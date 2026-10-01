REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Dom » Kredyt bez wkładu własnego. Nowe limity cen za metr kwadratowy na IV kwartał 2026 roku

Kredyt bez wkładu własnego. Nowe limity cen za metr kwadratowy na IV kwartał 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2026, 11:21
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
rodzinny kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, pieniądze
Nowe limity cen dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego na IV kwartał 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Brak wkładu własnego nie musi oznaczać rezygnacji z planów zakupu własnego mieszkania. Taki zakup jest możliwy w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego". Znane są już najnowsze limity na IV kwartał 2026 r., dotyczące maksymalnych cen za metr kwadratowy nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego obowiązujące dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Jak pokazują dane Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), od 30 proc. do 70 proc. rodzin nie może pozwolić sobie na zakup własnego lokum, ponieważ nie posiada zdolności kredytowej. Jednak również ci, którzy mają stałe źródło utrzymania i zarobki, które wystarczą na spłatę rat kredytu hipotecznego, często muszą rezygnować ze swoich planów z uwagi na niespełnienie kluczowego warunku wymaganego przez banki: posiadanie wkładu własnego.

REKLAMA

REKLAMA

Do osób, które stać na to, by spłacać kredyt, za to brakuje im środków na wkład własny, skierowany jest program "Mieszkanie bez wkładu własnego", który umożliwia udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego. To rządowe wsparcie, które pozwala uzyskać kredyt do 100 proc. wartości mieszkania, o ile kredytobiorca posiada zdolność do obsługi tego zobowiązania.

Komu państwo może dopłacić do kredytu na mieszkanie?

Twierdzenie, że państwo każdemu "zafunduje" wkład własny do kredytu, byłoby sporym uproszczeniem i przekłamaniem. By zaciągnąć rodzinny kredyt mieszkaniowy trzeba spełnić określone wymagania, istotne są tez limity cenowe.

Kredyt nie zostanie udzielony na zakup nieruchomości, której cena za metr kwadratowy przewyższa określone limity. Właśnie pojawiły się nowe: na IV kwartał 2026 roku. Jaka jest obecnie maksymalna cena za m2? Ta zależy przede wszystkim od lokalizacji mieszkania oraz faktu, czy to mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego.

REKLAMA

Przykład

W ramach rodzinnego kredytu mieszkaniowego można ubiegać się także o kredyt w celu nabycia spółdzielczego prawa do lokalu lub budowy domu jednorodzinnego.

Zobacz również:

Nowe limity cen dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego na IV kwartał 2026 roku

Jak wynika z najnowszego komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego, najwyższy limit cen dotyczy Warszawy: tutaj maksymalna cena za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego nie może przekroczyć 17 497,70 zł. Dla mieszkań z rynku wtórnego w stolicy przewidziano nieco niższy limit: 16 247,87 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli chodzi o inne miasta wojewódzkie, limity dla mieszkań z rynku pierwotnego wyglądają następująco:

  • Kraków: 14 018,90 zł za m2
  • Łódź: 10 062,50 za m2,
  • Gdańsk: 13 732,60 za m2,
  • Katowice: 11 172,70 za m2,
  • Kielce: 10 858,41 z am2,
  • Olsztyn: 13 644,40 za m2,
  • Poznań: 14 645,40 za m2,
  • Lublin: 11 958,97 za m2,
  • Bydgoszcz: 10 726,10 za m2,
  • Toruń: 9 983,75 za m2,
  • Szczecin: 12 420,10 za m2.
  • Gorzów Wielkopolski: 12 250,00 za m2,
  • Zielona Góra: 11 637,15 za m2.
  • Rzeszów: 12 634,30 za m2.

W tabeli nie podano jeszcze nowych limitów dla Wrocławia, Białegostoku i Opola. Szczegółowe limity cen dotyczące poszczególnych lokalizacji są podane w załączniku BGK. Odpowiednio niższe limity obowiązują w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego.

Na czym polega program "Mieszkanie bez wkładu własnego"?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy to taki sam kredyt hipoteczny jak każdy inny, jednak kredytobiorca musi spełnić kilka istotnych warunków, a także dostarczyć wymagane oświadczenia. Program nie jest skierowany wyłącznie do rodzin: kredyt może zostać udzielony parze w nieformalnym związku czy singlowi. Kluczowe jest to, by kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie byli właścicielami innego mieszkania.

Ważne

Wyjątek stanowią tutaj rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci. Dopuszczalne jest posiadanie mieszkania o powierzchni maksymalnej 50m2 (gdy dzieci jest dwoje), 75m2 (gdy dzieci jest troje), 90m2 (gdy dzieci jest czworo). W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci limit metrażowy nie obowiązuje.

Co istotne, nie ma limitu powierzchni kupowanego mieszkania: na każdą nieruchomość, o ile mieści się w limicie cenowym za metr kwadratowy, może zostać udzielony kredyt. Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające zdolność kredytową, jednak nieposiadające środków na wkład własny.

Mechanizm zależy od banku udzielającego kredytu, jednak co do zasady jest on udzielany na analogicznych zasadach jak kredyt z wkładem własnym. Różnica jest taka, że zamiast wnoszenia własnych środków finansowych, to państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji nawet do 20 proc. wartości inwestycji.

Narodziny dziecka oznaczają spłatę części kapitału

Kolejną korzyścią w programie jest spłata rodzinna. To jednorazowa spłata części kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego, gdy w czasie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy powiększy się o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko

- informuje resort rozwoju i technologii.

Ważne zastrzeżenie jest takie, że kwota spłaty rodzinnej nie może przewyższać kwoty pozostałej do spłaty. Pieniądze trafiają wprost do banku, pomniejszając kapitał do spłaty, nie są wypłacane kredytobiorcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%

Powiązane
Ceny mieszkań wystrzeliły. Jeszcze niedawno takie kwoty były nie do pomyślenia
Ceny mieszkań wystrzeliły. Jeszcze niedawno takie kwoty były nie do pomyślenia
Podatek od trzeciego mieszkania wraca do gry. Nowa propozycja może oznaczać poważną zmianę w sposobie opodatkowania rynku mieszkaniowego w Polsce
Podatek od trzeciego mieszkania wraca do gry. Nowa propozycja może oznaczać poważną zmianę w sposobie opodatkowania rynku mieszkaniowego w Polsce
Kredyt hipoteczny a rozwód. Samo orzeczenie sądu to zdecydowanie za mało
Kredyt hipoteczny a rozwód. Samo orzeczenie sądu to zdecydowanie za mało
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od lipca 2027 r. psa trzeba będzie trzymać w kojcu od 4 do 10 m2 (w zależności od wielkości psa) lub na ogrodzonym terenie. Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MRiRW
01 paź 2026

Od 23 września 2026 r. trwają prace legislacyjne (w tym m.in. konsultacje publiczne) odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu. Rozporządzenie to ma doprecyzować przepisy uchwalonej przez Sejm 3 lipca 2026 r. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadziła zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy (zarówno ww. ustawy, jak i rozporządzenia w sprawie kojców) zaczną obowiązywać 28 lipca 2027 r.
Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI
01 paź 2026

Przepisy prawa o ruchu drogowym zobowiązują kierującego pojazdem do ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, ale również temu, który wchodzi na to przejście. Analogiczne zasady nie znalazły jednak odzwierciedlenia w przepisach ruchu drogowego w odniesieniu do rowerzystów. Z uwagi na to, że „przepisy w tym zakresie powinny być możliwie jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego, zwłaszcza w miejscach, w których przecinają się tory ruchu pojazdów i osób korzystających z infrastruktury rowerowej” – z interwencją w tej sprawie i sugestią doprecyzowania regulacji (która skutkowałaby wprowadzeniem nowej zasady pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierowców), do Ministerstwa Infrastruktury, wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).
Kredyt bez wkładu własnego. Nowe limity cen za metr kwadratowy na IV kwartał 2026 roku
01 paź 2026

Brak wkładu własnego nie musi oznaczać rezygnacji z planów zakupu własnego mieszkania. Taki zakup jest możliwy w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego". Znane są już najnowsze limity na IV kwartał 2026 r., dotyczące maksymalnych cen za metr kwadratowy nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego obowiązujące dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego.
Kupiłeś fotowoltaikę lub pompę ciepła na raty? Bank mógł ukryć przed Tobą kluczowe prawo
01 paź 2026

Sprzedawca zaoferował Ci szybki kredyt na miejscu, a teraz pojawiły się problemy z montażem instalacji? Wielu Polaków nie ma pojęcia, że w takiej sytuacji nie zostają sami z długiem. UOKiK właśnie ukarał znany bank kwotą niemal 5 milionów złotych za to, jak traktował swoich klientów. Chodzi o jeden konkretny zapis, który całkowicie zmienia zasady gry na korzyść konsumenta.

REKLAMA

Niepokojący sygnał z rynku pracy. Bezrobocie może pójść w górę
01 paź 2026

Trudno oczekiwać wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy i spadku liczby osób bezrobotnych w najbliższych miesiącach - ocenili eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. WRP spadł we wrześniu o 0,1 punktu, jednak jego długoterminowy trend nadal wskazuje na ryzyko wzrostu bezrobocia.
Umowa o świadczenie usług czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP z 21 września 2026 r.
01 paź 2026

Podstawą współpracy z wykonawcą może być umowa o świadczenie usług z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Liczy się samodzielność wykonawcy, brak podporządkowania pracowniczego i brak obowiązku osobistego świadczenia pracy. Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy z 21 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.5180.14.2026.4).
Pierwszy rok systemu kaucyjnego. Są dane o zwróconych butelkach i puszkach
30 wrz 2026

W rok zebrano 5 mld puszek i butelek kaucyjnych, a skuteczność systemu wyniosła ok. 60 proc. - podała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Działa już 65,5 tys. punktów zbiórki, z czego w ponad 23,5 tys. są automaty. Do systemu mają zostać włączone tzw. małpki.
Jeden kontener, cztery kontrole - polskie porty przegrywają z zachodnimi złą organizacją procedur. Co trzeba zmienić?
30 wrz 2026

– Odprawa w porcie w Hamburgu rusza dziesięć dni przed przybyciem statku, w Polsce dopiero po rozładunku – mówi Maciej Kisiel, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Kontener z zamrożonym towarem, który wpływa do polskiego portu, może podlegać kontroli nawet czterech służb. Każda ma własną awizację, własny obieg dokumentów i własny kalendarz, a uzgodnienie terminów odbywa się osobno, telefonicznie lub mailowo. W Hamburgu i Rotterdamie te same czynności są skoordynowane w jednym systemie. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb wskazuje, że różnica nie wynika z prawa unijnego, lecz z organizacji jego stosowania. Ramy kontroli urzędowych są w całej Unii jednakowe - wyznacza je rozporządzenie 2017/625. To samo rozporządzenie pozostawia jednak państwom członkowskim swobodę w organizacji pracy własnych organów. I właśnie na tym poziomie powstaje różnica między Gdynią, Gdańskiem, Szczecinem a np. Hamburgiem.

REKLAMA

MOPS: W walce o zasiłek fikcyjne wydzielenie z 3-osobowej rodziny dwóch rodzin. Osobnej dla córki albo syna
30 wrz 2026

W praktyce MOPS zdarza się wydzielanie w toku postępowania o przyznanie zasiłku, że nagle z rodziny 3-osobowej "robi się" rodzina 2-osobowa i 1-osobowa. Ma to takie znaczenie, że przy zasiłkach kluczowe są dochody rodziny. "Wyrzucenie" osoby ze zbyt wysokimi dochodami daje zasiłek. MOPS mają z tym zjawiskiem problem - "Jak odróżnić rzeczywiście dwie rodziny funkcjonujące w jednym mieszkaniu od sytuacji fikcyjności tego na potrzeby otrzymania zasiłków z MOPS"?
Więźniowie jedzą źle, bo stawki nie nadążają za cenami? RPO alarmuje, ministerstwo nie chce słuchać
30 wrz 2026

Ceny żywności wzrosły przez ostatnią dekadę o 74%. Stawki na więzienne posiłki o 25%. Od 2016 roku za obiad dla więźnia płacono minimalnie 4 zł. RPO alarmuje, że to za mało i że więźniowie dostają jedzenie monotonne, bez świeżych produktów. Do tego dochodzi ryzyko nieuznawania preferencji religijnych (np. wieprzowina dla muzułmanina). MS odrzuciło większość postulatów i chce zamknąć temat w 3 dni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA