Coraz bliżej do 1 stycznia 2027 r., kiedy to wskaźnik referencyjny POLSTR zastąpi dotychczasowy wskaźnik (WIBOR) we wszystkich nowo udzielanych pożyczkach i kredytach o zmiennym oprocentowaniu. Banki nie czekają na ostatnią chwilę i już dziesięć największych z nich wprowadziło do swojej oferty kredyty hipoteczne w oparciu o nowy indeks. Jak kształtuje się koszt kredytu w nowej ofercie?

Od 2027 r. kredyty początek końca WIBOR-u. W nowych umowach tylko POLSTR

Od nowego roku na rynku pożyczek i kredytów czeka nas duża zmiana. WIBOR, czyli wskaźnik określający oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze, powoli zacznie odchodzić do historii. Proces ten będzie odbywać się stopniowo: WIBOR będzie obliczany jeszcze przez dekadę i w tym czasie wszystkie kredyty i pożyczki oparte o ten wskaźnik pozostają bez zmian.



Natomiast od 1 stycznia 2027 r. wszystkie osoby, które będą chciały zaciągnąć pożyczki lub kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, będą miały do wyboru produkty finansowe oparte wyłącznie o wskaźnik POLSTR.



Jeśli ktoś zdecyduje się na kredyt oparty o oprocentowanie stałe, które obowiązuje tylko przez określony czas, najczęściej 5 lat, to po jego upływie kredyt zmienia oprocentowanie na zmienne. Również w jego przypadku podstawą będzie POLSTR. To również wskaźnik, określający na jakim procent banki pożyczają sobie pieniądze. Jednak sposób jego obliczania jest inny.



– O ile wyliczenie wskaźnika WIBOR w dużym skrócie polega na deklaracjach banków, po jakiej stawce mogłyby pożyczyć sobie nawzajem pieniądze na określony czas w przyszłości, o tyle POLSTR liczony jest na podstawie rzeczywistych transakcji zawartych pomiędzy instytucjami finansowymi – tłumaczy Tomasz Bujański z Zespołu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.

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POLSTR-owe kredyty w bankach są już dziś

Choć umowy oparte na WIBOR mogą być zawierane jeszcze do końca roku, banki nie zamierzają czekać tak długo. Na przykład kredyty hipoteczne oparte o POLSTR można dostać już w następujących instytucjach: Alior Bank, Credit Agricole, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, VeloBank i Banku Polskiej Spółdzielczości.



– Banki od początku roku nie będą mogły podpisywać nowych umów kredytowych opartych o WIBOR. Oprocentowanie zmienne będzie oparte o POLSTR. Jako że proces weryfikacji wniosków o kredyty hipoteczne jest złożony i od momentu przyjęcia wniosku kredytowego do podpisania umowy kredytowej mija często kilka tygodni, banki nie czekają na ostatnią chwilę. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach i tygodniach kolejne instytucje wprowadzą do swoich ofert kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym opartym o POLSTR – wskazuje Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Ile wynoszą raty w POLSTR-owych kredytach hipotecznych

Jak kształtują się stawki w zmienno - procentowych kredytach mieszkaniowych opartych o POLSTR i WIBOR? Porównanie nie jest takie łatwe. Po pierwsze, banki, które wprowadziły już do swojej oferty kredyty POLSTR-owe, wycofały WIBOR-owe. Po drugie, ofercie często towarzyszą dodatkowe warunki, takie jak posiadanie rachunku, na który wpływa wynagrodzenie, posiadanie karty kredytowej czy ubezpieczenie nieruchomości.



Mimo tych ograniczeń eksperci ANG Odpowiedzialne Finanse zbudowali model, który hipotetycznie może dawać porównanie dwóch opcji. Uwzględnia on banki z największym wolumenem sprzedaży kredytów hipotecznych w ostatnich 6 miesiącach. Model bierze pod uwagę ich ofertę kredytów hipotecznych opartych o WIBOR o oprocentowaniu zmiennym z 1 września br. oraz – na POLSTR z 5 listopada br. Obliczenia dotyczą kredytu na kwotę 500 tys. zł na 25 lat. Wkład własny to 20 proc.



– W przypadku kredytu opartego o WIBOR z września średnia miesięczna rata w naszym modelu wynosi 3231 zł. W listopadzie przy kredycie opartym o POLSTR to średnio 3185 zł – wyjaśnia Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.



Oprocentowanie kredytu składa się ze stawki referencyjnej (np. POLSTR czy WIBOR) i marży banku. O ile wartość POLSTR jest niższa niż WIBOR, to wraz ze zmianą oferty część banków skorygowała w górę wysokość marży. Niemniej całość oprocentowania uległa obniżeniu. W przypadkach uwzględnionych w modelu miesięczna rata jest niższa o średnio 50 złotych. Natomiast w jednym z przypadków – jest równa co do grosza.



Ekspert podkreśla jednak, że to obliczenia modelowe i w indywidualnych przypadkach te parametry mogą się różnić.

Wzrośnie marża kredytów?

– Pamiętajmy, że jesteśmy w momencie szerokiej zmiany ofert: wycofywania WIBOR-u z nowych kredytów i pożyczek oraz wprowadzania POLSTR-u. Nie można wykluczyć, że najbliższym czasie w poszczególnych ofertach zmieni się wysokość marży. Obecnie notowania POLSTR są nieco niższe niż WIBOR-u, dlatego nawet jeśli marża będzie wyższa, klienci nie powinni odczuć tego w swoich portfelach. Zmiany wskaźnika używanego do wyliczenia kosztu kredytu będą miały niewielki wpływ na koszt kredytu – podsumowuje Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.

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