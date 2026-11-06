Nawet 19 tys. zł z NFOŚiGW na domowy magazyn energii. Kto może otrzymać dofinansowanie i na jakich zasadach?

Właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się o pieniądze na zakup magazynów energii. Od 20 października trwa nabór wniosków w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego budżet wynosi miliard złotych. Maksymalne wsparcie sięga 19 tys. zł, choć nie każdy prosument może liczyć na taką kwotę. Wyjaśniamy, kto kwalifikuje się do programu, jakie urządzenia obejmuje dofinansowanie i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.

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Dofinansowanie przydomowych magazynów energii

Przez lata właściciele fotowoltaiki koncentrowali się przede wszystkim na produkcji własnej energii. Dziś coraz większego znaczenia nabiera także możliwość jej przechowywania. Magazyn pozwala wykorzystać prąd w innym momencie niż ten, w którym został wyprodukowany – na przykład wieczorem, gdy domowe zapotrzebowanie rośnie, a panele fotowoltaiczne przestają pracować. Właśnie takie inwestycje ma wspierać program „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii – część 2”, finansowany ze środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

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Kto może skorzystać z programu?

Oferta skierowana jest do prosumentów, czyli osób, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł przede wszystkim na własne potrzeby. Aby ubiegać się o pieniądze, trzeba posiadać mikroinstalację OZE podłączoną do sieci oraz odpowiednią umowę z przedsiębiorstwem energetycznym.



Co istotne, program nie ogranicza się wyłącznie do osób korzystających z nowszego sposobu rozliczeń. Wnioski mogą składać zarówno prosumenci działający w systemie net-billing, w którym wartość energii oddanej do sieci jest rozliczana pieniężnie, jak i osoby korzystające z net-meteringu, opartego na systemie opustów. Sposób rozliczania energii wpływa jednak na maksymalną wysokość wsparcia.

Ile można otrzymać na magazyn energii?

W przypadku magazynu energii elektrycznej dofinansowanie może pokryć najwyżej 30% wydatków uznanych w programie za kwalifikowane. Obowiązuje przy tym dodatkowe ograniczenie – na każdą kilowatogodzinę pojemności urządzenia można otrzymać maksymalnie 800 zł.

Ważne Dla prosumentów rozliczających się w net-billingu górna granica dotacji wynosi 16 tys. zł. Osoby pozostające w systemie net-metering mogą otrzymać do 8 tys. zł.

Przewidziano również możliwość uzyskania do 1 tys. zł na magazyn ciepła oraz do 2 tys. zł na falownik hybrydowy. W obu przypadkach dofinansowanie obejmuje urządzenia wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

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Łączna pomoc przypisana do jednego punktu poboru energii nie może przekroczyć 19 tys. zł. W praktyce oznacza to, że wysokość dotacji zależy od kilku czynników jednocześnie: kosztu inwestycji, parametrów urządzenia, rodzaju rozliczeń oraz spełnienia dodatkowych warunków.

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Nie każdy magazyn kwalifikuje się do dopłaty

Osoby planujące zakup powinny zwrócić uwagę nie tylko na cenę urządzenia, ale także na jego możliwości techniczne. Program wyznacza bowiem minimalną pojemność magazynu energii elektrycznej na poziomie 10 kWh.



Ważna jest również współpraca z systemem zarządzania energią, określanym skrótem EMS. To rozwiązanie, które pozwala kontrolować, kiedy energia trafia do magazynu, a kiedy jest z niego wykorzystywana. Dzięki temu urządzenie nie musi pełnić wyłącznie funkcji akumulatora na nadwyżki z fotowoltaiki.



Kolejnym wymaganiem jest możliwość zasilania domu w trybie awaryjnym, gdy wystąpi przerwa w dostawach energii z sieci. Nie należy jednak zakładać, że każdy magazyn dostępny na rynku automatycznie zapewnia taką funkcję – znaczenie ma konfiguracja całej instalacji.



– Te wymogi chronią kupującego przed magazynem, który na papierze jest nowoczesny, a w praktyce niewiele robi. Pojemność 10 kWh pozwala przenieść na wieczór realną część dziennego zużycia, a nie tylko kilka godzin oświetlenia – mówi Mirosław Bieliński, współtwórca Pstryk i prezes Bankilo Obrót. – System zarządzania energią decyduje, kiedy magazyn się ładuje, a kiedy oddaje energię, więc to od niego zależy, ile urządzenie faktycznie zaoszczędzi. Zasilanie awaryjne daje spokój przy awarii sieci. Przed zakupem warto zadać instalatorowi trzy pytania: jak długo magazyn zasili najważniejsze urządzenia w razie awarii, czy tryb awaryjny jest skonfigurowany w całej instalacji, a nie tylko zapisany w karcie produktu, i czy sterowanie działa automatycznie, bez ręcznego ustawiania.

Zakup sprzed rozpoczęcia naboru również może się kwalifikować

Choć przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 20 października 2026 r., wsparcie nie dotyczy wyłącznie nowych zakupów. Program uwzględnia również inwestycje realizowane od 1 listopada 2025 r., pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania.



Zgodnie z harmonogramem nabór ma potrwać do 1 października 2027 r. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli dostępna pula pieniędzy zostanie wykorzystana.



Wniosek składa się przez internet, korzystając z Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Konieczne jest także przygotowanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji oraz spełnienie warunków dotyczących przyłączenia instalacji do sieci.



Przed rozpoczęciem procedury warto sprawdzić aktualną listę wymaganych załączników na stronie programu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której formalne braki opóźnią rozpatrzenie wniosku.

Najpierw potrzeby domu, później wybór urządzenia

Możliwość otrzymania dotacji może być ważnym argumentem za zakupem magazynu, ale nie powinna zastępować analizy potrzeb gospodarstwa domowego. Inne wymagania będzie miał dom wyposażony jedynie w instalację fotowoltaiczną, a inne budynek ogrzewany pompą ciepła, w którym dodatkowo ładowany jest samochód elektryczny.



Warto przyjrzeć się przede wszystkim temu, ile energii zużywa gospodarstwo, o jakich porach zapotrzebowanie jest największe i jaka część produkcji z fotowoltaiki trafia obecnie do sieci.



Znaczenie ma też sposób korzystania z magazynu. Urządzenie może przechowywać własną energię słoneczną, ale odpowiednio skonfigurowane może również pobierać prąd z sieci w godzinach niższych cen i udostępniać go domowym odbiornikom później. Dlatego o korzyściach z inwestycji decyduje zarówno sam zakup, jak i późniejsza praca całego systemu.

– Najlepszym punktem wyjścia jest rachunek z ostatniego roku, a jeśli dom ma licznik zdalnego odczytu, także dane godzinowe od operatora. Pokazują, ile energii dom zużywa wieczorem i zimą, czyli wtedy, gdy magazyn ma największe znaczenie – podsumowuje Mirosław Bieliński. – Dom z samą fotowoltaiką potrzebuje innego magazynu niż dom z pompą ciepła czy samochodem elektrycznym, gdzie zużycie bywa kilka razy większe. Zbyt mały magazyn szybko się rozładuje, zbyt duży nigdy nie zostanie w pełni wykorzystany. Znaczenie ma też sposób rozliczania. W net-billingu wartość energii oddanej do sieci zależy od ceny rynkowej, więc tym bardziej opłaca się zużywać własną energię w drogich godzinach, zamiast oddawać ją wtedy, gdy jest tania.



Szczegółowe informacje o programie i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku są dostępne na oficjalnej stronie przydomowemagazyny.gov.pl, prowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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Pstryk to polska firma technologiczna działająca na rynku energii. Założona w 2024 roku, oferuje klientom w całej Polsce energię elektryczną w cenach dynamicznych, rozliczaną według rzeczywistych godzinowych cen rynkowych.