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Banki same zwracają kredytobiorcom część odsetek. Radca prawny: uwaga - to nie musi oznaczać pełnego rozliczenia kredytu

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15 października 2026, 08:10
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Uwalniamy od problemów
sąd, kredyty, odsetki
Banki same zwracają kredytobiorcom część odsetek. Radca prawny: to nie musi oznaczać pełnego rozliczenia kredytu
Shutterstock

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Kredytobiorcy otrzymują od banków wiadomości o zmianie sposobu naliczania odsetek i zwrocie części pobranych wcześniej kwot. Choć dla konsumentów oznacza to realną korzyść finansową, pojawia się pytanie, czy proponowane rozliczenia obejmują wszystkie należne im środki. Zdaniem prawników sama korekta odsetek nie przesądza o prawidłowości całej umowy kredytowej. W niektórych przypadkach analiza dokumentacji może ujawnić również podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

Problem dotyczy przede wszystkim kredytów konsumenckich, w których banki finansowały nie tylko kwotę udostępnioną kredytobiorcy, ale również dodatkowe koszty, takie jak prowizja czy składka ubezpieczeniowa. Koszty te powiększały kwotę podlegającą spłacie, a bank naliczał odsetki także od ich wartości. W praktyce oznaczało to, że konsument ponosił koszt odsetkowy również od środków przeznaczonych na sfinansowanie opłat związanych z zawarciem umowy.

Z perspektywy kredytobiorcy najważniejsze jest ustalenie, co dokładnie bank koryguje i według jakich zasad oblicza zwrot. Sama informacja o wypłacie określonej kwoty nie pozwala jeszcze ocenić, czy rozliczenie jest kompletne. Trzeba sprawdzić zarówno okres objęty korektą, jak i sposób naliczania odsetek przewidziany w umowie – komentuje Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

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Zwrot odsetek nie oznacza automatycznie prawidłowej umowy

W przypadku kredytu konsumenckiego szczególne znaczenie mają obowiązki informacyjne banku. Ustawa o kredycie konsumenckim wymaga między innymi prawidłowego określenia całkowitej kwoty kredytu, całkowitego kosztu kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz zasad spłaty zobowiązania. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą mieć konsekwencje wykraczające poza korektę określonej części odsetek. Jednym z instrumentów ochrony konsumenta jest sankcja kredytu darmowego, przewidziana w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki jej zastosowania, konsument może być zobowiązany do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych kredytodawcy, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach.

Należy odróżnić korektę sposobu naliczania odsetek od odpowiedzialności banku za naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych. Są to dwa różne zagadnienia prawne. W określonych okolicznościach nieprawidłowości w umowie mogą uzasadniać zastosowanie sankcji kredytu darmowego, której konsekwencje finansowe są znacznie dalej idące niż zwrot części odsetek – wyjaśnia mec. Stanisław Rachelski.

Nie oznacza to jednak, że każda umowa przewidująca kredytowanie prowizji automatycznie daje podstawy do zastosowania sankcji. Decydujące znaczenie mają konkretne postanowienia umowy, sposób przedstawienia kosztów oraz charakter stwierdzonych naruszeń.

Czy bank powinien rozliczyć również wcześniejsze odsetki?

Kolejnym zagadnieniem jest okres, za jaki bank dokonuje zwrotu. Szczególne wątpliwości mogą pojawiać się w sytuacjach, gdy korekta obejmuje wyłącznie odsetki naliczone po określonej dacie, mimo że kredyt był spłacany przez wiele wcześniejszych lat.

Data wydania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE nie powinna być automatycznie utożsamiana z datą powstania praw konsumenta. Orzeczenia interpretujące prawo unijne co do zasady wyjaśniają znaczenie przepisów, które obowiązywały już wcześniej. Dlatego zakres czasowy rozliczenia wymaga odrębnej analizy prawnej, z uwzględnieniem treści orzeczenia i okoliczności konkretnej sprawy – wskazuje radca prawny Stanisław Rachelski.

Ważne

Dla konsumentów szczególnie istotne jest zatem ustalenie, czy bank uwzględnił cały właściwy okres kredytowania, czy jedynie jego część.

Kilkaset złotych korekty a znacznie większe roszczenia

Skala potencjalnych korzyści może się istotnie różnić w zależności od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia.

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Przykładowo, jeżeli konsument otrzymał 40 tys. zł kredytu, a bank doliczył do finansowania 8 tys. zł prowizji, łączna kwota finansowania mogła wynieść 48 tys. zł. Korekta odsetek naliczonych od prowizji dotyczyłaby tylko określonego elementu kosztów. Natomiast w przypadku skutecznego zastosowania sankcji kredytu darmowego rozliczenie może obejmować odsetki i inne koszty należne kredytodawcy, zgodnie z ustawą. Ostateczna wysokość korzyści zależy między innymi od kwot już zapłaconych, harmonogramu spłaty i wcześniejszych rozliczeń.

Konsument, który otrzymał zwrot kilkuset złotych, może uznać, że bank rozliczył z nim wszystkie nieprawidłowości. Tymczasem zwrot określonej części odsetek nie wyklucza istnienia innych roszczeń. Nie oznacza też, że takie roszczenia na pewno istnieją. Każdorazowo potrzebna jest analiza całej dokumentacji kredytowej, a nie tylko wiadomości przesłanej przez bank – podkreśla radca prawny Stanisław Rachelski.

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Na co powinni zwrócić uwagę kredytobiorcy?

Otrzymanie wiadomości o zwrocie odsetek powinno skłonić konsumenta przede wszystkim do sprawdzenia zasad rozliczenia. Warto zachować korespondencję z bankiem, umowę wraz z załącznikami, harmonogram spłat oraz historię dokonanych płatności. Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, w których bank proponuje podpisanie aneksu lub ugody. Należy wówczas ustalić, czy dokument dotyczy wyłącznie technicznej korekty rozliczeń, czy zawiera również postanowienia ograniczające możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Znaczenie ma także termin dochodzenia uprawnień. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim uprawnienie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego wygasa po roku od dnia wykonania umowy. Ustalenie początku biegu tego terminu może wymagać indywidualnej oceny prawnej.

Największym błędem byłoby przyjęcie, że skoro bank sam dokonał korekty, to dalsza weryfikacja umowy nie jest potrzebna. W relacji konsumenta z instytucją finansową istotna jest przejrzystość rozliczeń. Kredytobiorca powinien wiedzieć nie tylko, jaką kwotę otrzymuje, ale również z czego ona wynika i czy wyczerpuje należne mu świadczenia – podsumowuje radca prawny Stanisław Rachelski.

Zwrot części odsetek może być korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, ale nie powinien automatycznie kończyć analizy ich sytuacji prawnej. Szczególnie że nieprawidłowości dotyczące sposobu naliczania kosztów kredytu mogą współwystępować z innymi naruszeniami przepisów o kredycie konsumenckim. Przed uznaniem rozliczenia za ostateczne warto zweryfikować całą umowę i ustalić, czy istnieją podstawy do dochodzenia dodatkowych roszczeń. Ostatecznie bowiem nie chodzi wyłącznie o to, ile bank zdecydował się zwrócić, ale o to, ile zgodnie z prawem powinien zwrócić.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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