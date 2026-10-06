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Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Hasło do banku nie zawsze wystarcza do zabezpieczenia pieniędzy. Ochrona behawioralna BIK już w 10 bankach w Polsce. Na czym to polega?

Hasło do banku nie zawsze wystarcza do zabezpieczenia pieniędzy. Ochrona behawioralna BIK już w 10 bankach w Polsce. Na czym to polega?

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06 października 2026, 11:18
bankowość elektroniczna
Hasło do banku nie zawsze wystarczy. Ochrona behawioralna BIK już w 10 bankach w Polsce chroni pieniądze klientów. Na czym to polega?
Shutterstock

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Cyberprzestępca może przejąć dane do logowania, ale nie umie korzystać z bankowości elektronicznej dokładnie tak, jak prawdziwy właściciel konta bankowego. Tę różnicę wychwytuje ochrona behawioralna - unikalne rozwiązanie technologiczne BIK, które identyfikuje użytkownika i zabezpiecza klientów banków przed nieuprawnionym dostępem do osobistego konta. Z ochrony behawioralnej korzysta obecnie 7,6 mln klientów banków, którzy wyrazili zgodę na objęcie usługą, która pomaga chronić klientów i ich pieniądze zanim oszustwo doprowadzi do realnych strat. Biuro Informacji Kredytowej przybliża klientom w nowej kampanii edukacyjnej, jak działa ochrona behawioralna i zachęca do skorzystania z niej w swoim banku.

Główny przekaz kampanii medialnej BIK jest prosty: bezpieczeństwo nie kończy się na haśle. Gdy sposób korzystania z urządzeń odbiega od zachowań jego właściciela objętego ochroną behawioralną, BIK wysyła bankowi sygnał, że z konta próbuje korzystać ktoś inny niż jego właściciel i bank może reagować np. blokując nieautoryzowane transakcje.

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Czerwony Kapturek w świecie cyfrowych oszustw

Spot reklamowy kampanii edukacyjnej BIK pokazuje symbolicznie mechanizm wykrywania prób oszustwa, nawiązując do bajki o Czerwonym Kapturku. Tak jak wilk podszywał się pod babcię, tak dziś oszust może próbować podszyć się pod klienta banku. Nawet gdy zna właściwe dane logowania, to sposób, w jaki używa urządzeń korzystając z bankowości elektronicznej, może zdradzić, że po drugiej stronie ekranu jest ktoś obcy.

Kampania startuje w momencie, gdy skala oszustw finansowych pozostaje wysoka, a metody działania przestępców są coraz bardziej skoncentrowane na klientach. Z Raportu Antyfraudowego BIK 2026 wynika, że już niemal co drugi Polak miał styczność z co najmniej jedną formą wyłudzenia, a 61 proc. obawia się wyłudzenia pieniędzy. Najczęściej Polacy spotykali się z próbami oszustwa „na znajomego z Facebooka” lub „na BLIKa” (39 proc.), a także z vishingiem i spoofingiem, czyli podszywaniem się w rozmowie telefonicznej pod pracownika banku, Policji lub innej instytucji publicznej (37 proc.). Phishing - podszywanie się za pomocą fałszywej strony banku, linku w wiadomości e-mail czy sms - wciąż pozostaje jedną z najskuteczniejszych metod wyłudzania danych (36 proc.).

Gdy cyberprzestępcy wykorzystują socjotechnikę do wyłudzenia danych logowania, samo hasło przestaje być wystarczającym zabezpieczeniem. Wtedy kluczową rolę odgrywają technologie, które pomagają wykryć próbę przejęcia konta i chronić środki klientów, zanim dojdzie do oszustwa. Rozwiązanie ochrony behawioralnej pomaga w wykrywaniu wyłudzeń, w których klient jest zmanipulowany przez przestępcę różnymi metodami socjotechnicznymi i sam wykonuje transakcję.

Jak działa ochrona behawioralna?

Ochrona behawioralna pomaga rozpoznać, czy z bankowości elektronicznej korzysta rzeczywiście właściciel konta. System analizuje sposób, w jaki dana osoba używa komputera lub telefonu: tempo pisania, ruchy myszką, korzystanie z klawiatury czy gesty na dotykowym ekranie.

Po wyrażeniu zgody w banku ochrona behawioralna zaczyna działać automatycznie w tle - klient nie musi instalować dodatkowych aplikacji ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Co ważne, system nie sprawdza treści ani co klient robi na koncie: nie analizuje stron, sklepów, kwot i odbiorców przelewów, salda, zadłużenia, haseł ani wpisywanych treści. Rozpoznaje jedynie, jak użytkownik korzysta z bankowości.

Jeśli sposób korzystania z urządzeń podczas sesji bankowości internetowej odbiega od wzorca charakterystycznego dla danego klienta, BIK przekazuje bankowi sygnał o nieprawidłowości. Bank może wtedy podjąć działania adekwatne do sytuacji, np. zastosować dodatkową weryfikację lub inne procedury ochronne.

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Im więcej zabezpieczeń tym lepiej

Rozwiązania technologiczne i zabezpieczenia często pozostają niewidoczne dla klientów, ale to właśnie one budują bezpieczeństwo całego rynku finansowego.

Analizę ochrony behawioralnej BIK wdrożyło już 10 banków, w tym instytucje z pierwszej trójki największych na rynku, obsługujących ponad 70 proc. klientów sektora bankowego. Z ochrony behawioralnej korzysta w czasie rzeczywistym obecnie ponad 7,6 mln klientów banków, którzy wyrazili zgodę na objęcie tą usługą. W bliskiej perspektywie dostęp do usługi może mieć prawie ¾ klientów banków w Polsce, gdyż łącznie 12 banków zawarło umowy z BIK na to rozwiązanie. Warto więc sprawdzić, czy nasz bank oferuje taką funkcję i skorzystać z niej po wyrażeniu odpowiedniej zgody.

- Klasyczne sposoby uwierzytelniania, takie jak hasła czy kody SMS już nie wystarczają na obecną skalą i złożoność oszustw cyfrowych. Działanie Platformy Weryfikacji Behawioralnej BIK opiera się na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego, które analizują duże zbiory danych w czasie rzeczywistym. Dlatego banki coraz częściej sięgają po analitykę behawioralną, która umożliwia identyfikację użytkownika na podstawie jego unikalnych wzorców zachowań, skuteczniejszą weryfikację tożsamości i szybsze wykrywanie prób oszustwa. To innowacyjne rozwiązanie, które wzmacnia ochronę w codziennym korzystaniu z bankowości elektronicznej, a dla klienta jest przyjazne i działa z pełnym poszanowaniem jego prywatności – mówi Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, Wiceprezes Zarządu BIK, Prezes Zarządu Digital Fingerprints.

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- Infrastrukturalna rola BIK w systemie finansowym oznacza nie tylko odpowiedzialność za bezpieczną wymianę informacji, lecz także społeczną powinność wzmacniania zaufania i ochrony klientów w całym sektorze. Wobec rosnącej skali oszustw naszym zadaniem jest tworzenie rozwiązań, które łączą potencjał banków i technologii oraz pozwalają reagować na zagrożenia, zanim doprowadzą one do realnych strat. Ochrona behawioralna jest przykładem takiego systemowego podejścia: pomaga rozpoznać próbę przejęcia konta nawet wtedy, gdy przestępca zdobył dane logowania. Kampania edukacyjna jest natomiast częścią naszej odpowiedzialności za podnoszenie świadomości cyfrowej i upowszechnianie rozwiązań, które wzmacniają bezpieczeństwo finansowe Polaków – mówi dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK i dodaje: - Trzeba pamiętać, że dziś skuteczna ochrona nie opiera się na jednym zabezpieczeniu, lecz na połączeniu wielu technologii. Im bardziej są one niewidoczne dla klienta, a jednocześnie skuteczne w wykrywaniu zagrożeń, tym większy komfort i bezpieczeństwo korzystania z usług finansowych.

Edukacja. Technologia. Ochrona

BIK - centralna baza danych o zobowiązaniach kredytowych 25 milionów Polaków jest także firmą technologiczną, która pełni rolę systemowej ochrony rynku finansowego. Poprzez takie rozwiązania jak Platforma Weryfikacji Behawioralnej, wyznacza nowe standardy zabezpieczania transakcji elektronicznych, skutecznie chroniąc banki oraz środki milionów konsumentów przed oszustwami i cyberzagrożeniami.
Sama technologia nie wystarczy. Klienci powinni też wiedzieć, jak działają oszuści i dlaczego warto korzystać z dodatkowej ochrony. Wyjaśnia to najnowsza kampania edukacyjna BIK. Pokazuje zagrożenia, promuje bezpieczne nawyki i pomaga lepiej chronić pieniądze przed oszustami.

Więcej informacji na: www.bik.pl/ochrona-behawioralna

Źródło: Raport Antyfraudowy BIK, 2026

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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