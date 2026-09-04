Dlaczego banki nie rozliczą sankcji kredytu darmowego dobrowolnie. Arytmetyka, która przesądza o strategii

Pełne, dobrowolne rozliczenie sankcji kredytu darmowego oznaczałoby dla sektora bankowego rachunek liczony w co najmniej dziesiątkach miliardów złotych - i objęłoby także portfel niskokwotowy, którego dziś praktycznie nikt nie dochodzi. Dlatego ekonomicznie racjonalną strategią pozostaje spór o każdą umowę, a jedynym realnym punktem dojścia są ugody obejmujące część roszczeń - najpewniej z kosztem rozłożonym w czasie, tak jak w przypadku kredytów walutowych.

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Punkt wyjścia: rok 2026 przesunął ciężar argumentacji

Sankcja kredytu darmowego (dalej: SKD) zart.45 ust.1 ustawy o kredycie konsumenckim[1] przez lata funkcjonowała jako instytucja o niepewnym zasięgu. Wyrokiem z 23kwietnia 2026 r. w sprawie C-744/24 Trybunał Sprawiedliwości przesądził, że dyrektywa 2008/48 stoi na przeszkodzie naliczaniu odsetek od skredytowanych kosztów pozaodsetkowych — prowizji i składek ubezpieczeniowych, które nigdy nie trafiły do rąk konsumenta[2]. Formalnie sprawa dotyczyła jednego banku i jednej umowy, ale zakwestionowana konstrukcja była w latach 2011–2024 standardem oferty kredytu gotówkowego w całym sektorze.

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Kilkanaście tygodni później Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2026r. przedstawił najszerszą dotąd wypowiedź na temat przesłanek SKD, przypominając m.in., że do zastosowania sankcji wystarczy stwierdzenie jednego naruszenia — choć naruszenie to musi realnie rzutować na zdolność konsumenta do oceny zakresu zobowiązania[3]. Podjęcie uchwały w sprawie III CZP 15/25 pozostaje zawieszone[4], a 11czerwca 2026r. rzecznik generalny w sprawie C-831/24 opowiedział się za obowiązkiem badania umowy przez sąd z urzędu, niezależnie od zarzutów podniesionych przez konsumenta[5].

Trzeba uczciwie odnotować kontrargument sektora: żadne z tych rozstrzygnięć nie czyni sankcji automatyczną. Już w wyroku z 13 lutego 2025 r. w sprawie C-472/23 Trybunał wskazywał, że stosowanie SKD podlega ocenie przez pryzmat proporcjonalności[6]. To prawda. Nie zmienia ona jednak faktu, że linia obrony oparta na tezie „orzecznictwo unijne nie przekłada się na polskie umowy” straciła oparcie.

Pytanie, które rozstrzyga o skali: od kiedy biegnie rok

Zasięg czasowy zjawiska zależy od jednego, pozornie technicznego przepisu: uprawnienie do złożenia oświadczenia wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy[7]. Pełnomocnicy procesowi banków twierdzą, że „wykonanie umowy” to uruchomienie kredytu; strona konsumencka — że pełne wykonanie zobowiązania przez obie strony, a więc w typowym przypadku dzień całkowitej spłaty. Pytanie trafiło już do Luksemburga: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim postanowieniem z 25 listopada 2025 r. zwrócił się w tej kwestii do Trybunału[8].

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Teza sektora, wedle której roczny termin biegnie od dnia uruchomienia kredytu, ma jedną zasadniczą słabość: przeczy jej stanowisko, które sam sektor zajmował, zanim wykładnia tego przepisu zaczęła cokolwiek kosztować. Uchwałą nr 17/2011 z 21 czerwca 2011r. Zarząd Związku Banków Polskich zatwierdził rekomendację interpretacyjną Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego, w której wskazano, że przez dzień wykonania umowy w rozumieniu art. 45 ust.5 u.k.k. należy rozumieć przede wszystkim dzień spełnienia świadczenia, czyli spłaty kredytu przez konsumenta — a wykładnię tę należy funkcjonalnie rozszerzyć na inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania, tak by konsument mógł skorzystać z sankcji także po zamknięciu umowy[9].

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Od odpowiedzi zależy, czy mówimy o portfelu czynnym powiększonym o umowy spłacone wciągu ostatnich dwunastu miesięcy, czy — w wariancie skrajnym, w którym termin liczony byłby od pełnego rozliczenia wszystkich świadczeń — o całym okresie obowiązywania ustawy z2011r. Różnica między tymi scenariuszami nie jest różnicą ilościową. To różnica rzędu wielkości.

Rachunek, którego sektor nie może zaakceptować

Poniższa symulacja jest szacunkiem autora, nie danymi nadzorczymi, i celowo pokazuje maksymalną ekspozycję brutto — a więc kwotę przy założeniu, że wszystkie umowy oparte na modelu odsetek od kredytowanych kosztów zostałyby rozliczone w pełnej SKD.

W wariancie pierwszym — rok liczony od spłaty — punktem odniesienia jest sprzedaż kredytów gotówkowych z ostatnich kilku lat, średnie oprocentowanie, RRSO, średnia długość trwania umowy kredytowej. Koszt dla sektora mógłby wynieść kwotę rzędu 110 mld zł.

W wariancie drugim — obejmującym umowy zawarte od wejścia wżycie ustawy, przy założeniu, że termin na złożenie oświadczenia upływa dopiero wraz z terminem przedawnienia, a umowa, w ramach której nie zwrócono konsumentowi pobranych odsetek, nie jest umową wykonaną — punktem odniesienia jest skumulowana akcja kredytowa w segmencie konsumenckim za lata 2012–2024. Tu nawet 180mld zł nie wystarczy. W tym scenariuszu część banków wyzerowałaby kapitały własne.

Podkreślam: to nie jest prognoza straty. To górna granica ekspozycji przy założeniu 90 proc. wadliwości umów i stuprocentowej realizacji roszczeń — a więc przy założeniach kontrfaktycznych. Ale to właśnie ta liczba, a nie liczba wyroków, wyznacza granicę tego, co sektor może dobrowolnie zaoferować. Dla porównania: Związek Banków Polskich szacuje koszty ryzyka prawnego w 2026 r. na 5–7 mld zł[10]. Dystans między tymi wielkościami jest miarą stawki sporu.

Dlaczego bank miałby zwrócić pieniądze zwłasnej inicjatywy

Tu dochodzimy do sedna. Dobrowolne rozliczenie oznaczałoby objęcie nim także tych umów, które nigdy nie trafią do sądu — a to jest, wbrew obrazowi z debaty publicznej, zdecydowana większość portfela.

Debata toczy się na przykładach kredytów konsolidacyjnych na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tymczasem średnia kwota kredytu ratalnego udzielonego w marcu 2026 r. wyniosła 2249zł[11]. W takich umowach cały koszt kredytu zamyka się w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Zestawmy to z kosztem sporu. Przy wartości przedmiotu sporu 2500 zł opłata od pozwu wynosi 200 zł, a stawka minimalna pełnomocnika — 900 zł, czyli ok. 36proc. wartości roszczenia; to bez uwzględnienia realnego honorarium, ryzyka zwrotu kosztów stronie przeciwnej i kilkunastu miesięcy oczekiwania[12]. W modelu wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy o takiej wartości po prostu nie znajdują pełnomocnika. Według moich szacunków próg opłacalności sporu przekracza dziś nie więcej niż ok.15proc. umów konsumenckich — liczonych według liczby, nie wartości. Pozostałe ok.85proc. umów pozostaje poza realnym zasięgiem drogi sądowej[13].

Efekt selekcji widać wdanych. Na koniec 2025 r. w sądach toczyło się ok. 21,6tys. spraw o SKD o łącznej wartości ok. 694 mln zł, co daje średnią wartość przedmiotu sporu ok. 32 tys. zł — wielokrotność średniego kredytu ratalnego[14]. Do sądu trafiają niemal wyłącznie sprawy wysokokwotowe, bo tylko one przechodzą test opłacalności.

Wniosek dla zarządu banku jest brutalnie prosty. Jeżeli w ogromnej części przypadków klient statystycznie nie podejmie sporu, to zgłoszenie się do niego z własnej inicjatywy i zwrot pieniędzy jest transferem, którego nic nie wymusza. Dobrowolne rozliczenie na poziomie portfela oznaczałoby zapłatę za roszczenia, które w przeważającej mierze nigdy nie zostałyby zgłoszone. Żaden zarząd działający w granicach staranności wobec akcjonariuszy tego nie zrobi — i nie jest to zarzut moralny, tylko opis bodźców.

Stąd strategia: walka o każdą umowę. Nie dlatego, że każda sprawa jest do wygrania, lecz dlatego, że każde przegrane rozstrzygnięcie o charakterze systemowym — zwłaszcza dotyczące terminu z art. 45 ust. 5 i standardu badania umowy z urzędu — przenosi się nie na jedną sprawę, ale na cały portfel. Dane ZBP pokazują zresztą, że kalkulacja ta na razie się broni: według Związku jeszcze niedawno banki wygrywały ok. 80–85proc. spraw o SKD[15].

Konieczne jest tu jednak zastrzeżenie metodologiczne. Zagregowany wskaźnik skuteczności niewiele mówi o pojedynczej sprawie, bo kryje w sobie bardzo dużą dyspersję. Statystyka uwzględnień powództw różni się między sądami, a nawet między wydziałami tego samego sądu. Różni się także między pełnomocnikami: kancelaria, która selekcjonuje umowy przed przyjęciem sprawy i konsekwentnie prowadzi jedną linię procesową, operuje na innym rozkładzie niż średnia rynkowa — niektóre deklarują skuteczność przekraczającą 90 proc. Dane sektorowe obejmują natomiast całość sporów, łącznie z zarzutem SKD podnoszonym obronnie w sprawach windykacyjnych, gdzie struktura wyników jest z natury inna.

To nie jest powtórka scenariusza frankowego

W sprawach frankowych fala roszczeń ruszyła wtedy, gdy tych kredytów już nikt nie udzielał. Portfel był zamknięty, kurczył się, a jego wielkość dała się policzyć z góry. Tutaj jest odwrotnie: model, którego dotyczy spór, generował w2025r. rekordową sprzedaż, a segment rośnie dalej. Ekspozycja nie jest zamkniętym zbiorem, lecz wielkością, która jeszcze do niedawna przyrastała z każdym miesiącem sprzedaży. To zasadniczo zmienia rachunek — i tłumaczy, dlaczego sektor równolegle do obrony procesowej prowadzi kampanię legislacyjną.



Kampania ta ma dziś sprzyjające warunki. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 18maja 2026 r. odwołano upoważnienie Prezesa UOKiK do prowadzenia prac nad wdrożeniem nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2), projekt UC82 wycofano, a prace ruszają od nowa — przy terminie transpozycji przypadającym na 20 listopada 2026 r.[16]



Postulat miarkowania sankcji nie jest przy tym sprzeczny z prawem Unii: Trybunał dopuścił różnicowanie sankcji, o ile system jako całość pozostaje skuteczny, proporcjonalny i odstraszający[17]. Rzecz w tym, że w segmencie niskokwotowym miarkowanie oznacza po prostu wygaszenie roszczeń — obniżenie wartości sporu o połowę nie obniża o połowę kosztu jego prowadzenia.

Realny punkt dojścia: ugody na część roszczeń

Pełne rozliczenie nie nastąpi, bo nie może nastąpić — nie ma na nie miejsca w bilansach. Deklaratywna obrona „każdej umowy” też nie jest jednak strategią docelową: przy skali kilkudziesięciu tysięcy spraw i rosnącym ryzyku odsetek ustawowych za opóźnienie koszt procesowy zaczyna przewyższać koszt zaspokojenia.



Realnym punktem dojścia są zatem ugody obejmujące część roszczenia — najpewniej zróżnicowane według segmentu: zofertą rozliczenia dla portfela wysokokwotowego, gdzie ryzyko procesowe jest realne, imilczeniem wobec portfela niskokwotowego, gdzie nie jest. Sektor będzie przy tym zapewne dążył do rozłożenia kosztu wczasie — przez stopniowo zawiązywane rezerwy, tak jak wprzypadku kredytów walutowych — zamiast jednorazowego rozliczenia. Taki wynik będzie ekonomicznie racjonalny dla sektora iczęściowo satysfakcjonujący dla tej mniejszości konsumentów, która ma dostęp do drogi sądowej.



Będzie też — warto to powiedzieć wprost — systemowo niesprawiedliwy, bo ozaspokojeniu roszczenia zdecyduje nie waga naruszenia, lecz kwota kredytu. Jeżeli ustawodawca chce temu zapobiec, musi wtej samej ustawie, wktórej zapisze miarkowanie sankcji, zapisać także tani iszybki tryb jej dochodzenia. Inaczej ochrona konsumenta formalnie pozostanie, apraktycznie przestanie działać wtej części rynku, wktórej jest najbardziej potrzebna.



Krzysztof Szymański, ekonomista

Przypisy:

[1] Art. 45 ust.1 ustawy zdnia12maja 2011r. okredycie konsumenckim (Dz.U. z2011r. nr126, poz.715 ze zm.; dalej: u.k.k.). Ustawa weszła wżycie 18grudnia 2011r.

[2] Wyrok TS z23kwietnia 2026r., C-744/24, P.W. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., na tle pytania prejudycjalnego Sądu Rejonowego we Włodawie. Umowa pożyczki z26maja 2022r. na 150000zł, przy kwocie faktycznie wypłaconej konsumentowi 133214,92zł.

[3] Wyrok SN z8lipca 2026r., II CSKP 89/26 (orzeczenie kasatoryjne).

[4] Postanowienie SN z30lipca 2025r., III CZP 15/25, ozawieszeniu podjęcia uchwały do czasu rozstrzygnięć TSUE wsprawach C-566/24, C-744/24 iC-831/24; zob. też sprawę III CZP 3/25. Sprawa C-566/24 została umorzona po uznaniu roszczenia przez pozwany bank.

[5] Opinia rzecznika generalnego D. Spielmanna z11czerwca 2026r. wsprawie C-831/24 (Machski), na tle pytań prejudycjalnych Sądu Rejonowego wBiałymstoku dotyczących m.in. badania naruszeń art.30 u.k.k. zurzędu oraz proporcjonalności sankcji.

[6] Wyrok TS z13lutego 2025r., C-472/23.

[7] Art. 45 ust.5 u.k.k. Termin ma charakter zawity — nie podlega przerwaniu ani zawieszeniu.

[8] Postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z25listopada 2025r. (sprawa zarejestrowana przed TSUE pod sygn. C-828/25).

[9] Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego iRady Prawa Bankowego, zatwierdzona uchwałą Zarządu Związku Banków Polskich nr17/2011 z21czerwca 2011r., opublikowana w„Monitorze Prawa Bankowego” nr12/2011.

[10] Szacunek Związku Banków Polskich dotyczący kosztów ryzyka prawnego sektora bankowego w2026r. (5–7mld zł).

[11] BIK, „Dane orynku kredytowym wmarcu 2026r.”

[12] Art. 13 ust.1 pkt3 ustawy zdnia28lipca 2005r. okosztach sądowych wsprawach cywilnych (przedział ponad 1500zł do 4000zł – opłata 200zł); §2 pkt3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia22października 2015r. wsprawie opłat za czynności adwokackie oraz §2 pkt3 rozporządzenia ztej samej daty wsprawie opłat za czynności radców prawnych (przedział ponad 1500zł do 5000zł – stawka minimalna 900zł); art.98 §1 k.p.c.

[13] Szacunek własny autora, oparty na zestawieniu struktury liczbowej rynku kredytu konsumenckiego (dominacja umów niskokwotowych – ratalnych, pożyczkowych iBNPL) zprogiem opłacalności sporu wynikającym zprzypisu 12. Szacunek dotyczy liczby umów, nie ich wartości; wujęciu wartościowym proporcja jest odwrotna.

[14] Dane przywoływane za Rzecznikiem Finansowym (stan na koniec 2025r.: ok.21,6tys. spraw sądowych ołącznej wartości ok.694mln zł, przyrost liczby spraw w2025r. ok.70proc.). Wsamym 2025r. do Rzecznika Finansowego wpłynęło ok.9,3tys. wniosków ointerwencję lub postępowanie polubowne wsprawach SKD.

[15] Dane ZBP przywoływane wwypowiedziach wiceprezes Związku A. Wachnickiej (za PAP Biznes, lipiec 2026r.); wtym samym okresie banki odnotowały ok.6,6tys. nowych reklamacji ztytułu SKD złożonych po wyroku C-744/24. Zob. też sprawozdania kwartalne banków giełdowych za Ikw.2026r. (m.in. Bank Millennium – 2667 pozwów; BNP Paribas – 1169 spraw wI instancji, 231 wII instancji, 355 prawomocnie zakończonych).

[16] Decyzja Prezesa Rady Ministrów z18maja 2026r. oodwołaniu upoważnienia dla Prezesa UOKiK do prowadzenia prac nad wdrożeniem dyrektyw (UE) 2023/2225 (CCD2) i(UE) 2023/2673 (DMFSD); wycofanie projektu UC82 zprac Komitetu do Spraw Europejskich; komunikat ministra M. Berka z22maja 2026r. Termin transpozycji – art.48 dyrektywy (UE) 2023/2225 (Dz.Urz. UE L 2023/2225 z30.10.2023).

[17] Wyrok TS z24października 2024r., C-339/23, Horyzont, pkt28 i35–36; por. wyrok TS z10czerwca 2021r., C-303/20, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), pkt36. Na potrzebę miarkowania sankcji wskazywał również Komitet Stabilności Finansowej wopinii zmarca 2025r.