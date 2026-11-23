Procedura prawna po głosowaniu w Sejmie

Za zmianami w przepisach umożliwiających kontakt zwierząt z ich właścicielami przebywającymi w placówkach zagłosowało ponad 400 posłów, dwudziestu z nich się wstrzymało i nikt nie był przeciw. Teraz projekt trafi do Senatu. Jeśli zostanie on przegłosowany a następnie podpisany przez Prezydenta pacjenci uzyskają oficjalne prawo do kontaktu ze zwierzętami domowymi w hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej.

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Obecnie obowiązujące przepisy

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne nie umożliwiają odwiedziny u chorego jego ukochanego psa czy kota. Wszystko zależało od decyzji placówki. Niektóre hospicja i oddziały opieki paliatywnej już umożliwiają takie wizyty, o ile pozwala na to stan pacjenta i kwestie bezpieczeństwa.

Na czym polegają zmiany ?

Przegłosowana w Sejmie nowelizacja wprost da możliwość kontaktu ze zwierzętami domowymi traktując taką potrzebę chorego jako prawo pacjenta, będącą ulgą .w cierpieniu i dającą odrobinę komfortu psychicznego. Szczegółowy harmonogram takich wizyt będą ustalały same placówki w zależności od okoliczności, stanu chorego, bezpieczeństwa innych pensjonariuszy oraz personelu, wymagań sanitarnych i epidemiologicznych oraz warunków lokalowych a także możliwości organizacyjnych placówki. Kierownik hospicjum czy oddziału opieki paliatywnej musiałby też brać pod uwagę humanitarne traktowanie zwierząt. Jeśli przepisy wejdą w życie to Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do przygotowania wytycznych dotyczących wizyt w placówkach na terenie całego kraju. Inicjatywa zmian w przepisach pojawiła się w środowisku medycznych oraz wśród pacjentów. Proponowano również iż zapis dotyczący wizyt pupili dotyczył również zakładów opiekuńczo – leczniczych, placówek opieki długoterminowej i oddziałów psychiatrycznych.