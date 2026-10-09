Syndyk Getin Noble Banku nie zwraca frankowiczom kosztów procesu. Naruszenie prawa czy obowiązek wynikający z ustawy?

Frankowicze uzyskują prawomocne wyroki zasądzające od syndyka masy upadłości Getin Noble Banku (GNB) zwrot kosztów procesu, a mimo to należności te nie są wypłacane. Nie oznacza to jednak, że syndyk ignoruje prawomocne orzeczenia. W odniesieniu do kosztów zasądzonych w sprawach wszczętych przez kredytobiorców brak bieżącej wypłaty kosztów procesu wynika z zasad dotyczących upadłości banku. Syndyk jest związany ustawową kolejnością zaspokajania należności i nie może wypłacić kosztów procesu przed należnościami korzystającymi z pierwszeństwa, w tym przed kosztami przymusowej restrukturyzacji poniesionymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

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Prawomocny wyrok bez natychmiastowej wypłaty kosztów procesu

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku frankowicze mogą nadal prowadzić sprawy o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu. W uchwale z 19 września 2024 r., IIICZP 5/24, Sąd Najwyższy przesądził, że takie postępowanie nie jest sprawą o wierzytelność podlegającą zgłoszeniu do masy upadłości i może zostać podjęte z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka.



W wielu takich sprawach sądy ustalają nieważność umów i zasądzają od syndyka na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.



Prawomocny wyrok potwierdza istnienie i wysokość należności z tytułu kosztów procesu. Nie rozstrzyga jednak, w jakiej kolejności należność ta ma zostać zaspokojona z funduszów masy upadłości. O tym decydują przepisy Prawa upadłościowego, w szczególności art. 230, art. 343 i art. 440 ust. 3 tej ustawy.



Od 19 maja 2026 r. funkcję syndyka Getin Noble Banku pełni Janda Mozdżeń Restrukturyzacje, która zastąpiła Marcina Kubiczka. Zmiana została dokonana postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z tego samego dnia.



Nowy syndyk podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym koszty zasądzone w procesach wszczętych przez kredytobiorców nie są kosztami postępowania upadłościowego i nie mogą być wypłacane ani z pierwszeństwem, ani poza kolejnością w art. 440 Prawa upadłościowego.



Stanowisko to znajduje oparcie w obowiązujących przepisach. Syndyk zarządza masą upadłości w interesie ogółu wierzycieli. Nie może dowolnie decydować, które należności wypłaci, jeżeli ustawa ustanawia wiążącą kolejność ich zaspokojenia.

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Ważne Prawomocne orzeczenie zasądzające koszty od syndyka nie pozwala na prowadzenie egzekucji z majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Zgodnie z art. 146 ust. 3 Prawa upadłościowego po ogłoszeniu upadłości skierowanie egzekucji do takiego majątku jest niedopuszczalne.

Koszty procesów wszczętych przez kredytobiorców to nie koszty postępowania upadłościowego

Ocena możliwości bieżącej wypłaty kosztów zależy przede wszystkim od ich kwalifikacji na gruncie art. 230 Prawa upadłościowego. Przepis rozróżnia dwie kategorie:

1) Koszty postępowania upadłościowego, czyli wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności, określone w art. 230 ust. 1;

2) Inne zobowiązania masy upadłości, czyli niewymienione w ust. 1 zobowiązania masy powstałe po ogłoszeniu upadłości, określone w art. 230 ust. 2.



Koszty zasądzone na rzecz kredytobiorcy w sprawie, którą to kredytobiorca wytoczył przeciwko bankowi lub syndykowi, nie służą bezpośrednio ustaleniu, zabezpieczeniu, zarządowi ani likwidacji masy. Stanowią rekompensatę wydatków poniesionych przez przeciwnika procesowego.



Przemawia to przeciwko ich kwalifikowaniu jako kosztów postępowania upadłościowego z art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego. Nie są to wydatki poniesione przez syndyka w celu prawidłowego prowadzenia postępowania upadłościowego, lecz należności przyznane stronie przeciwnej na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wynik procesu.

Orzecznictwo i doktryna potwierdza, że koszty procesu nie są kosztami postępowania upadłościowego

Stanowisko, zgodnie z którym koszty zasądzone w procesach wszczętych przez kredytobiorców nie stanowią kosztów postępowania upadłościowego z art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego, znajduje oparcie w orzecznictwie i doktrynie prawa.



W postanowieniu z 23 października 2025 r., wydanym w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku pod sygn. WA1M/GUp/44/2023, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wskazał, że kwoty zasądzone tytułem kosztów postępowań sądowych nie powinny być uznawane za koszty postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego. W konsekwencji nie mogą być zaspokajane w kolejności właściwej dla tych kosztów ani z ich wyprzedzeniem.



Analogicznie wskazuje się w doktrynie m.in. T. Szczurowski wskazuje, że „Koszty postępowania zasądzone po ogłoszeniu upadłości stanowią inne zobowiązania masy upadłości […]” (T. Szczurowski, „Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne dotyczące wierzytelności wobec upadłego”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2022, nr 11, s. 42–49).



Skoro koszty procesu nie są kosztami postępowania upadłościowego, mogą stanowić co najwyżej inne zobowiązanie masy upadłości z art. 230 ust. 2 – tak określiła je sędzia-komisarz Agnieszka Białek wpostępowaniu GNB w jednym z zarządzeń.



W ocenie autorów artykułu koszty postępowania stanowią inne zobowiązania masy upadłości wrozumieniu art. 230 ust. 2 prawa upadłościowego. Koszty procesu, zwłaszcza z pozwu przeciwko syndykowi, nie stanowią bowiem wydatku bezpośrednio związanego z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności. Stanowią one inne zobowiązanie powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Pierwszeństwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w upadłości banku

W „zwykłym” postępowaniu upadłościowym inne zobowiązania masy upadłości powinny być regulowane na bieżąco przez syndyka. Postępowanie upadłościowe GNB jest jednak szczególnym postępowaniem, do którego stosuje się przepisy dotyczące upadłości banków (Tytuł II prawa upadłościowego).



W upadłości banku nie wystarcza odwołanie się do ogólnych zasad zaspokajania kosztów i zobowiązań masy. Art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego wprowadza szczególną kolejność wypłat.



Zgodnie z jego brzmieniem z masy upadłości banku zaspokaja się:

1. w pierwszej kolejności koszty postępowania upadłościowego (art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego),

2. następnie koszty przymusowej restrukturyzacji niepokryte z przychodów z przymusowej restrukturyzacji,

3. jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, także inne zobowiązania masy upadłości z art. 230 ust. 2, w miarę wpływu stosownych sum do masy.



Taka kolejność wynika wprost z obowiązującego art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego.



Skoro koszty zasądzone w procesach wszczętych przez kredytobiorców nie są kosztami postępowania upadłościowego z art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego, nie mogą zostać umieszczone na pierwszym miejscu tej kolejności. Koszty te mogą być regulowane dopiero po pokryciu kosztów postępowania upadłościowego oraz kosztów przymusowej restrukturyzacji.

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Skąd wynika roszczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jego pierwszeństwo przez kosztami procesu?

29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji GNB. W jej ramach zastosował instrument instytucji pomostowej i przeniesiono wyodrębnioną część przedsiębiorstwa banku do VeloBanku.



Wydatki poniesione przez BFG w związku z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji stanowią koszty przymusowej restrukturyzacji w rozumieniu art. 235 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.



Koszty te podlegają w pierwszej kolejności pokryciu z przychodów uzyskanych w związku z przymusową restrukturyzacją. W zakresie, w jakim nie zostały pokryte, art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego przyznaje im pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami masy upadłości.



W Trybunale Konstytucyjnym znajduje się pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Pytanie dotyczy art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego w zakresie w jakim prowadzi do pierwszeństwa zaspokojenia z funduszów masy upadłości kosztów przymusowej restrukturyzacji upadłego banku zpominięciem sądowej kontroli zasadności roszczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (sygn. akt P 1/25). Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym nie zostało dotychczas zakończone, a pytanie prawne pozostaje nierozstrzygnięte.



Na moment obecny obowiązuje jednak pierwszeństwo BFG. Zgodnie z informacjami medialnymi poprzedni syndyk GNB zaprzestał wypłaty środków do BFG do czasu rozstrzygnięcia powyższego pytania przez TK. Na moment obecny nie doszło jednak do zmiany kolejności zaspokajania roszczeń, w związku z czym syndyk nie może wypłacać zasądzonych kosztów procesu.

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Co to oznacza dla kosztów procesu? Dlaczego koszty procesu frankowiczów nie mogą wyprzedzić BFG?

Gdyby zasądzone koszty procesu na rzecz kredytobiorców były kosztami postępowania upadłościowego (pkt 1 powyżej), podlegałyby zaspokojeniu przed kosztami przymusowej restrukturyzacji BFG.



Nie ma jednak podstaw do takiej kwalifikacji, przynajmniej w odniesieniu do kosztów procesów wszczętych przez kredytobiorców. Należności te mogą być rozpatrywane co najwyżej jako inne zobowiązania masy upadłości z art. 230 ust. 2 Prawa upadłościowego.



To oznacza, że znajdują się za kosztami przymusowej restrukturyzacji w kolejności określonej w art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego.



Prawomocny wyrok w sprawie frankowej nie zmienia tej kolejności. Sąd rozpoznający sprawę frankową rozstrzyga, kto ponosi konkretne koszty procesu. Nie rozstrzyga natomiast, czy koszty te mają pierwszeństwo przed innymi należnościami zaspokajanymi z masy upadłości banku.



Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, że rozstrzygnięcie o kosztach wydane w indywidualnym procesie mogłoby zmienić ustawową kolejność zaspokajania należności w upadłości. Prawo upadłościowe nie przewiduje takiego skutku.

Syndyk działa zgodnie z prawem a odmowa bieżącej wypłaty kosztów procesu znajduje podstawę w ustawie

Stanowisko syndyka jest zatem prawidłowe. Prawomocny wyrok przesądza o istnieniu i wysokości obowiązku zwrotu kosztów procesu, ale nie nadaje tej należności pierwszeństwa w zaspokojeniu z masy upadłości.



Brak bieżącej wypłaty nie oznacza zatem, że syndyk kwestionuje wyrok lub odmawia jego wykonania według własnego uznania. Wynika z obowiązku stosowania art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego. Syndyk nie może wybrać do zapłaty należności znajdującej się niżej w ustawowej kolejności, jeżeli nie zostały wcześniej pokryte należności korzystające z pierwszeństwa.



Przeciwnie, wypłata kosztów procesu, z pominięciem roszczenia BFG naruszałaby art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego. Sędzia-komisarz, kontrolując sprawozdanie rachunkowe syndyka, może odmówić uznania wydatku dokonanego niezgodnie z prawem oraz orzec o zwrocie odpowiedniej kwoty do masy na podstawie art. 168 ust. 5b Prawa upadłościowego. Syndyk ponosi również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek nienależytego wykonywania obowiązków na zasadach określonych w art. 160 ust. 3 tej ustawy.



Wypłacając należności z pominięciem ustawowego pierwszeństwa, syndyk narażałby więc masę upadłości oraz pozostałych wierzycieli na uszczuplenie, a siebie na zarzut nieprawidłowego wykonywania obowiązków.

Ważne Brak bieżącej wypłaty nie oznacza, że prawomocnie zasądzone koszty przestają istnieć. Nie korzystają one jednak z pierwszeństwa przed kosztami postępowania upadłościowego oraz kosztami przymusowej restrukturyzacji BFG. Ich faktyczne zaspokojenie zależy od środków pozostających w masie po pokryciu należności wcześniejszych.

Syndyk ma rację – nie można płacić z pominięciem ustawowej kolejności

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu przemawia na korzyść syndyka.



W odniesieniu do kosztów zasądzonych w procesach wszczętych przez kredytobiorców brak bieżącej wypłaty nie stanowi samowolnego niewykonania prawomocnych wyroków. Koszty te nie są kosztami postępowania upadłościowego z art. 230 ust. 1 Prawa upadłościowego, a zatem nie korzystają zpierwszeństwa właściwego dla tej kategorii wydatków.



Jeżeli stanowią inne zobowiązania masy upadłości z art. 230 ust. 2 Prawa upadłościowego, mogą być zaspokajane dopiero po kosztach postępowania upadłościowego i kosztach przymusowej restrukturyzacji BFG. Wynika to wprost z art. 440 ust. 3 Prawa upadłościowego.



Syndyk nie tylko może więc powstrzymać się od bieżącej wypłaty tych należności, lecz powinien to zrobić, jeżeli wcześniejsze pozycje ustawowej kolejności nie zostały jeszcze pokryte. Wypłata kosztów frankowiczom z pominięciem roszczenia BFG oznaczałaby uprzywilejowanie jednej grupy wierzycieli bez podstawy prawnej i mogłaby prowadzić do naruszenia obowiązków syndyka.



Prawomocne wyroki powinny zostać respektowane, ale ich wykonanie musi następować zgodnie zprzepisami regulującymi upadłość banku. To właśnie zastosowanie ustawowej kolejności, a nie jej pominięcie, stanowi w tej sytuacji działanie zgodne z prawem.



Autorzy:

Kamil Szymański – Adwokat, Senior Associate w KWKR

Natalia Kangier – Adwokat, Associate w KWKR



Podstawa prawna:

- Art. 146 ust. 3, art. 160 ust. 3, art. 168 ust. 5b, art. 230 ust. 1 i 2, art. 343 ust. 1 i 1a, art. 440 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2026 r., poz. 913).

- Art. 235 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2026 r., poz. 620).



Orzecznictwo:

- Uchwała Sądu Najwyższego z 19 września 2024 r., sygn. akt III CZP 5/24,

- Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 września 2018 r., sygn. akt I AGz 397/18,

- Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z 23 października 2025 r., sygn. akt WA1M/GUp/44/2023,

- Odpowiedź syndyka na zarządzenie sędziego-komisarza z 29 grudnia 2025 r. (sygn. akt WA1M/GUp/44/2023).