoby być polowanie z pojazdów mechanicznych lub łodzi, poza obwodem łowieckim albo na terenie objętym zakazem, publiczne pochwalanie lub nawolywanie do bezprawnego ranienia lub zabijania zwierząt gatunków chronionych oraz polowań w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego. Odpowiedzialność ma być zaostrzona za czyny szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi, ochrony zwierząt i porządku publicznego.

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Kara zakazu polowań

W projekcie proponuje się również możliwość orzeczenia zakazu wykonywania polowań za przestępstwa łowieckie na okres od roku do 15 lat a pewnych przypadkach obowiązek jego orzeczenia. Ponowne skazanie za najpoważniejsze naruszenia powodowałoby surowsze konsekwencje, a w szczególnych przypadkach zakaz może być orzeczony dożywotnio. Odpis prawomocnego orzeczenia o zakazanie wykonywania polowań sąd będzie przesyłał do Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwemu organowi Policji w sytuacji gdy skazany posiada pozwolenie na broń do celów łowieckich.

Źródło: INFOR
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