Dom na wsi - czy tylko rolnik może go kupić? Jakie są prawne ograniczenia zakupu nieruchomości rolnej?

Krajowe media dość często donoszą o możliwym scenariuszu, w którym wyludnianie się polskiej wsi skutkowałoby wieloma okazjami cenowymi (tzw. domami za złotówkę). Na razie do tej sytuacji jeszcze dość daleko, ponieważ za starszy, drewniany dom położony z dala od większych ośrodków miejskich trzeba zapłacić np. 150 000 zł - 200 000 zł. Taka cena może być jednak atrakcyjna dla mieszkańców większych miast szukających miejsca do weekendowego wypoczynku. Wspomniane osoby muszą natomiast pamiętać o ograniczeniach w obrocie gruntami rolnymi. Tym bardziej, że część wiejskich domów znajduje się na większych działkach (mieszczących równocześnie dom, sad i budynki gospodarcze). Czy takie domy kupimy bez problemu? Wyjaśnia Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).

Zakup nieruchomości rolnej z ograniczeniami prawnymi

Wielu czytelników może zastanawiać się, jakie ewentualne ograniczenia przy zakupie wiejskiego domu wchodzą w grę. Tym bardziej, że dla osób mieszkających na terenie miast często zupełnie obce są przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wspomniany akt prawny ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą „Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Czym jest jednak nieruchomość rolna w świetle ustawy z 11 kwietnia 2003 roku? „Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w kontekście zakupu wiejskiego domu” - mówi Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).

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Czym jest nieruchomość rolna - to nie takie proste

Wyżej wskazana ustawa z 2003 r. wskazuje, że nieruchomością rolną (podlegającą ograniczeniom w obrocie) jest nieruchomość rolna w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. „Z kolei kodeks cywilny definiuje nieruchomość rolną jako nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej” - wyjaśnia Leszek Markiewicz.



W komentarzach do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego widzimy jednak, że autorzy zwracają uwagę na wątpliwości co do definicji nieruchomości rolnej (zobacz na przykład: D. J. Łobos-Kotowska, M. Stańko [w:] D. J. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, wyd. II, Gdańsk 2023, art. 2). „Brak precyzji przepisów wpływa negatywnie na obrót nieruchomościami z terenów wiejskich, gdzie już teraz widoczne są skutki negatywnych zmian demograficznych” - uważa Leszek Markiewicz.



Niestety, każdy przypadek nieruchomości trzeba badać osobno w kontekście tego, czy obowiązują ustawowe ograniczenia. Na pewno do nieruchomości rolnych zalicza się wchodzące w skład gospodarstwa rolnego grunty pod budynkami mieszkalnymi i grunty niezbędne do korzystania z tych budynków (zobacz: Uchwała Sądu Najwyższego z 30 maja 1996 r. - III CZP 47/96). Wspólne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa, KOWR i Krajowej Rady Notarialnej wskazuje, że przy kwalifikowaniu nieruchomości jako rolnej, pomocne mogą być dane z ewidencji gruntów i budynków. „W praktyce może się jednak okazać, że przed zakupem działki z domem konieczna będzie pomoc prawnika” - podkreśla Leszek Markiewicz.

Ograniczenia są mniej restrykcyjne, ale wciąż istotne

Z punktu widzenia „nierolnika” jako nabywcy wiejskiej działki (również zabudowanej domem) istotny pozostaje nie tylko fakt, czy ta nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Warto bowiem pamiętać, że wspomniany akt prawny przewiduje inne zasady zakupu w zależności od powierzchni gruntu. Po liberalizacji przepisów z 2019 roku ważne są trzy limity powierzchni nieruchomości rolnej:

- do 0,30 hektara - nieruchomości rolne o tej powierzchni można kupić bez ograniczeń nie będąc rolnikiem indywidualnym,

- od 0,30 hektara do 0,99 hektara - nieruchomości rolne z tego zakresu również nabywa się bez uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego KOWR (nie będąc rolnikiem), ale Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może skorzystać z pierwokupu, co wymusza konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży działki,

- minimum 1,00 hektara - jeśli nabywca nie spełnia definicji rolnika indywidualnego, to zakup nieruchomości rolnej o tej powierzchni będzie możliwy po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Zgoda KOWR w trzecim z powyższych przypadków będzie możliwa między innymi, jeśli „nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanym gruncie”. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że wiele wiejskich domów może być zakupionych bez zgody KOWR, gdyż:

- działka z domem nie jest nieruchomością rolną (np. z uwagi na postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwaga: postanowienia planu ogólnego nie mają tutaj znaczenia - zobacz: T. Czech [w:] Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, wyd. V, Gdańsk 2026, art. 2),

- kupowana nieruchomość rolna nie jest objęta przepisami ustawy ze względu na powierzchnię użytków rolnych mniejszą niż 0,30 ha,

- nieruchomość ma powierzchnię 0,30 - 0,99 ha i podlega tylko ewentualnemu pierwokupowi na rzecz KOWR (w praktyce korzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z pierwokupu tak małych działek jest rzadką sytuacją).



Powyższe informacje potwierdzają, że spełnienie marzenia o domu na wsi wcale nie musi być takie trudne. „Należy jednak brać pod uwagę także kwestie pozaprawne. Przykład to możliwe trudności z odsprzedażą za 20 lat - 30 lat w przypadku domów z gmin, które szybko się wyludniają” - podsumowuje Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).