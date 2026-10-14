Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli złożyło swoje podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian przepisów prawa łowieckiego. Podpisy zostały pozytywnie zweryfikowane i projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Na czym one polegają?

Do 18 października 2026 roku każda obywatelka i obywatel mogą wyrazić swoją opinię na temat obywatelskiego projektu ustawy o zmianie przepisów Prawa łowieckiego i innych z tą tematyką powiązanych, na stronie Sejmu. Ten etap określany jest jako konsultacje społeczne.

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Proces rozpoczęcia konsultacji społecznych

Aby zająć stanowisko należy wejść na stronę internetową Sejmu i odszukać projekt, który ma sygnaturę RPW/29629/2026. Następnie trzeba kliknąć słowo ankieta, a po jego naciśnięciu zainteresowana osoba zostanie przeniesiona na stronę gdzie trzeba będzie wybrać sposób logowania poprzez do wyboru: aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, eDowód, National eID. Kolejna odsłona to informacja o zasadach udziału w konsultacjach społecznych, które należy zaakceptować.

Formularz z pytaniami

W dalszej kolejności zostanie wyświetlony formularz konsultacji społecznych – część ogólna, w której znajduje się 11 pytań, a także możliwość zostawienia komentarza do całości projektu. Pytania dotyczą m.in. osoby reprezentowanej, a także potrzeby przyjęcia ustawy w zaproponowanej treści, akceptacji przyjętych rozwiązań w skali od 1 do 5. Następnie jest możliwość przejścia do razu do podsumowania albo do możliwości komentowania poszczególnych artykułów projektowanej ustawy. Dotyczy to zarówno przepisów Prawa łowieckiego jak i innych które również miałyby ulec zmianie. Jest możliwe odniesienie się do wszystkich artykułów, kilku bądź tylko jednego. Nie jest wskazana liczba dopuszczalnych znaków komentarza. Po zakończeniu tego etapu opiniowania poprzez przycisk przejdź do podsumowania można obejrzeć swoje odpowiedzi i komentarze oraz w razie potrzeby dokonać ich edycji. Ostatni krok to użycie przycisku wyślij formularz.

Co po konsultacjach społecznych ?

Podsumowanie stanowisk zostanie przesłane posłom. Uwagi mogą zostać uwzględnione w całości lub w części bądź nieuwzględnione w całości.