Konta OKI od 2027 r. – co po śmierci właściciela, problem przy wspólności majątkowej małżonków, egzekucja. Adwokat wyjaśnia prawne kwestie, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Od 1 stycznia 2027 roku banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i ubezpieczyciele zaczną oferować osobiste konta inwestycyjne. W dyskusji publicznej dominuje wątek podatkowy, tymczasem OKI to przede wszystkim umowa cywilnoprawna, która rodzi pytania znane z codziennej praktyki: co stanie się ze środkami po śmierci właściciela, jak traktować je przy rozwodzie, czy można je zająć i co się dzieje, gdy instytucja prowadząca konto upadnie. Ustawa odpowiada tylko na część z nich. Podstawą prawną nowych kont jest Ustawa z dnia 3 lipca 2026 roku o osobistych kontach inwestycyjnych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2027 roku. W niniejszym artykule pomijam szczegółową analizę podatkową i skupiam się na tym, co z perspektywy prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego powinien wiedzieć każdy, kto rozważa założenie OKI.

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Czym jest OKI - perspektywa prawa cywilnego

OKI nie jest nowym, odrębnym produktem finansowym. To szczególny status nadany rachunkom i rejestrom, które znamy od lat: rachunkowi bankowemu, rachunkowi papierów wartościowych, rejestrowi uczestników funduszu inwestycyjnego, rachunkowi w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym czy rachunkowi w dobrowolnym funduszu emerytalnym. Ma to kluczowe znaczenie praktyczne. Zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy właściwe dla danego rachunku lub rejestru. Szczegółowe warunki zawarcia i rozwiązania umowy określają natomiast regulaminy rachunków, statuty funduszy i ogólne warunki ubezpieczeń. W efekcie sytuacja prawna klienta, który otworzy OKI w banku, może się w wielu kwestiach różnić od sytuacji klienta domu maklerskiego czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych.



Ustawa wprowadza kilka zasad wspólnych dla wszystkich form konta. OKI jest rachunkiem ściśle indywidualnym: na jednym koncie aktywa może gromadzić tylko jeden inwestujący, a umowę może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Nie ma więc OKI wspólnych, w tym małżeńskich, ani kont zakładanych przez rodziców na rzecz dzieci. Jedna osoba może natomiast mieć kilka OKI, również w różnych instytucjach, co odróżnia nowe konta od IKE. Na OKI można gromadzić aktywa w złotych oraz w walutach państw UE, EOG i OECD, a wpłaty i wypłaty są możliwe w każdej chwili, bez limitu i bez blokady środków do określonego wieku.

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Umowa o prowadzenie OKI

Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej, dokumentowej lub pisemnej, pod warunkiem, że jej treść da się utrwalić na trwałym nośniku. Ustawa określa jej obligatoryjną treść. Umowa musi m.in. oznaczać konto i inwestującego, wskazywać koszty i opłaty, zakres i częstotliwość informowania klienta, terminy wypłat i wypłaty transferowej oraz sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych. Okres wypowiedzenia nie może przekraczać 30 dni. Ustawa nie przesądza przy tym, czy i w jakich sytuacjach umowę może wypowiedzieć instytucja finansowa. Tę kwestię regulują regulaminy, które warto przeczytać przed podpisaniem umowy.



Istotną ochronę klienta przewiduje art. 18. Inwestującego nie można obciążać kosztami ani opłatami innymi niż wskazane w umowie, w szczególności z tytułu zawarcia umowy, wpłat, wypłat, transferów, prowadzenia konta czy braku aktywności. Przepis ten nie zakazuje pobierania opłat, ale wymusza ich pełne ujawnienie w umowie. Do regulaminów OKI zastosowanie znajdą przy tym ogólne przepisy o ochronie konsumentów, w tym art. 385¹ Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych.



Ustawa dopuszcza też prowadzenie OKI w ramach tzw. umowy parasolowej. Bank lub dom maklerski działa wówczas jako koordynator, który spina różne formy konta i wykonuje wobec klienta obowiązki instytucji finansowej, w tym informacyjne. Dla klienta oznacza to jeden punkt kontaktu, ale też konieczność ustalenia, który podmiot odpowiada za konkretną czynność. Banki i dobrowolne fundusze emerytalne mają ponadto obowiązek zapytać klienta przed zawarciem umowy o jego horyzont i cel inwestycyjny oraz poinformować, czy dana forma OKI im odpowiada.



Nietypowym elementem umowy jest oświadczenie inwestującego o zapoznaniu się z zasadami opodatkowania. Obejmuje ono m.in. akceptację tego, że informacje podatkowe i zeznanie są dostępne wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, oraz przyjęcie do wiadomości, że strata poniesiona na OKI nie jest stratą podatkową. Z cywilnoprawnego punktu widzenia jest to w mojej ocenie oświadczenie wiedzy, a nie źródło zobowiązania. Obowiązki publicznoprawne wynikają bezpośrednio z ustawy, a podpis klienta ich nie kreuje ani nie rozszerza. Oświadczenie ma jednak znaczenie dowodowe, bo utrudni późniejsze powoływanie się na to, że klient nie został o tych zasadach poinformowany.

Co dzieje się z OKI po śmierci właściciela?

Ustawa definiuje osobę uprawnioną jako osobę wskazaną przez inwestującego, która w razie jego śmierci otrzyma aktywa OKI. Na tym jednak autonomiczna regulacja się kończy. Zgodnie z art. 9 wskazanie osób uprawnionych jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to przepisy dotyczące danego rachunku lub rejestru. Ustawa o OKI nie tworzy więc własnej, jednolitej instytucji dyspozycji na wypadek śmierci, lecz odsyła do rozwiązań sektorowych. Nie rozstrzyga też, czy aktywa przekazane osobom uprawnionym wchodzą do spadku. To wyraźna różnica w porównaniu z IKE i IKZE, gdzie środki przekazane osobom uprawnionym nie wchodzą do spadku.



W praktyce los aktywów po śmierci inwestującego może zależeć od formy, w jakiej prowadzone jest OKI. Jeżeli konto prowadzi bank, zastosowanie znajdzie dyspozycja wkładem na wypadek śmierci z Prawa bankowego. Można ją wydać tylko na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa i tylko do kwoty dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nadwyżka wchodzi do spadku i podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Odmiennie będzie w przypadku OKI prowadzonego jako rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, gdzie świadczenie dla uposażonego co do zasady nie należy do spadku (art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego). Inaczej jeszcze może wyglądać sytuacja na rachunku papierów wartościowych czy w funduszu inwestycyjnym.



Z ustawy wynika też jeden wymóg praktyczny. Osoba uprawniona, która chce przejąć aktywa w drodze wypłaty transferowej, składa dyspozycję po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego posiadanie własnego OKI lub rachunku w nowej instytucji. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, jak traktować przysporzenia z OKI na rzecz osób uprawnionych przy obliczaniu zachowku.

Ważne Każdy, kto zgromadzi na OKI większą kwotę, powinien więc sprawdzić w regulaminie swojej instytucji, czy i w jakim zakresie może wskazać osoby uprawnione. Rekomenduję też uregulowanie sukcesji w testamencie, tak aby nadwyżka ponad limit dyspozycji nie trafiła do spadkobierców ustawowych wbrew woli zmarłego.

OKI a wspólność majątkowa małżonków

Ustawa o OKI w ogóle nie odnosi się do małżeńskich stosunków majątkowych. Wymóg, by konto miało tylko jednego posiadacza, nie przesądza jednak o tym, do jakiego majątku należą zgromadzone na nim środki. Ta kwestia podlega przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej, a OKI zasilane jest z wynagrodzeń czy innych dochodów uzyskanych w czasie małżeństwa, zgromadzone aktywa należą co do zasady do majątku wspólnego. Do majątku osobistego posiadacza konta wejdą natomiast aktywa nabyte za środki osobiste, np. pochodzące z darowizny czy spadku. W razie sporu ciężar wykazania takiego pochodzenia spoczywa w praktyce na małżonku, który się na nie powołuje, dlatego warto zachować dokumentację wpłat.



Indywidualny charakter OKI rodzi też problem informacyjny. Drugi małżonek nie jest stroną umowy i nie ma dostępu do konta ani do informacji przekazywanych przez instytucję. Środki mogą być w każdej chwili wypłacone, co przy konflikcie między małżonkami może utrudnić odtworzenie składu majątku wspólnego. Po ustaniu wspólności, w szczególności w wyniku rozwodu, aktywa zgromadzone na OKI podlegają podziałowi tak jak inne składniki majątku wspólnego. Ich ustalenie może wymagać wniosków dowodowych skierowanych do instytucji finansowych.



Małżonkowie, którzy chcą uniknąć wątpliwości, mogą zawrzeć umowę majątkową wyłączającą wspólność. Każdy z nich może też założyć własne OKI, co ułatwia przypisanie środków do konkretnej osoby.

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Egzekucja z OKI i bezpieczeństwo środków

Ustawa nie chroni aktywów zgromadzonych na OKI przed zajęciem. Podlegają one egzekucji na zasadach ogólnych, właściwych dla danego rodzaju rachunku lub aktywa: inaczej zajmuje się środki na rachunku bankowym, a inaczej papiery wartościowe czy jednostki funduszu. Ustawa ułatwia przy tym wierzycielom publicznoprawnym ustalenie majątku dłużnika. Instytucje prowadzące OKI mają obowiązek udostępniać dane z umów na wniosek administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, które pośredniczy w transgranicznym dochodzeniu należności (art. 6). Jeżeli OKI zasilane jest z majątku wspólnego małżonków, wierzyciel jednego z nich może dochodzić zaspokojenia także z tych środków, na zasadach określonych w art. 41 k.r.o. OKI nie może więc służyć ochronie majątku przed wierzycielami.



Z perspektywy klienta równie ważne jest to, co stanie się z oszczędnościami, gdy problemy finansowe dotkną instytucji prowadzącej konto. Tę sytuację ustawa reguluje stosunkowo szczegółowo. W razie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji instytucji, utraty zezwolenia czy ustanowienia zarządu komisarycznego instytucja, zarząd komisaryczny lub syndyk musi niezwłocznie powiadomić o tym inwestującego. Powiadomienie wskazuje prawo do wypłaty lub przeniesienia aktywów do innej instytucji w terminie 45 dni oraz skutki niezłożenia dyspozycji. Aktywa i dokumentacja muszą być przez cały czas identyfikowalne. Wypłaty lub transferu dokonuje instytucja, zarząd komisaryczny, syndyk albo odpowiednio Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli klient nie złoży dyspozycji, aktywa są mu przekazywane na zasadach właściwych dla danej instytucji. Równolegle zastosowanie znajdą ogólne mechanizmy ochronne, takie jak gwarancje depozytów bankowych.

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Zmiana instytucji, zakończenie umowy i ochrona klienta

Klient, który zechce przenieść OKI do innej instytucji, napotka ograniczenia. Tzw. wypłata transferowa obejmuje wyłącznie papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu oraz niektóre instrumenty finansowe (art. 2 pkt 27). Dyspozycję składa się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego posiadanie OKI w nowej instytucji, a transfer powinien nastąpić w ciągu 14 dni. Jednostek funduszy inwestycyjnych czy środków w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym nie da się przenieść w naturze. Trzeba je umorzyć lub wypłacić i wpłacić gotówkę na nowe konto, co wiąże się z ryzykiem rynkowym w okresie przejściowym. Zmiana instytucji w trakcie roku może mieć również skutki podatkowe, które warto przed decyzją skonsultować z doradcą podatkowym.



Umowę można rozwiązać w drodze wypowiedzenia, którego okres nie może przekroczyć 30 dni. Pozostałe zasady rozwiązania umowy, w tym ewentualne prawo instytucji do jej wypowiedzenia, określają regulaminy i statuty (art. 7). Przy wyborze oferty warto zwrócić uwagę nie tylko na koszty, ale również na te postanowienia.



Nadzór nad instytucjami prowadzącymi OKI sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, której instytucje przekazują półroczne i roczne informacje o prowadzonych kontach (art. 19). Do sporów z instytucjami zastosowanie znajdą ogólne mechanizmy ochrony klientów rynku finansowego: procedura reklamacyjna, wsparcie Rzecznika Finansowego oraz droga sądowa. Warto wreszcie pamiętać o ochronie nazwy. Określeniem „osobiste konto inwestycyjne” i skrótem OKI mogą się posługiwać wyłącznie uprawnione instytucje finansowe (art. 20). Używanie ich bez uprawnienia jest przestępstwem zagrożonym grzywną do 1 mln zł lub karą do 3 lat pozbawienia wolności. Oferta „OKI” od podmiotu, który nie jest bankiem, domem maklerskim, funduszem, zakładem ubezpieczeń ani dobrowolnym funduszem emerytalnym, powinna więc budzić czujność.

Wnioski okiem prawnika

Ustawa o OKI starannie reguluje kwestie podatkowe i obowiązki instytucji finansowych, ale w sprawach cywilnoprawnych w dużej mierze odsyła do przepisów ogólnych i regulaminów. Dla klienta oznacza to, że jego sytuacja prawna zależy w dużej mierze od tego, w jakiej instytucji i w jakiej formie założy konto. Najpoważniejsze luki dotyczą losu aktywów po śmierci inwestującego oraz relacji OKI do majątku wspólnego małżonków. Ustawa nie chroni też środków przed egzekucją. Dobrze uregulowana jest natomiast sytuacja klienta w razie kłopotów instytucji prowadzącej konto. Przed zawarciem umowy warto więc przeczytać regulamin, zwracając uwagę na opłaty, zasady wypowiedzenia i możliwość wskazania osób uprawnionych. Osoby pozostające w związku małżeńskim powinny zadbać o dokumentowanie źródła wpłat, a wszyscy, którzy gromadzą na OKI większe kwoty, uregulować sukcesję w testamencie.



adw. Karolina Pilawska,

Pilawska Zorski Adwokaci

www.pzadwokaci.pl



Podstawa prawna: Ustawa z 3 lipca 2026 roku o osobistych kontach inwestycyjnych - Dz.U. z 2026 r., poz. 1098.