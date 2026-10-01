Brak wkładu własnego nie musi oznaczać rezygnacji z planów zakupu własnego mieszkania. Taki zakup jest możliwy w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego". Znane są już najnowsze limity na IV kwartał 2026 r., dotyczące maksymalnych cen za metr kwadratowy nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego obowiązujące dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Jak pokazują dane Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), od 30 proc. do 70 proc. rodzin nie może pozwolić sobie na zakup własnego lokum, ponieważ nie posiada zdolności kredytowej. Jednak również ci, którzy mają stałe źródło utrzymania i zarobki, które wystarczą na spłatę rat kredytu hipotecznego, często muszą rezygnować ze swoich planów z uwagi na niespełnienie kluczowego warunku wymaganego przez banki: posiadanie wkładu własnego.

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Do osób, które stać na to, by spłacać kredyt, za to brakuje im środków na wkład własny, skierowany jest program "Mieszkanie bez wkładu własnego", który umożliwia udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego. To rządowe wsparcie, które pozwala uzyskać kredyt do 100 proc. wartości mieszkania, o ile kredytobiorca posiada zdolność do obsługi tego zobowiązania.

Komu państwo może dopłacić do kredytu na mieszkanie?

Twierdzenie, że państwo każdemu "zafunduje" wkład własny do kredytu, byłoby sporym uproszczeniem i przekłamaniem. By zaciągnąć rodzinny kredyt mieszkaniowy trzeba spełnić określone wymagania, istotne są tez limity cenowe.

Kredyt nie zostanie udzielony na zakup nieruchomości, której cena za metr kwadratowy przewyższa określone limity. Właśnie pojawiły się nowe: na IV kwartał 2026 roku. Jaka jest obecnie maksymalna cena za m2? Ta zależy przede wszystkim od lokalizacji mieszkania oraz faktu, czy to mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego.

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Przykład W ramach rodzinnego kredytu mieszkaniowego można ubiegać się także o kredyt w celu nabycia spółdzielczego prawa do lokalu lub budowy domu jednorodzinnego.

Nowe limity cen dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego na IV kwartał 2026 roku

Jak wynika z najnowszego komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego, najwyższy limit cen dotyczy Warszawy: tutaj maksymalna cena za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego nie może przekroczyć 17 497,70 zł. Dla mieszkań z rynku wtórnego w stolicy przewidziano nieco niższy limit: 16 247,87 zł.

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Jeśli chodzi o inne miasta wojewódzkie, limity dla mieszkań z rynku pierwotnego wyglądają następująco:

Kraków: 14 018,90 zł za m2

Łódź: 10 062,50 za m2,

Gdańsk: 13 732,60 za m2,

Katowice: 11 172,70 za m2,

Kielce: 10 858,41 z am2,

Olsztyn: 13 644,40 za m2,

Poznań: 14 645,40 za m2,

Lublin: 11 958,97 za m2,

Bydgoszcz: 10 726,10 za m2,

Toruń: 9 983,75 za m2,

Szczecin: 12 420,10 za m2.

Gorzów Wielkopolski: 12 250,00 za m2,

Zielona Góra: 11 637,15 za m2.

Rzeszów: 12 634,30 za m2.

W tabeli nie podano jeszcze nowych limitów dla Wrocławia, Białegostoku i Opola. Szczegółowe limity cen dotyczące poszczególnych lokalizacji są podane w załączniku BGK. Odpowiednio niższe limity obowiązują w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego.

Na czym polega program "Mieszkanie bez wkładu własnego"?

Rodzinny kredyt mieszkaniowy to taki sam kredyt hipoteczny jak każdy inny, jednak kredytobiorca musi spełnić kilka istotnych warunków, a także dostarczyć wymagane oświadczenia. Program nie jest skierowany wyłącznie do rodzin: kredyt może zostać udzielony parze w nieformalnym związku czy singlowi. Kluczowe jest to, by kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie byli właścicielami innego mieszkania.

Ważne Wyjątek stanowią tutaj rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci. Dopuszczalne jest posiadanie mieszkania o powierzchni maksymalnej 50m2 (gdy dzieci jest dwoje), 75m2 (gdy dzieci jest troje), 90m2 (gdy dzieci jest czworo). W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci limit metrażowy nie obowiązuje.

Co istotne, nie ma limitu powierzchni kupowanego mieszkania: na każdą nieruchomość, o ile mieści się w limicie cenowym za metr kwadratowy, może zostać udzielony kredyt. Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające zdolność kredytową, jednak nieposiadające środków na wkład własny.

Mechanizm zależy od banku udzielającego kredytu, jednak co do zasady jest on udzielany na analogicznych zasadach jak kredyt z wkładem własnym. Różnica jest taka, że zamiast wnoszenia własnych środków finansowych, to państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji nawet do 20 proc. wartości inwestycji.

Narodziny dziecka oznaczają spłatę części kapitału

Kolejną korzyścią w programie jest spłata rodzinna. To jednorazowa spłata części kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego, gdy w czasie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy powiększy się o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko

- informuje resort rozwoju i technologii.

Ważne zastrzeżenie jest takie, że kwota spłaty rodzinnej nie może przewyższać kwoty pozostałej do spłaty. Pieniądze trafiają wprost do banku, pomniejszając kapitał do spłaty, nie są wypłacane kredytobiorcy.