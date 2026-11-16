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O co spierają się współwłaściciele nieruchomości – zarząd, korzystanie, koszty, wynajem. Co wynika z przepisów i czego można się spodziewać w sądzie

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16 listopada 2026, 18:41
Katarzyna Siwiec
Katarzyna Siwiec
radca prawny i doradca podatkowy
współwłasność, współwłaściciele, nieruchomość wspólna
O co spierają się współwłaściciele nieruchomości – zarząd, korzystanie, koszty, wynajem. Co wynika z przepisów i czego można się spodziewać w sądzie
Shutterstock

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Przepisy regulujące współwłasność w częściach ułamkowych z założenia mają zapewnić równoważność praw i obowiązków współwłaścicieli z zachowaniem prawa do rozporządzania swoim udziałem. Współwłaściciele nieruchomości mają prawo do jej współposiadania oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Praktyka pokazuje, że współwłasność jest jednak przedmiotem licznych sporów, głównie w obszarze zarządu nieruchomością wspólną, korzystania z niej czy ponoszenia na nią nakładów bądź innych wydatków.

Konflikty związane z zarządem nieruchomością wspólną

Kodeks cywilny wymaga do rozporządzenia rzeczą i podjęcia innych czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd zgody wszystkich współwłaścicieli. Przepisy nie definiują tych czynności więc niejednokrotnie prawidłowa ich kwalifikacja nie jest wcale prosta czy oczywista. Weźmy na przykład pod uwagę remont dachu, jeżeli dach ten przecieka i zakres prac naprawczych jest niewielki można uznać, że mamy do czynienia z czynnością zwykłego zarządu ale jeżeli remont ten będzie miał duży zakres oraz generował wysokie wydatki może być już uznany za czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością.

Ogólnie przyjąć należy, że czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są czynności takie jak wzniesienie budynku, podział nieruchomości, w tym podział do korzystania pomiędzy współwłaścicieli czy przebudowa istniejącego budynku, zmiana jej przeznaczenia, a nawet usunięcie drzewa z terenu nieruchomości (tak wyrok WSA w Gliwicach z 9.01.2008 r., II SA/Gl 824/07). Montowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku będącym współwłasnością również za taką czynność zostało uznana w judykaturze. Z kolei czynności tego zarządu nie przekraczającymi są zwykle czynności związane z utrzymaniem nieruchomości czy mniej znaczącymi remontami i one wymagają zgody więcej niż połowy właścicieli.

Bardzo często właściciele ci mają odmienne interesy, oczekiwania co do samej nieruchomości ale też możliwości finansowe. To w naturalny sposób czyni kwestie te źródłem konfliktów wynikających z niechęci do podejmowania określonych decyzji. Kodeks cywilny zapewnia jednak mechanizmy, z których skorzystanie umożliwi wykonanie czynności, na które brak jest zgodny wymaganej liczby współwłaścicieli. Mianowicie zgodnie z art. 201 KC do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli.

W przypadku braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Z kolei w przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (art. 199 zd. drugie KC). Co istotne, możliwe jest w tym trybie uzyskanie zezwolenia na dokonanie sprzedaży nieruchomości. Często będzie tak wówczas gdy współwłaściciele nie w stanie jej utrzymać, nie remontują jej przez co traci ona na wartości.

Sąd rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym biorąc pod uwagę celowość danej czynności, ale badając również to czy jej dokonanie nie doprowadzi do pokrzywdzenia współwłaścicieli. Wydając postanowienie, po przeprowadzeniu rozprawy i często w kwestiach budowlanych czy technicznych po zaciągnięciu opinii biegłego sądowego, sąd w wydanym postanowieniu udziela wnioskującemu współwłaścicielowi upoważnienia do dokonania danej czynności. Upoważnienie to nie jest jednocześnie zobowiązaniem do wykonania danej czynności.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż w postępowaniu tym sąd nie orzeka, kto ponosi wydatki związane z dokonaniem danej czynności. Kwestia rozliczenia i zwrotu nakładów, poczynionych przez jednego współwłaściciela na rzecz wspólną, może być ewentualnie w przyszłości przedmiotem odrębnego postępowania.
Opłata od wniosku współwłaścicieli wynosi jedynie 100 zł.

Samodzielnie współwłaściciel może dokonywać tylko tzw. czynności zachowawczych, podejmowanych w interesie wszystkich współwłaścicieli jak np. może wytoczyć powództwo eksmisyjne.

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Spory dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej

Często spory pomiędzy współwłaścicielami dotyczą korzystania z nieruchomości, w tym wyzucia z posiadania części współwłaścicieli. Zgodnie z treścią art. 206 KC każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz korzystania z niej w zakresie dającym się pogodzić z prawami pozostałych współwłaścicieli. Nie oznacza to oczywiście, że każdy ze współwłaścicieli musi z tego uprawnienia korzystać. Problem pojawia się wtedy, gdy wbrew woli poszczególnych współwłaścicieli, są oni tych uprawnień przez innych pozbawieni np. przez wymianę zamków czy inne utrudnianie dostępu do nieruchomości. W takiej sytuacji prawo stawia przed współwłaścicielami dwie możliwości.

Po pierwsze mogą oni wystąpić z roszczeniem o dopuszczenie ich do współposiadania, względnie o ustalenie sposoby korzystania z nieruchomości.

Po drugie, współwłaściciel może w takim przypadku domagać się także rozliczeń finansowych z tego tytułu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 19 marca 2013 r., sygn.akt III CZP 88/12 współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 KC. Trzeba tylko pamiętać, iż roszczenie to nie przysługuje współwłaścicielowi, który sam podejmuje decyzję o niekorzystani z nieruchomości, taki współwłaściciel, jeżeli nie doszło do naruszenia uprawnień określonych w art. 206 KC, nie ma również prawa domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Spory dotyczące ponoszenia wydatków na nieruchomość

Zgodnie z 207 KC współwłaściciele nieruchomości w stosunku do przysługujących im udziałów ponoszą wydatki i ciężary z nią związane, co oznacza, iż winni w taki sposób partycypować w wydatkach remontowych, kosztach ubezpieczenia nieruchomości czy np. podatku od nieruchomości. Z punktu widzenia współwłaścicieli bardzo istotne jest to, że w przepisie tym chodzi o szerokie rozumienie wydatków na rzecz wspólną, a zatem obejmujące wszystkie wydatki zarówno dokonane w ramach zwykłego zarządu, jak i z jego przekroczeniem, w tym nakłady konieczne, użyteczne, a także zbytkowne (zob. wyrok SA w Gdańsku z dnia 28.06.2016 r., V ACa 835/15). Oznacza to, że współwłaściciel nie może odmówić w partycypowaniu w wydatkach tylko dlatego, że wydatki te nie były konieczne dla utrzymanie nieruchomości w należytym stanie.

Dokonanie nakładów na rzecz wspólną przez jednego ze współwłaścicieli rodzi roszczenie o ich zwrot skierowane do pozostałych współwłaścicieli. Roszczenia takie mają charakter obligacyjny, a zatem można dochodzić przykładowo zwrotu nakładów od osoby, która była właścicielem rzeczy w dacie poczynienia nakładów.

Spory dotyczące pobierania pożytków i przychodów z nieruchomości

Jeszcze inną przyczyną sporów pomiędzy współwłaścicielami jest z pewnością rozliczenie pożytków jakie nieruchomość przynosi. Zdarza się bowiem, że jeden ze współwłaścicieli wynajmuje całą nieruchomość i pobiera czynsz najmu z tego tytułu samodzielnie. W takim przypadku pozostali współwłaściciele mogą domagać się ich rozliczenia. Podstawą ich roszczeń również będzie wspomniany już wcześniej art. 207 KC przewidujący tą samą regułę w zakresie pożytków i innych przychodów. Przepis ten nie uprawnia do rozliczenia korzyści osiąganych przez współwłaścicieli z tytułu posiadania lokalu we wspólnej nieruchomości, utraconych korzyści, a jedynie do rzeczywiście osiągniętych rzeczywiście otrzymanych pożytków (por. postanowienie SN z 17.05.2023 r., II NSNc 95/23). Dla realizacji tego roszczenia nie ma znaczenia czy współwłaściciel nieruchomości domagający się rozliczenia posiada czy nie nie posiada rzeczy wspólnej ani czy korzysta z roszczenia o dopuszczenie do współposiadania czy nie.

Czym więcej współwłaścicieli, tym częściej ujawnia się różnica zdań i oczekiwań względem wspólnej nieruchomości, dlatego niejednokrotnie trudno uzyskać kompromis.

W najtrudniejszych przypadkach sposobem na definitywne rozwiązanie wszelkich sporów staje się zniesienie współwłasności nieruchomości.

Katarzyna Siwiec, radca prawny i doradca podatkowy

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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Przepisy regulujące współwłasność w częściach ułamkowych z założenia mają zapewnić równoważność praw i obowiązków współwłaścicieli z zachowaniem prawa do rozporządzania swoim udziałem. Współwłaściciele nieruchomości mają prawo do jej współposiadania oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Praktyka pokazuje, że współwłasność jest jednak przedmiotem licznych sporów, głównie w obszarze zarządu nieruchomością wspólną, korzystania z niej czy ponoszenia na nią nakładów bądź innych wydatków.
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