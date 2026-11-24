Właściciele nieruchomości, przez które przebiegają linie energetyczne, gazociągi i inne urządzenia przesyłowe, powinni już teraz sprawdzić, czy przedsiębiorstwa mają prawo korzystać z ich gruntów. 3 sierpnia 2028 r. może być najwcześniejszą datą, w której przedsiębiorstwo przesyłowe uzyska służebność przesyłu przez zasiedzenie. Dla wielu właścicieli to ważny sygnał, że z uporządkowaniem sytuacji prawnej nie warto zwlekać - pisze Łukasz Kwiecień, radca prawny.

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Urządzenia przesyłowe (linie energetyczne, gazociągi, słupy itp.) na działce - problem zasiedzenia

Przez lata właściciele nieruchomości, na których znajdowały się urządzenia przesyłowe, znajdowali się w trudnej sytuacji. Przedsiębiorstwa energetyczne, gazownicze czy telekomunikacyjne często podnosiły zarzut zasiedzenia, twierdząc, że wieloletnie korzystanie z gruntu doprowadziło do nabycia prawa do korzystania z nieruchomości bez konieczności zawierania umowy z właścicielem i wypłacania mu wynagrodzenia.



W praktyce oznaczało to, że nawet jeżeli słupy energetyczne lub linie przesyłowe znajdowały się na prywatnej działce od kilkudziesięciu lat, właściciel mógł usłyszeć w sądzie, że przedsiębiorstwo nabyło prawo do korzystania z gruntu przez zasiedzenie.

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Służebność przesyłu dopiero od 2008 roku

Do kodeksu cywilnego przepisy regulujące służebność przesyłu – art. 305¹–305⁴ – zostały wprowadzone z dniem 3 sierpnia 2008 r.

Wcześniej taka instytucja nie była wprost uregulowana w przepisach. Nie oznaczało to jednak, że przedsiębiorstwa przesyłowe nie mogły bronić się przed roszczeniami właścicieli nieruchomości.

Sąd Najwyższy wypracował bowiem koncepcję tzw. służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu. W uproszczeniu przyjęto, że przedsiębiorstwo mogło nabyć przez zasiedzenie prawo odpowiadające zakresem korzystania z nieruchomości późniejszej służebności przesyłu, mimo że przepisy o tej ostatniej jeszcze nie obowiązywały.

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W konsekwencji przedsiębiorstwa powoływały się na zasiedzenie zarówno w dobrej, jak i w złej wierze. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego terminy zasiedzenia wynoszą odpowiednio 20 lat w przypadku dobrej wiary i 30 lat w przypadku złej wiary.

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Ta linia orzecznicza przez lata miała ogromne znaczenie dla sporów pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami przesyłowymi. W wielu sprawach prowadziła do oddalenia roszczeń właścicieli, mimo że nie zawierali oni umów z przedsiębiorstwami i nie otrzymywali wynagrodzenia za korzystanie z gruntu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmienia sytuację właścicieli

Przełomowe znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 r., sygn. P 10/16.

Trybunał zakwestionował konstytucyjność wykładni przepisów, która pozwalała przedsiębiorcy przesyłowemu lub Skarbowi Państwa nabywać przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą treścią służebności przesyłu przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli przed 3 sierpnia 2008 r.

Wyrok dotyczył sytuacji, w których nie wydano decyzji administracyjnych stanowiących podstawę korzystania z nieruchomości, w szczególności decyzji wskazanych w pytaniu prawnym Trybunału, wydanych na podstawie przepisów wywłaszczeniowych.

W ślad za tym rozstrzygnięciem pojawiły się orzeczenia Sądu Najwyższego, w których przyjęto, że okres sprzed wejścia w życie przepisów o służebności przesyłu nie powinien być uwzględniany przy obliczaniu terminu jej zasiedzenia.

Nie oznacza to jednak, że po 3 sierpnia 2008 r. zasiedzenie służebności przesyłu zostało wyłączone. Przeciwnie – przepisy kodeksu cywilnego nadal przewidują taką możliwość. Przedsiębiorstwo może więc nabyć służebność przez zasiedzenie po upływie 20 albo 30 lat, o ile zostaną spełnione wszystkie ustawowe przesłanki.

Warto podkreślić, że mimo nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw doszło do istotnej zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w kolejnych rozstrzygnięciach z 2026 r. zaczął uwzględniać wyrok TK z 2 grudnia 2025 r., sygn. P 10/16, przyjmując, że okres sprzed 3 sierpnia 2008 r. nie może być zaliczany do terminu zasiedzenia służebności przesyłu. Szczególnie ważne jest to, że w postanowieniu z 19 marca 2026 r., sygn. II CSKP 1045/24, Sąd Najwyższy potraktował wyrok Trybunału jako zmianę stanu prawnego, którą należało uwzględnić z urzędu. Podobne stanowisko zostało następnie zaprezentowane w postanowieniu z 11 czerwca 2026 r., sygn. II CSKP 85/23. Nie oznacza to, że problem został już definitywnie rozstrzygnięty, a orzecznictwo wszystkich sądów jest jednolite. Nie zmienia to jednak faktu, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawił się wyraźny i korzystny dla właścicieli kierunek wykładni.

Dla właścicieli nieruchomości najważniejszy jest praktyczny skutek tej zmiany: przedsiębiorstwo przesyłowe nie powinno móc automatycznie doliczać do okresu zasiedzenia czasu, przez który korzystało z nieruchomości przed 3 sierpnia 2008 r. Jeżeli stanowisko to zostanie przyjęte w konkretnej sprawie, najwcześniejszą możliwą datą zasiedzenia przy dobrej wierze będzie 3 sierpnia 2028 r., a przy złej wierze – 3 sierpnia 2038

Dlaczego 3 sierpnia 2028 r. jest tak ważną datą?

Jeżeli przyjąć, że termin zasiedzenia służebności przesyłu nie mógł rozpocząć się przed wejściem w życie przepisów regulujących tę instytucję, punktem wyjścia do jego obliczania staje się 3 sierpnia 2008 r.

Przy takim założeniu:

• w przypadku dobrej wiary przedsiębiorstwa termin zasiedzenia wynosi 20 lat i upływałby najwcześniej 3 sierpnia 2028 r.;

• w przypadku złej wiary termin wynosi 30 lat i upływałby najwcześniej 3 sierpnia 2038 r.

3 sierpnia 2028 r. może być zatem najwcześniejszą datą zasiedzenia służebności przesyłu.

To data, która powinna zwrócić szczególną uwagę właścicieli nieruchomości. Nie oznacza ona, że tego dnia każde przedsiębiorstwo automatycznie nabędzie służebność. Konieczne będzie wykazanie wszystkich przesłanek zasiedzenia, w tym nieprzerwanego posiadania służebności przez wymagany okres. Istotne będzie również ustalenie, czy przedsiębiorstwo działało w dobrej, czy w złej wierze.

Właśnie dlatego właściciele nie powinni odkładać analizy swojej sytuacji na później. W sprawach, w których urządzenia znajdują się na nieruchomości od wielu lat, czas może mieć istotne znaczenie.

Dobra wiara przedsiębiorstwa – dokument, który może przesądzić o wyniku sprawy

Jednym z najważniejszych zagadnień w postępowaniu sądowym będzie ustalenie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z nieruchomości w dobrej, czy w złej wierze.



Nie wystarczy samo stwierdzenie, że linia energetyczna lub gazociąg zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu. Trzeba ustalić, na jakiej podstawie przedsiębiorstwo weszło na nieruchomość i rozpoczęło korzystanie z niej.



Szczególne znaczenie mogą mieć decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów wywłaszczeniowych, w tym decyzje z art. 35 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Jeżeli taka decyzja obejmuje konkretną nieruchomość i dane urządzenia oraz wywołuje właściwe skutki prawne, może stanowić samodzielny tytuł prawny do korzystania z gruntu. W takim przypadku nie chodzi wyłącznie o dobrą wiarę przedsiębiorstwa, ale o istnienie konkretnej podstawy prawnej korzystania z nieruchomości.



Inaczej należy oceniać decyzje lokalizacyjne czy pozwolenia na budowę. Mogą one mieć znaczenie przy ocenie dobrej wiary przedsiębiorstwa, ale nie zawsze same w sobie uprawniają do korzystania z prywatnej nieruchomości.



Dobra wiara nie może być więc utożsamiana z samym faktem wybudowania urządzeń zgodnie z dokumentacją inwestycyjną. Kluczowe znaczenie mają okoliczności, w których przedsiębiorstwo rozpoczęło korzystanie z nieruchomości, oraz dokumenty, którymi wówczas dysponowało.

Ważne W praktyce właściciel często nie ma dostępu do dokumentacji dotyczącej budowy infrastruktury. Nie wie, czy przedsiębiorstwo posiada decyzję wywłaszczeniową, decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę, czy też nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z gruntu.



Dokumenty te mogą zostać ujawnione dopiero w toku postępowania sądowego, kiedy przedsiębiorstwo przedstawia swoją dokumentację i powołuje się na nią w odpowiedzi na wniosek właściciela. Dlatego tak istotne jest, aby nie zakładać z góry ani dobrej, ani złej wiary przedsiębiorstwa. Każda nieruchomość wymaga indywidualnej analizy.

Właściciele powinni działać już teraz

Do 3 sierpnia 2028 r. pozostało mniej niż dwa lata. To czas, w którym właściciele powinni sprawdzić, czy przedsiębiorstwo przesyłowe ma tytuł prawny do korzystania z ich nieruchomości i czy może skutecznie podnieść zarzut zasiedzenia.



Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, jakie urządzenia znajdują się na działce, jaki jest ich przebieg i kto jest ich właścicielem lub operatorem.



Następnie należy przeanalizować księgę wieczystą, dokumentację nieruchomości oraz dostępne dokumenty administracyjne.



Warto również wystąpić do przedsiębiorstwa o wskazanie podstawy prawnej korzystania z nieruchomości i udostępnienie dokumentów, na które się powołuje.



Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada skutecznego tytułu prawnego, właściciel może rozważyć wystąpienie o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. W pierwszej kolejności możliwe jest podjęcie próby polubownego uregulowania sprawy. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, pozostaje droga sądowa.

Postępowanie sądowe jest prowadzone w trybie nieprocesowym

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu rozpoznawany jest przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Właściciel nie wnosi więc klasycznego pozwu, lecz składa wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.



Opłata od wniosku o ustanowienie służebności przesyłu jest odrębna od opłaty za wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Ta druga wynosi 200 zł na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wysokość opłaty od wniosku o ustanowienie służebności należy ustalić z uwzględnieniem podstawy i przedmiotu konkretnego żądania. Niezależnie od opłaty sądowej mogą pojawić się koszty opinii biegłego, który określi przebieg służebności i wysokość odpowiedniego wynagrodzenia.

Nie czekaj, aż przedsiębiorstwo samo ureguluje stan prawny

Wielu właścicieli nieruchomości przez lata tolerowało obecność słupów energetycznych, linii napowietrznych, gazociągów czy innych urządzeń przesyłowych, nie wiedząc, że mogą domagać się uregulowania stanu prawnego i odpowiedniego wynagrodzenia.



Wyrok TK z 2 grudnia 2025 r. oraz nowe orzeczenia Sądu Najwyższego dają podstawy do ponownej oceny wielu spraw, w których przedsiębiorstwa powoływały się na zasiedzenie liczone od dat sprzed 3 sierpnia 2008 r. Nie oznacza to automatycznego zwycięstwa właścicieli. O wyniku decydują dokumenty, historia nieruchomości, rodzaj urządzeń i okoliczności rozpoczęcia korzystania z gruntu.



Właśnie dlatego warto przeprowadzić analizę prawną, zanim przedsiębiorstwo będzie mogło skutecznie powołać się na upływ terminu zasiedzenia.



3 sierpnia 2028 r. może być datą graniczną dla wielu właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi. Najlepszy moment na sprawdzenie sytuacji prawnej swojej działki jest teraz – nie wtedy, gdy spór trafi już do sądu.



Łukasz Kwiecień, radca prawny