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Obywatelski projekt zmiany przepisów prawa łowieckiego – co dalej?

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12 listopada 2026, 09:59
Urszula Wilk-Winter
Obywatelski projekt zmiany przepisów prawa łowieckiego – co dalej?
Obywatelski projekt zmiany przepisów prawa łowieckiego – co dalej?
Shutterstock

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Ponad 200 tys. pełnoletnich obywateli poparło zmiany przepisów związanych z polowaniami, pozwoleniami na broń wydawanych do tych celów, nadzorem nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Odbyły się konsultacje społeczne projektu. Jakie będą dalsze działania?

Konsultacje społeczne

Do 18 października 2026 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie przepisów prawa łowieckiego. Swoje stanowisko można było wyrazić on line na stronie Sejmu odnosząc się do poszczególnych zapisów albo całości projektu. Stanowisko zajęło ponad 50 tys. osób co stanowi rekord. Prawie 74 % procent tj. ponad 39 tys. osób uważa zmiany za niepotrzebne i nieakceptowalne. Polski Związek Łowiecki liczy 120-130 tys. członków, więc jedynie część z tych osób zajęła stanowisko wobec projektu, mimo akcji związku w tym zakresie. Należy zauważyć, iż w praktyce łatwiej jest wziąć udział w konsultacjach społecznych niż fizycznie podpisać się na liście poparcia, podając swoje dane osobowe.

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Projekt w Sejmie

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian przepisów prawa łowieckiego zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 listopada 2026 roku. Proceduralnie istnieje możliwość albo odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu albo też skierowania go do komisji, maksymalnie dwóch. Samo głosowanie nad projektem odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu na początku grudnia 2026 roku. Do tego czasu każdy obywatel może skontaktować się z posłem, którego poparł w swoim okręgu wyborczym, aby przedstawić swoje stanowisko i przekonać do przyjęcia bądź odrzucenia ustawy. Pogląd każdy wyborca może przedstawić również osobiście na spotkaniu. Tylko kilku posłów przyznało się do bycia członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, większość zaprzeczyła powiązaniom ze środowiskiem myśliwych albo odmówiło odpowiedzi.

Należy pamiętać, że obywatelski projekt zmian przepisów może być procedowany niezależnie od kadencji sejmowych i formalnie inicjującym zmiany jest każda podpisania osoba. Proponowane regulacje dotyczą nie tylko kwestii związanych z dobrostanem zwierząt ale i bezpieczeństwa. Myśliwi posługują się bronią palną, postrzelenia (w tym ze skutkiem śmiertelnym) dotykają nie tylko uczestników polowań ale i osób zupełnie postronnych pod własnym domem. Dodatkowo w związku z tragicznymi zdarzeniami w Krakowie mają zostać zaostrzone przepisy dotyczące posiadania broni.

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Źródło: INFOR
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