Odejście naszego ukochanego zwierzaka może być równie traumatyczne jak śmierć najbliższej nam osoby. O ile w przypadku śmierci człowieka nikt nie ma wątpliwości co do procedur związanych z pochówkiem, o tyle w przypadku czworonogów może rodzić się pytanie, czy możemy urządzić pogrzeb w przydomowym ogródku. Wbrew pozorom przepisy w tej kwestii są jednoznaczne i nie pozostawiają złudzeń. Wyjaśniamy.

Umiera nasz ukochany kot bądź pies, który towarzyszył nam przez lata, niczym najwierniejszy przyjaciel stał u naszego boku bez względu na wszystko. Śmierć i jej ostateczność zawsze jest traumatyczna. Wiele osób chce w takiej sytuacji godnie pożegnać swojego czworonoga. Gdy mamy działkę bądź dom z ogrodem, możemy chcieć pochować go na własnej ziemi. Choć pokusa jest spora, nie warto ryzykować i łamać prawa.

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Pogrzeb zwierzaka we własnym ogródku. Co mówią przepisy?

Zgodnie z polskim prawem pochówek psa, kota, a nawet chomika na terenach zielonych, prywatnych działkach, ogródkach czy podwórkach jest zabroniony. Wynika to z Ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia określającego zasady utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Choć brzmi to bezdusznie, polskie prawo traktuje zwłoki pupili jako „produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego” w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zwłoki naszych czworonogów muszą więc być utylizowane lub chowane wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, takich jak cmentarze dla zwierząt. Za złamanie prawa grozi nam mandat z art. 162 Kodeksu wykroczeń. Kara finansowa nie może być niższa niż 500 zł.

Zakaz pochówku zwierząt w przydomowych ogródkach wprowadzono przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo sanitarne i ochronę środowiska. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, zwłaszcza jeśli doświadczyło właśnie bolesnej straty, ale rozkładające się zwierzęce ciała, które spoczną w ziemi bez odpowiedniego zabezpieczenia, mogą doprowadzić do skażenia wód gruntowych i rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

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Dodatkowo, jeśli nasz pupil był wcześniej leczony, do gleby mogą przedostać się szkodliwe substancje chemiczne.

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Cmentarze dla zwierząt i miejsca pamięci

Co więc zrobić, jeśli nasz ukochany pupil przejdzie za „tęczowy most”? Najprostszym rozwiązaniem, choć może się ono wydawać bezduszne, jest pozostawienie zwłok naszego milusińskiego u weterynarza. Większość lecznic przyjmuje zwłoki martwych zwierząt i oddaje je do specjalnych zakładów, które przeprowadzają kremację lub utylizację.

Można także wybrać inny, mniej popularny wariant. Według oficjalnego wykazu Głównego Inspektoratu Weterynarii w 2026 roku w Polsce znajduje się 15 zarejestrowanych nekropolii dla zwierząt.

Problem polega na tym, że wciąż jest ich za mało i często są oddalone o dziesiątki lub setki kilometrów od miejsca naszego zamieszkania.

Najbardziej znane cmentarze dla zwierząt to:

- Psi Los w Koninie Nowym w województwie mazowieckim;

- Tęczowy Most w Szymanowie;

- Zawsze Razem w Gdańsku;

- Cmentarz dla zwierząt Tęczowy Las w Toruniu;

- Cmentarz dla zwierząt „Granica” w Ropczycach w województwie podkarpackim;

- MAKSTAN koło Gorzowa Wielkopolskiego;

- Cmentarz Zwierząt Rzędziany w Tykocinie w województwie podlaskim;

- Dolina Pupilków w Słupsku;

- Zwierzęcy Raj w Pile;

- Cmentarz dla zwierząt w Bydgoszczy;

- Tęczowa Polana w Lublinie;

- Cmentarz dla Zwierząt „Ostatni spacer” w Ostrówku.

W zależności od regionu i pakietu usług pochówek pupila będzie nas kosztować od 800 do 1000 zł za miejsce. W przypadku większych zwierząt ceny mogą wahać się między 1200 a 1300 zł.

Jeśli więc chcemy upamiętnić naszego ukochanego zwierzaka, ale nie mamy możliwości pochowania go na cmentarzu dla zwierząt, zostaje nam opcja weterynarza, a następnie „pochowania” go na wirtualnym cmentarzu. Takie portale oferują stworzenie strony pamięci poświęconej naszemu pupilowi.