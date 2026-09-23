REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Od 2027 r. nie dostaniesz kredytu z WIBOR-em. ale z POLSTR. Reforma wskaźników referencyjnych – harmonogram i skutki dla kredytobiorców w Polsce

Od 2027 r. nie dostaniesz kredytu z WIBOR-em. ale z POLSTR. Reforma wskaźników referencyjnych – harmonogram i skutki dla kredytobiorców w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2026, 22:33
Kamil Poleszak
Kamil Poleszak
Aplikant adwokacki w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.
WIBOR, POLSTR kredyt,
Od 2027 r. nie zaciągniesz kredytu z WIBOR-em. Wchodzi POLSTR. Reforma wskaźników referencyjnych – harmonogram i skutki dla kredytobiorców w Polsce
Forsal.pl

REKLAMA

REKLAMA

Już od początku 2027 roku banki nie będą oferować nowych kredytów opartych na WIBOR. Zamiast tego ma być stosowany nowy wskaźnik referencyjny POLSTR. Jako pierwsze wprowadzają do swojej oferty ten nowy wskaźnik PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny. Ale WIBOR nadal (do 31 grudnia 2036 roku) będzie ustalany dla obsługi już zaciągniętych kredytów.

Czym jest WIBOR?

Wskaźnik referencyjny WIBOR to kluczowy element konstrukcji polskiego rynku kredytowego. Określa on stopę procentową, po której polskie banki są gotowe pożyczać sobie nawzajem kapitał na rynku międzybankowym. WIBOR należy do kategorii wskaźników wyprzedzających, tzw. "patrzących w przyszłość" (forward-looking), podobnie jak czeski PRIBOR czy duński CIBOR. Proces wyznaczania wskaźnika WIBOR jest ściśle sformalizowany i odbywa się każdego dnia roboczego (tzw. fixing). Administratorem wskaźnika jest obecnie spółka GPW Benchmark S.A., należąca do grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość wskaźnika jest publikowana codziennie o godzinie 11:00 na podstawie danych zebranych od 10 największych banków w Polsce, które pełnią rolę uczestników fixingu.

REKLAMA

REKLAMA

Problemy prawne związane z WIBOR

Mimo swojej ugruntowanej pozycji, w ostatnich latach wokół wskaźnika WIBOR zaczęły pojawiać się kontrowersje – zarzuca się zarówno wadliwość wyliczenia, jak i niespełnianie ciążących na kredytodawcy obowiązków informacyjnych. Rośnie liczba spraw sądowych związanych ze złotowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR. Organy nadzoru, w tym Komisja Nadzoru Finansowego oraz Komitet Stabilności Finansowej konsekwentnie prezentują stanowisko potwierdzające zgodność sposobu funkcjonowania wskaźnika WIBOR z obowiązującymi regulacjami. Przełomowy w tym kontekście okazał się również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24. Trybunał orzekł, że brak szczegółowego poinformowania konsumenta o metodologii wyliczania wskaźnika referencyjnego przez bank nie prowadzi automatycznie do uznania klauzuli za niedozwoloną, zwłaszcza że WIBOR funkcjonuje w rygorystycznym reżimie unijnego rozporządzenia BMR, a obowiązek publikacji danych spoczywa na administratorze wskaźnika, a nie na kredytodawcy. Zatem bezpośrednią przyczyną zastąpienia WIBOR-u nie jest jego niezgodność z obowiązującym prawem, lecz ewolucja rynków finansowych. Zgodnie z globalnymi trendami i zaleceniami instytucji międzynarodowych, odchodzi się od wskaźników prognozujących (forward-looking) na rzecz stawek wolnych od ryzyka (RFR - Risk Free Rates), opartych wyłącznie na rzeczywistych, jednodniowych transakcjach depozytowych. Ten globalny proces reformy wskaźników referencyjnych (którego przykładem w Europie było odejście od LIBOR-u) wymusił opracowanie nowego standardu dla polskiego złotego.

Nieudana próba przejścia na WIRON

Początkowo głównym kandydatem na następcę WIBOR-u był wskaźnik WIRON. Reforma ta miała na celu oparcie kosztu pieniądza na twardych, historycznych danych o rzeczywistych jednodniowych transakcjach depozytowych. W debacie rynkowej często przywoływano udaną transformację ze Szwajcarii, gdzie wskaźnik LIBOR CHF został sprawnie zastąpiony wskaźnikiem SARON. Powszechnie liczono, że WIRON odegra podobną rolę dla polskich kredytów złotowych, zapewniając transparentność i odporność na zarzuty manipulacji.

W praktyce jednak eksperyment z WIRON-em szybko napotkał poważne przeszkody konstrukcyjne i rynkowe. Głównym problemem okazała się duża zmienność tego wskaźnika, niższy poziom w stosunku do WIBOR-u oraz trudności z przewidywalnością wysokości przyszłych rat kredytowych z perspektywy konsumentów. Przedstawiciele sektora bankowego zaczęli otwarcie wskazywać na wątpliwości odnośnie tego, czy WIRON jest w stanie pełnić funkcję stabilnego i wiarygodnego wskaźnika referencyjnego w długim okresie, co w konsekwencji doprowadziło do rezygnacji z jego wdrożenia. Doświadczenia związane z WIRON-em pokazały, że mechaniczne przenoszenie koncepcji zastosowanych w innych państwach bez uwzględnienia specyfiki krajowego rynku finansowego może zakończyć się niepowodzeniem, a sama reforma wskaźników referencyjnych to niezwykle trudny i złożony proces.

REKLAMA

POLSTR - nowy standard na horyzoncie. Co zmieni nowy wskaźnik referencyjny?

Po niepowodzeniach związanych z wdrożeniem WIRON-u, w 2024 roku zmieniono koncepcję. Aktualnie docelowym i oficjalnym następcą WIBOR-u ma zostać indeks POLSTR (Polish Short Term Rate). Jak wskazują najnowsze doniesienia, wskaźnik ten ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego w drodze dedykowanego rozporządzenia przygotowywanego przez resort finansów. Podobnie jak w przypadku innych stawek RFR, POLSTR będzie wyliczany w oparciu o historyczne dane transakcyjne z rynku jednodniowych depozytów międzybankowych. Rozwiązanie to ma zagwarantować pełną zgodność z wytycznymi BMR oraz wyeliminować wątpliwości związane z uznaniowością kwotowań banków.

Dla obecnych kredytobiorców najistotniejsze znaczenie będzie miał sposób zastąpienia starego wskaźnika referencyjnego nowym. Obecnie zakłada się, że proces ten zostanie przeprowadzony w sposób uporządkowany ustawowo, przy zachowaniu ciągłości rozliczeń. W praktyce kluczowe pozostaje jednak ustalenie zasad przeliczenia oprocentowania tak, aby zmiana wskaźnika nie doprowadziła do zbytniego wzrostu bądź spadku kosztu kredytu.

Prace nad wdrożeniem indeksu POLSTR są obecnie traktowane priorytetowo przez GPW Benchmark oraz instytucje nadzorcze, a cały rynek finansowy powoli przygotowuje się do tej zmiany mając na celu wypracowanie rozwiązania, które będzie lepiej odpowiadać potrzebom uczestników rynku. Jednym z największych wyzwań pozostaje jednak prawna metoda zamiany wskaźnika w istniejących już umowach długoterminowych. Specjaliści zwracają uwagę na ryzyko konstytucyjne związane z odgórną, ustawową modyfikacją milionów umów kredytowych bez pozostawienia kredytobiorcom jakiejkolwiek alternatywy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WIBOR zostaje z nami jeszcze na 10 lat

W świetle wspomnianych problemów z WIRON-em i trwających prac nad POLSTR, nagłe wycofanie wskaźnika WIBOR groziłoby potężnym kryzysem całego systemu finansowego. Z tego względu GPW Benchmark, pełniąca funkcję administratora wskaźników, podjęła w maju 2026 r. kluczową decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźników WIBID i WIBOR w trybie wieloletniego, uporządkowanego procesu wygaszania.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, WIBOR pozostanie na polskim rynku jeszcze przez dekadę - proces ten potrwa aż do 1 stycznia 2037 roku. Oznacza to, że 31 grudnia 2036 roku będzie ostatnim dniem opracowywania kluczowych stawek WIBID i WIBOR (dla terminów 1M, 3M oraz 6M). Wyjątek stanowi rzadziej stosowana stawka dla terminu jednego roku (1Y), która decyzją Komisji Nadzoru Finansowego będzie publikowana do 21 grudnia 2026 roku (z możliwością przedłużenia przez KNF o kolejne 12 miesięcy). Wcześniej - 1 października 2026 roku, zniknie również stawka Overnight (O/N).

Należy jednak pamiętać, że wskaźnik WIBOR będzie kontynuował swój żywot jedynie dla obsługi już zaciągniętych kredytów. Dziesięcioletni okres przejściowy nie jest przypadkowy – analiza rynku wykazuje, że średni okres spłaty kredytu hipotecznego w Polsce wynosi około 9 lat, zatem większość umów opartych na WIBOR zostanie zakończona przed końcem 2036 roku. Natomiast nowe umowy będą naturalnie migrować w stronę indeksu POLSTR – od końca 2026 r. banki nie będą już oferować kredytów opartych na WIBOR.

W komunikacie z 1 września 2026 r. PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny poinformowały, że od 3 września 2026 r. jako pierwsze banki w Polsce będą oferowały nowe kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu opartym na wskaźniku referencyjnym z rodziny wskaźników POLSTR.

Kamil Poleszak, Aplikant adwokacki w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
500 plus dla małżeństw z długim stażem. Miało być nowe świadczenie, ale Senat zdecydował inaczej
23 wrz 2026

Kwota 5000 zł jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem miało być finansowym podziękowaniem za wspólnie przeżyte dekady. Pomysł był przez wiele miesięcy analizowany przez Senacką Komisję Petycji, a Biuro Legislacyjne przygotowało nawet projekt ustawy. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją.
Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP z umów B2B są nieważne w świetle Konstytucji RP? Co z pracownikami i pracodawcami takich umów?
23 wrz 2026

Think Tank The Company wskazuje, że umowy o pracę ustanowione przez PIP w oparciu o najnowsze przepisy mogą być nieważne. To wynik bezpośredniej sprzeczności tych przepisów z Konstytucją RP. Przede wszystkim chodzi o niekonstytucyjną i nadmierną ingerencję w zasadę swobody umów, a tym rażącą niezgodność z przepisami z art. 31 ust. 1-2 Konstytucji RP. Ponadto niedopuszczalna jest sytuacja, w której adresaci decyzji organu PIP zostają pozbawieni fundamentalnego prawa do procesu (art. 2 Konstytucji RP). Co zatem w długim terminie może stać się z pracownikami i pracodawcami tak zmienionych umów? Rekomendacją Think Tank The Company jest zasada, że PIP powinna w pierwszej kolejności stosować kary pieniężne, a tylko w ostateczności zmianę umów.
Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy? [projekt ustawy o ochronie rynku książki]
23 wrz 2026

Ile powinien dostawać autor książki? Jaka powinna być cena bestsellera? Czy w dzień premiery powinno się przeceniać książki o połowę? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym autorów? Te wątpliwości ma rozwiewać ustawa o ochronie rynku książki.
Mobber będzie musiał pokryć szkody poniesione przez pracodawcę. Ale nie każdy i nie zawsze
23 wrz 2026

Pracodawca, który wypłaci pracownikowi zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu mobbingu będzie miał możliwość skorzystania z roszczenia regresowego wobec sprawcy. Jednak, aby mógł to zrobić skutecznie, najpierw sam musi dopełnić wymaganych obowiązków.

REKLAMA

ZUS ujawnił nowe dane o umowach o dzieło. Jeden region absolutnie dominuje, Polacy wolą pracować krótko
23 wrz 2026

Polacy coraz chętniej dorabiają na umowach o dzieło, a prawdziwym zagłębiem takich zleceń pozostaje Mazowsze. Najnowsze dane ZUS za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują wyraźny trend: dominują umowy ekspresowe, trwające zaledwie jeden dzień, zawierane głównie w branżach kreatywnych i IT. Co ciekawe, tradycyjne papierowe formularze niemal całkowicie odeszły do lamusa.
Rada Fiskalna źle ocenia projekt budżetu na 2027 r. Duże ryzyko przekroczenia progu ostrożnościowego i źle policzona stabilizująca reguła wydatkowa. Pierwsze starcie z Ministerstwem Finansów
23 wrz 2026

Rada Fiskalna opublikowała opinię o projekcie ustawy budżetowej na rok 2027. Nie obyło się bez kontrowersji. Rada mocno wypunktowała Ministerstwo Finansów, które w zamian zarzuciło jej wykroczenie poza zakres swoich uprawnień. Ten spór jest niezwykle ciekawy: po raz pierwszy testowane są w praktyce kompetencje nowej instytucji oraz granice niezależności wobec MF. A taka niezależna instytucja jest obecnie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek – pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.
Dyskryminacja, molestowanie i mobbing – jak pracownik może się bronić?
23 wrz 2026

Katalog uprawnień dostępnych dla pracowników, których w ramach stosunku pracy dotkną takie naruszenia jak dyskryminacja, molestowanie czy mobbing, już niedługo się rozszerzy. Choć odszkodowanie i zadośćuczynienie będą miały istotne znaczenie, to jednak kluczowy jest odwrócony ciężar dowodu.
Dodatkowe pieniądze na urlop bez składek do ZUS? Jest nowa, jasna odpowiedź urzędników
23 wrz 2026

Wielu pracodawców i zatrudnionych uważa, że każda premia czy dodatek do pensji automatycznie oznacza konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jedna ze spółek postanowiła jednak formalnie zapytać o konkretny przypadek wypłaty środków na wakacje. Najnowsza decyzja ZUS z rozwiewa wszelkie wątpliwości – ale bezwzględnie trzeba spełnić dwa kluczowe warunki.

REKLAMA

Zaniżona emerytura po wcześniejszej emeryturze. Kogo dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 140/20 i co można zrobić?
23 wrz 2026

Dla wielu emerytów wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. może otwierać drogę do ponownego przeanalizowania sposobu obliczenia ich świadczenia. Nie oznacza jednak, że każda osoba pobierająca wcześniej emeryturę automatycznie otrzyma wyższe świadczenie. Dlaczego?
Ławnicy znikną, zastąpią ich sędziowie społeczni. Ale są słabe punkty projektu. Jakie?
23 wrz 2026

Instytucja ławnika ma zniknąć z polskich sądów, a jej miejsce zajmie sędzia społeczny - z większym prestiżem i lepszymi warunkami pracy. RPO popiera ten kierunek zmian, ale wskazuje Ministerstwu Sprawiedliwości trzy słabe punkty.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA