EUR to nie CHF. Kredyty w euro wymagają odrębnej analizy. Tylko częściowo można się sugerować orzecznictwem dot. frankowiczów

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W artykule „Czy każdy kredyt walutowy ocenia się tak samo? O granicach stosowania orzecznictwa frankowego” (opublikowany w programie LEX Banki) prof. dr hab. Tomasz Sójka formułuje tezę mającą kluczowe znaczenie dla kierunku orzecznictwa sądów polskich w sporach o kontrolę klauzul abuzywnych umów kredytów powiązanych z walutą: dorobek orzeczniczy dotyczący kredytów denomominowanych lub indeksowanych w CHF (tzw. kredytów frankowych) nie może być automatycznie przenoszony na każdy inny produkt kredytowy powiązany z inną walutą.

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Jak kontrolować abuzywność?

Autor proponuje rozpatrywanie kontroli abuzywności w trzech warstwach: mechanizmu działania klauzuli, kontekstu zawarcia umowy i skutku jej zastosowania. O ile konstrukcyjna wadliwość klauzuli pozwalającej bankowi jednostronnie kształtować kurs może być oceniana podobnie niezależnie od waluty, o tyle zakres ryzyka kursowego, adekwatność informacji udzielonych konsumentowi oraz potencjalne następstwa ekonomiczne wymagają proporcjonalnej oceny odnoszącej się do konkretnej umowy i konkretnej waluty.



Koncepcja taka znajduje bezpośrednie oparcie w art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG. Nieuczciwy charakter postanowienia ocenia się z uwzględnieniem rodzaju świadczeń będących przedmiotem umowy oraz wszystkich okoliczności istniejących przy jej zawarciu. Kontekst nie jest zatem fakultatywnym uzupełnieniem testu abuzywności, lecz jednym z jego normatywnych elementów.

Znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Fundamentalne znaczenie ma w tym zakresie stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Andriciuc. TSUE nie określa i nie determinuje w sposób zawsze jednakowy, dla każdego produktu stwarzającego ryzyko walutowe, informacji które powinny zostać podane kredytobiorcy. Trybunał przyjął jedynie ogólnie, że przy kredycie denominowanym w walucie obcej przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi informacje wystarczające do podjęcia świadomej i rozważnej decyzji, obejmujące „co najmniej” możliwy wpływ silnej deprecjacji waluty krajowej oraz zmiany stóp procentowych na wysokość rat kredytu (wyrok TSUE z 20.09.2017 r., C-186/16, Andriciuc, pkt 49–50). Jak zatem trafnie wskazuje autor, wyrok ten uzależnia zakres obowiązku informacyjnego od realnych właściwości ekonomicznych konkretnego produktu, wprowadzając zasadę proporcjonalności tego obowiązku do skali ryzyka rzeczywiście związanego z daną umową.



Wsparcie dla tego stanowiska można dostrzec także w innych fragmentach powoływanego orzeczenia. Trybunał wskazuje tam bowiem, że jeżeli chodzi o kredyty w walutach, to – za stanowiskiem Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w zaleceniu ERRS/2011/1 z dnia 21 września 2011 r. dotyczącym kredytów w walutach obcych (Dz.U. 2011, C 342, s. 1) - bank „musi przedstawić ewentualne wahania kursów wymiany i ryzyko wiążące się z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej” (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20.09.2017 r., C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca Românească SA, ECLI:EU:C:2017:703, pkt 47–50.”). Już tylko z tego wynika, że TSUE dostrzega, iż nie zawsze takie ryzyko występuje, a w każdym razie, iż może być ono różne dla różnych walut, rozciągając się na skali od braku takiego ryzyka (przykładowo, w sytuacji sztywno powiązanego kursu dwóch walut) do ryzyka bardzo wysokiego.



Istotą sformułowanej koncepcji jest dalsze wskazanie, iż skoro ocena abuzywności powinna być także kontekstowa, sąd musi ustalić właściwości ryzyka walutowego występującego w konkretnej umowie, zamiast przyjmować je na podstawie ustalonego już w orzecznictwie profilu ryzyka innych produktów walutowych.

Frank szwajcarski jako waluta o szczególnej reakcji na wzrost ryzyka

Wymaganie od banku przewidzenia konkretnego przyszłego kursu byłoby wymaganiem nierealistycznym. Jednak czym innym jest oczekiwanie od profesjonalisty rozpoznania tego, jakiego rodzaju ryzyko wiąże się z oferowanym produktem i jaki może być rozkład jego ekonomicznych następstw. To drugie zagadnienie stanowiło i stanowi normalny przedmiot analizy finansowej.



Empirycznego wsparcia dla rozróżniania ryzyka walut dostarcza piśmiennictwo nauk ekonomicznych naukowa. Między innymi Angelo Ranaldo i Paula Söderlinda, wykorzystując dane wysokiej częstotliwości z lat 1993–2008, ustalili, że frank szwajcarski oraz jen japoński (JPY) wykazywały właściwości safe haven: CHF umacniał się wobec dolara amerykańskiego (USD), kiedy spadały ceny amerykańskich akcji, rosły ceny obligacji i zwiększała się zmienność rynku walutowego. Efekt występował w różnych horyzontach czasowych i nasilał się w stanach stresu rynkowego.



Wnioski tam sformułowane korespondują z późniejszym badaniem Marion Kohler, opublikowanymi na łamach przeglądu Banku Rozrachunku Międzynarodowych w 2010 r. Analiza światowego kryzysu 2007–2009 wykazała, że wiele walut państw nieznajdujących się w jego centrum uległo silnej deprecjacji, podczas gdy przepływy do walut safe haven prowadziły do odmiennego zachowania m.in. CHF i JPY. Co więcej, dane z rynku opcji wskazywały, że podczas analizowanych kryzysów uczestnicy rynku nieproporcjonalnie zabezpieczali się przed aprecjacją CHF i JPY względem USD.



Wynika z tego prawnie istotny wniosek, iż w latach około 2008-2010 istniały obiektywne podstawy dla odróżniania i rozróżniania profilu ryzyka kredytu powiązanego z CHF od profilu ryzyka produktu wykorzystującego inną walutę odniesienia, w tym w szczególności EUR.

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Znaczenie dla standardu transparentności

Wniosek ten wpisuje się w późniejsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawach połączonych BNP Paribas Personal Finance, dotyczących kredytów denominowanych w CHF i spłacanych w walucie euro (EUR), Trybunał za doniosły uznał „przewidywalny kontekst gospodarczy” mogący oddziaływać na zmiany kursowe (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10.06.2021 r., sprawy połączone C-776/19–C-782/19, BNP Paribas Personal Finance, ECLI:EU:C:2021:470, pkt 74). Kontekst gospodarczy może więc i powinien mieć znaczenie dla rozróżnienia ryzyka walutowego produktów generujących ryzyko walutowe w odniesieniu do różnych walut.

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Rozróżnienie klauzuli kursowej od klauzuli ryzyka walutowego

Trafnie prof. Sójka podkreśla doniosłe dla właściwego uksztaltowania orzecznictwa rozróżnienie pomiędzy wadliwie skonstruowaną klauzulą kursową a klauzulą walutową (klauzulą ryzyka walutowego). Podobne rozróżnienie wyraźnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 13 maja 2022 r., II CSKP 464/22. Sąd odróżnił wadliwość klauzul kursowych od problemu klauzuli ryzyka walutowego i wskazał, że w tym drugim przypadku chodzi o ryzyko deprecjacji złotego względem określonej waluty i zwiększenia kosztu kredytu. Ocena abuzywności klauzuli kursowej przebiega odrębnie od oceny klauzuli ryzyka walutowego. Niedozwolony charakter tej pierwszej nie przesądza o abuzywności tej drugiej.

Dlaczego EUR wymaga odrębnego badania

Z perspektywy polskiego kredytobiorcy przedmiotem ryzyka nie jest tylko abstrakcyjna „stabilność waluty” (euro czy franka). Istotne są także odpowiednio relacje tych walut do waluty polskiej. Wspólnym elementem ryzyka walutowego może być bowiem deprecjacja PLN do każdej waluty. Jednak w CHF dochodzi dodatkowy mechanizm związany z właściwościami safe haven, opisany zarówno przez powoływanych wyżej Ranaldo i Söderlinda, jak i przez Kohler. Zatem nie wolno przesądzać identyczności produktów finansowych powiązanych z ryzykiem walutowym bez ustalenia ekonomicznej charakterystyki ryzyka każdej z walut. Zmienność i ryzyko kursowe są przedmiotem pomiaru, a ceny opcji walutowych odzwierciedlają oczekiwania rynku, a poszczególne waluty wykazują odmienne reakcje na wzrost awersji do ryzyka. Ten ekonomiczny kontekst nie może zostać zastąpiony samą analogią prawną do odrębnie ocenionej kategorii produktów finansowych.

Konkluzja

Ustalenia prof. Tomasza Sójki stanowią istotny wkład we właściwe ukształtowanie metodologii oceny abuzywności klauzul umownych. Dorobek orzeczniczy dotyczący kredytów CHF zachowuje znaczenie tam, gdzie jego ratio jest niezależne od rodzaju waluty, zwłaszcza przy kontroli mechanizmów pozostawiających bankowi arbitralność w ustalaniu kursów. Nie powinien natomiast zastępować zindywidualizowanego badania kontekstu wtedy, gdy przedmiotem oceny jest charakter ryzyka walutowego, zakres informacji koniecznej do jego zrozumienia i potencjalne ekonomiczne konsekwencje tego ryzyka.



Postulat autora nie prowadzi do ustanowienia szczególnego przywileju dla umów powiązanych z EUR. Prowadzi do czegoś bardziej fundamentalnego: odwrotu od masowego kategoryzowania spraw według etykiety „kredyt walutowy” do kontroli konkretnego postanowienia konkretnej umowy, według stanu z chwili jej zawarcia i z uwzględnieniem rzeczywistego kontekstu ekonomicznego. Takie podejście najpełniej odpowiada art. 4 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG oraz standardowi transparentności wypracowanemu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W konsekwencji zaś buduje ono fundament dla zindywidualizowanego dla kredytów powiązanych z walutą euro badania możliwości utrzymania ich w mocy oraz dla dalszego wykonywania tych umów w oparciu wyłącznie o przepływy walutowe, gdy klauzule kursowe są ukształtowane w umowie w sposób niedozwolony.



dr Tomasz Łapaj, Radca prawny, Partner w Kancelarii Lawspective