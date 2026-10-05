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Renta po wypadku komunikacyjnym – kiedy i komu może przysługiwać?

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05 października 2026, 14:50
Oliwia Johna
Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Renta po wypadku komunikacyjnym – kiedy i komu może przysługiwać?
Renta po wypadku komunikacyjnym – kiedy i komu może przysługiwać?
Shutterstock

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Po wypadku samochodowym koszty nie kończą się wraz z wyjściem ze szpitala. Rehabilitacja, leki, pomoc przy codziennych czynnościach czy utrata części dochodów mogą obciążać budżet przez lata. Dlatego prawo przewiduje rentę odszkodowawczą, czyli regularne świadczenie wypłacane najczęściej przez ubezpieczyciela sprawcy.

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Renta odszkodowawcza to nie renta z ZUS

Renta po wypadku komunikacyjnym to świadczenie o charakterze cywilnoprawnym, wypłacane przez osobę odpowiedzialną za szkodę lub jej ubezpieczyciela. Nie należy jej mylić z rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS, która ma charakter ubezpieczeniowy i zależy od stażu składkowego.

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Poszkodowani często zakładają, że skoro otrzymują rentę z ZUS, to nie mogą już niczego żądać od ubezpieczyciela sprawcy. To błąd. Renta z art. 444 k.c. wyrównuje m.in. różnicę między tym, co poszkodowany zarabiałby, gdyby nie wypadek, a tym, co realnie otrzymuje dziś. Może też pokrywać koszty leczenia, rehabilitacji i opieki, na które renta z ZUS nie wpływa.
Trzeba jednak pamiętać, że renta z ZUS jest uwzględniana przy ustalaniu renty za utracone zarobki. Jeśli poszkodowany zarabiał 5000 zł, a po wypadku dostaje 2000 zł renty z ZUS, ubezpieczyciel sprawcy wyrównuje co do zasady różnicę, a nie całe utracone wynagrodzenie. Renta z ZUS nie zmniejsza natomiast renty na zwiększone potrzeby, np. na opiekę czy rehabilitację.

Renta dla poszkodowanego – art. 444 § 2 k.c.

Zgodnie z art. 444 § 2 k.c. poszkodowany może żądać renty, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wystąpiła co najmniej jedna z trzech okoliczności:

  1. Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej – renta wyrównuje utracone dochody, także te, które poszkodowany mógłby osiągać w przyszłości.
  2. Zwiększenie się potrzeb – np. stała rehabilitacja, leki, dieta, opieka osoby trzeciej, dojazdy na leczenie.
  3. Zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – np. gdy wypadek przekreślił rozpoczętą karierę zawodową lub sportową.

Zdarza się, że w chwili wydania wyroku skutków wypadku nie da się jeszcze w pełni ocenić – leczenie trwa, a rokowania są niepewne. W takiej sytuacji sąd na podstawie art. 444 § 3 k.c może przyznać rentę tymczasową. Zapewnia ona bieżące środki, a jednocześnie nie zamyka drogi do późniejszego ustalenia renty odpowiadającej trwałym następstwom wypadku.

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Renta dla bliskich zmarłego – art. 446 § 2 kodeksu cywilnego

Gdy poszkodowany zmarł wskutek wypadku, renta może przysługiwać osobom, wobec których ciążył na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny, najczęściej małżonkowi i dzieciom, ale także np. rodzicom pozostającym na jego utrzymaniu. Ustawa chroni również osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeśli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Może to dotyczyć na przykład partnera z nieformalnego związku czy pasierba.

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Przy ustalaniu renty dla bliskich sąd bada dwie rzeczy: potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego. Renta dla dziecka przysługuje zazwyczaj do czasu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać, co często oznacza okres nauki, także na studiach.
Co istotne, renta z art. 446 § 2 k.c. jest niezależna od jednorazowego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.) oraz zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.). Członkowie rodziny mogą dochodzić wszystkich tych roszczeń jednocześnie.

Od kogo dochodzić renty?

W przypadku wypadku komunikacyjnego roszczenia kieruje się co do zasady do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, która dla szkód na osobie w 2026 r. wynosi 29 876 400 zł na jedno zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych. W praktyce ta kwota niemal zawsze wystarcza na pokrycie renty.
Jeżeli sprawca nie miał ważnej polisy OC albo zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony, świadczenia wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wniosek składa się wówczas za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń oferującego OC komunikacyjne.

Jak ustala się wysokość renty?

Przepisy nie wskazują sztywnej kwoty ani wzoru. Wysokość renty zależy od indywidualnej sytuacji poszkodowanego i rodzaju szkody:

  • renta wyrównawcza (za utracone zarobki) – stanowi różnicę między dochodem, jaki poszkodowany osiągałby bez wypadku, a dochodem uzyskiwanym obecnie;
  • renta na zwiększone potrzeby – odpowiada miesięcznemu kosztowi leczenia, rehabilitacji, opieki i innych wydatków związanych z wypadkiem;
  • renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia – uwzględnia utracone szanse na rozwój zawodowy i wyższe zarobki w przyszłości.

Renta na koszty opieki należy się także wtedy, gdy opiekę bezpłatnie sprawuje rodzina poszkodowanego. Już w wyroku z dnia 4 marca 1969 r. (sygn. akt I PR 28/69) Sąd Najwyższy przyjął, że sprawowanie opieki przez domowników nie pozbawia poszkodowanego prawa do renty z tego tytułu. Sąd Najwyższy potwierdzał to później wielokrotnie, m.in. w wyroku z dnia 9 listopada 2007 r. (sygn. akt V CSK 245/07) wskazał, że wystarczy samo istnienie zwiększonych potrzeb, a poszkodowany nie musi wykazywać, że faktycznie ponosi wydatki na opiekę. To utrwalona linia orzecznicza, o której poszkodowani często nie wiedzą.

Ważne

Kluczowe są dowody. Im lepiej udokumentowane roszczenie, tym mniejsze ryzyko, że ubezpieczyciel zaniży świadczenie.

Czy rentę można zmienić lub zamienić na jednorazową kwotę?

Przyznana renta nie jest ustalona raz na zawsze. W razie zmiany okoliczności, np. pogorszenia stanu zdrowia, wzrostu kosztów opieki albo zmiany poziomu wynagrodzeń, każda ze stron może żądać zmiany jej wysokości (art. 907 § 2 k.c.). Z ważnych powodów poszkodowany może też żądać zamiany renty w całości lub w części na jednorazowe odszkodowanie (art. 447 k.c.). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy taka kwota pozwoli mu zacząć nowy zawód.

Czy od renty płaci się podatek?

Renta otrzymana na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest zwolniona z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o PIT). Zwolnienie obejmuje wszystkie trzy przypadki z art. 444 § 2 k.c.: utratę zdolności do pracy, zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki powodzenia. Inaczej może być z odsetkami za opóźnienie w wypłacie, które zasadniczo podlegają opodatkowaniu.

Podsumowanie

Renta odszkodowawcza przysługuje nie tylko przy całkowitej niezdolności do pracy, ale też wtedy, gdy wzrosły koszty leczenia i opieki albo pogorszyły się perspektywy zawodowe. Mogą się o nią ubiegać także bliscy osób, które zmarły w wypadku. O tym, ile poszkodowany realnie otrzyma, decydują jednak przede wszystkim dowody i czas. Dobrze udokumentowane roszczenie daje największą szansę na świadczenie odpowiadające rzeczywistym skutkom wypadku.

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Źródło: INFOR
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