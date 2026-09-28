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Wyrok SN: Jeden błąd w umowie kredytowej może zdecydować o darmowym kredycie dla konsumenta

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28 września 2026, 14:58
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
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sankcja kredytu darmowego - SKD
Sąd Najwyższy: Jeden błąd w umowie kredytowej może zdecydować o darmowym kredycie dla konsumenta
Shutterstock

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Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r. może mieć istotne znaczenie dla tysięcy sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok sądu drugiej instancji i wskazał, w jaki sposób należy oceniać prawidłowość umów o kredyt konsumencki. W centrum uwagi znalazły się m.in. rzeczywisty koszt kredytu, RRSO, odsetki naliczane od kredytowanych kosztów, zasady zmiany opłat oraz obowiązki informacyjne banków.

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Znaczenie wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r., sygn. akt II CSKP 89/26, nie oznacza, że każda wadliwa umowa automatycznie stanie się „darmowym kredytem”. Pokazuje jednak kierunek, który może być istotny dla toczących się i przyszłych postępowań: ocena umowy nie powinna ograniczać się do sprawdzenia, czy bank formalnie zamieścił w niej wszystkie wymagane informacje. Istotne jest również to, czy informacje te są prawidłowe, przejrzyste i pozwalają konsumentowi rzeczywiście zrozumieć ekonomiczne konsekwencje zawarcia umowy.

To bardzo ważne rozróżnienie. Umowa może sprawiać wrażenie kompletnej, ponieważ znajdują się w niej wszystkie wymagane pozycje, ale to jeszcze nie oznacza, że bank prawidłowo wykonał swoje obowiązki. Konsument powinien otrzymać informacje, które są nie tylko obecne w dokumencie, ale przede wszystkim prawidłowe, zrozumiałe i pozwalają mu ocenić rzeczywisty koszt zobowiązania – komentuje mec. Stanisław Rachelski, radca prawny, senior partner Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

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RRSO i całkowity koszt kredytu pod lupą

Jednym z najważniejszych zagadnień wskazanych przez Sąd Najwyższy jest sposób przedstawienia całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu. Dane wpisane do umowy powinny odpowiadać rzeczywistej konstrukcji zobowiązania. Ma to bezpośrednie znaczenie również dla RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania ma umożliwić konsumentowi ocenę kosztu finansowania i porównanie różnych ofert. Jeżeli jednak do jej obliczenia wykorzystano nieprawidłowe dane, sam fakt podania RRSO w umowie nie oznacza jeszcze prawidłowego wykonania obowiązku informacyjnego.

RRSO nie jest liczbą, którą bank ma po prostu wpisać do umowy. Ma ona przekazywać konsumentowi konkretną informację o ekonomicznym ciężarze kredytu. Jeżeli została obliczona na podstawie błędnych założeń, konsument otrzymuje zniekształcony obraz kosztów zobowiązania. I właśnie na funkcję informacji, a nie tylko jej formalną obecność w umowie, należy zwrócić uwagę – wskazuje mec. Rachelski.

Odsetki od prowizji mogą być jednym z kluczowych problemów

Szczególnie istotny dla kredytobiorców może być fragment orzeczenia odnoszący się do kredytowanych kosztów kredytu. W wielu umowach bank finansował nie tylko kwotę faktycznie przekazywaną konsumentowi, lecz również prowizję lub inne opłaty. Koszt był doliczany do finansowania, a następnie od tak powiększonej wartości naliczano odsetki. Sąd Najwyższy, odnosząc się również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazał na konieczność rozróżnienia całkowitej kwoty kredytu od pozaodsetkowych kosztów kredytu. Odsetki mogą być naliczane od całkowitej kwoty kredytu, natomiast pozaodsetkowe koszty nie powinny stanowić podstawy oprocentowania.

To zagadnienie może dotyczyć bardzo dużej liczby umów zawieranych przez konsumentów. Jeżeli prowizja była kredytowana, a następnie bank pobierał również od niej odsetki, warto dokładnie sprawdzić konstrukcję konkretnej umowy. Po orzeczeniach TSUE i obecnym stanowisku Sądu Najwyższego jest to jeden z elementów, którego przy analizie umów kredytowych nie można pomijać – podkreśla Stanisław Rachelski.

Bank nie może dowolnie zmieniać opłat

Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę na postanowienia pozwalające bankom zmieniać opłaty i prowizje w trakcie obowiązywania umowy. Przesłanki takich zmian powinny być konkretne i możliwe do zweryfikowania przez konsumenta. Jeżeli umowa odwołuje się jedynie do ogólnych pojęć, takich jak „sytuacja rynkowa”, „zmiana kosztów działalności” czy innych szeroko sformułowanych okoliczności, może pojawić się pytanie, czy konsument rzeczywiście jest w stanie przewidzieć, kiedy i w jakich okolicznościach jego koszty mogą wzrosnąć.

Konsument już w chwili podpisywania umowy powinien wiedzieć, według jakich zasad mogą zmienić się obciążające go koszty. Bank nie powinien pozostawiać sobie w tym zakresie nieograniczonej swobody. Przejrzystość umowy oznacza również możliwość przewidzenia jej konsekwencji w przyszłości – wyjaśnia mec. Rachelski.

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Harmonogram to nie tylko wysokość kolejnej raty

Znaczenie może mieć także sposób sporządzenia harmonogramu spłat. Dokument powinien pozwalać konsumentowi zrozumieć strukturę jego zadłużenia – w tym ustalić, jaka część płatności dotyczy kapitału, jaka odsetek, a jaka innych kosztów. Wątpliwości mogą pojawić się zwłaszcza wtedy, gdy kredytowana prowizja przedstawiana jest jako część kapitału, bez czytelnego wskazania jej rzeczywistego charakteru. Podobne wymagania dotyczą informacji o prawie odstąpienia od umowy. Konsument powinien otrzymać nie tylko informację o terminie i sposobie złożenia oświadczenia, lecz również móc ustalić finansowe konsekwencje swojej decyzji.

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Czy jeden błąd wystarczy do zastosowania przez sąd sankcji kredytu darmowego?

To jedno z najważniejszych pytań z punktu widzenia kredytobiorców. Sankcja kredytu darmowego została przewidziana jako konsekwencja naruszenia określonych w ustawie o kredycie konsumenckim obowiązków kredytodawcy. Po spełnieniu ustawowych przesłanek konsument zwraca zasadniczo kapitał kredytu bez należnych kredytodawcy odsetek i innych kosztów. Nie oznacza to jednak, że każdy błąd znajdujący się w umowie automatycznie prowadzi do zastosowania sankcji. Z punktu widzenia sankcji znaczenie może mieć jedno naruszenie, jeżeli dotyczy obowiązku objętego ustawą i spełnione są pozostałe przesłanki zastosowania SKD. Dlatego kluczowa jest indywidualna analiza konkretnej umowy, a nie samo stwierdzenie, że podobna umowa była już przedmiotem korzystnego wyroku w innej sprawie.

Ważny wyrok, ale nie automatyczna wygrana

Wyrok Sądu Najwyższego nie kończy sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Może jednak mieć znaczenie dla sposobu, w jaki sądy powszechne będą analizowały umowy kredytów konsumenckich. W praktyce przy ocenie możliwości zastosowania sankcji znaczenie mają m.in. rodzaj i data zawarcia umowy, status konsumenta, wysokość finansowania, sposób przedstawienia prowizji i pozostałych kosztów, zasady naliczania odsetek, prawidłowość RRSO, treść harmonogramu, informacje dotyczące odstąpienia od umowy oraz zachowanie terminu przewidzianego na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji.

Ten wyrok nie daje podstaw do stwierdzenia, że każdy kredytobiorca wygra sprawę o sankcję kredytu darmowego. Daje natomiast bardzo istotne wskazówki dotyczące standardu, według którego umowy powinny być oceniane. I potwierdza, że w ochronie konsumenta nie chodzi o formalne odhaczanie kolejnych obowiązków przez bank, lecz o to, czy klient rzeczywiście otrzymał prawidłową i przejrzystą informację przed podjęciem decyzji finansowej – podsumowuje Stanisław Rachelski.

Osoby posiadające umowę kredytu lub pożyczki konsumenckiej mogą zweryfikować podstawowe parametry swojej umowy za pomocą kalkulatora sankcji kredytu darmowego dostępnego na stronie Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

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oprac. Paweł Huczko
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Źródło: INFOR
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