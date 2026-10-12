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Badania lekarskie i psychologiczne myśliwych - obywatelski projekt ustawy

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12 października 2026, 08:20
Urszula Wilk-Winter
Badania lekarskie i psychologiczne myśliwych - obywatelski projekt ustawy
Badania lekarskie i psychologiczne myśliwych - obywatelski projekt ustawy
Shutterstock

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Wśród wielu zaproponowanych zmian dotyczących przepisów prawa łowieckiego znalazły się też kwestie dotyczące posługiwania się bronią przez myśliwych. W ostatnim okresie pojawia się coraz więcej informacji o przypadkach postrzeleń z broni przy okazji polowań. Jakie uregulowania związane z bronią miałyby być zmodyfikowane?

Badania lekarskie i psychologiczne myśliwych co 5 lat

W pierwszej kolejności osoby, które uzyskały pozwolenia na broń wydane w celu łowieckim byłyby zobowiązane do przedstawienia właściwemu organowi Policji badań lekarskich i psychologicznych, raz na pięć lat. Aktualnie zainteresowani przedstawiają takie orzeczenie jednokrotnie, jedynie w chwili ubiegania się o broń dla celów łowieckich.

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Ujednolicenie zasad dotyczących osób posiadających uprawnienia do posługiwania się bronią

W stosunku do myśliwych nie dochodzi do weryfikacji stanu zdrowia, cyklicznie, w analogiczny sposób jak w stosunku do osób posiadające pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej albo osób lub mienia. Tym samym ma miejsce nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji różnych kategorii posiadaczy broni, mimo że myśliwi używają broni palnej przestrzeni otwartej, często w warunkach ograniczonej widoczności, w pobliżu innych uczestników polowania, osób postronnych, zabudowań, dróg, pól, lasów i terenów rekreacyjnych. Dodatkowo broń używania do ochrony jest przyznawana na okoliczność wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, które być może nigdy nie będzie miało miejsca. Natomiast myśliwy, idąc na polowanie zamierza takiej broni użyć. Innymi słowy prawdopodobieństwo użycia broni w celu łowieckim jest zdecydowanie wyższe, niż takiej przyznanej dla ochrony osób lub mienia.

Wcześniejsze próby zmiany przepisów związanych z polowaniami

Podjęto już próbę wprowadzenia obowiązku przedstawienia przez myśliwych co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych – stosowane zmiany w prawie zostały wprowadzone w roku 2018 natomiast zanim zaczęły funkcjonować w praktyce zostały uchylone ustawą z 2023 roku jako zbędne bariery administracyjnej i prawne. Kolejny projekt dotyczący zagadnienia był inicjatywą poselską – cykliczne badania lekarskie i psychologiczne co 5 lat o po ukończeniu 70. roku życia co dwa lata.

Cel zmiany przepisów

Proponowane zmiany przepisów w ustawie o broni i amunicji mają na celu ograniczenie niepożądanych zdarzeń związanych z polowaniami. Wiąże się ono z oddawaniem strzałów do ruchomych celów w obecności innych osób. Modyfikacja, poza zrównaniem obowiązków dwóch kategorii posiadaczy broni ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób oraz zwierząt w tym gatunków chronionych, które mogą zostać pomylone z łownymi.

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Źródło: INFOR
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