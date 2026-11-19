Dane Eurostatu z badania ankietowego EU-SILC od lat wskazują, że w Polsce około 5% ludności zasiedla lokum wynajmowane na wolnym rynku. Innymi słowy, co dwudziesty mieszkaniec naszego kraju wynajmuje za rynkowy czynsz mieszkanie od osoby prywatnej lub firmy. Inne ciekawe statystyki mówią, iż mieszkańcy naszego kraju posiadają około 8 milionów psów. Liczba kotów jest zbliżona. Nie wiemy czy najemcy rzadziej niż przeciętnie posiadają zwierzęta domowe. Być może tak. W każdym razie najem mieszkania przez osobę ze zwierzęciem domowym pozostaje dość problematycznym tematem. Niektórzy właściciele lokali mieszkalnych w ogóle nie wyrażają zgody na podpisanie umowy z osobą, która posiada zwierzęta domowe - zwłaszcza większe, takie jak psy i koty. W innych przypadkach zgoda właściciela „M” może zależeć od wyższej kaucji. Czy takie praktyki są dopuszczalne? Odpowiedzi udziela Leszek Markiewicz prowadzący warszawską agencję nieruchomości (NieruchomosciSzybko.pl).

Ustawa o ochronie praw lokatorów: czy stawia ograniczenia zwierzętom w wynajmowanym mieszkaniu?

Jeżeli chodzi o zasady najmu lokali mieszkalnych, to w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (UOPL). Ten akt prawny określa bowiem wiele szczegółowych zasad najmu dotyczącego lokali mieszkalnych, a jego przepisy mają pierwszeństwo w razie kolizji z zasadami, które wyznaczył kodeks cywilny. Uchwalona ćwierć wieku temu ustawa lokatorska doczekała się wielu nowelizacji, lecz mimo tego nie uwzględnia pewnych aspektów, które z czasem zyskały na znaczeniu. „Przykładem jest właśnie najem mieszkania przez osobę posiadającą zwierzę domowe” - mówi Leszek Markiewicz.

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Strony ustalają zasady, ale powinny to zrobić precyzyjnie …

Brak „zwierzęcych” przepisów w ustawie o ochronie praw lokatorów, niekoniecznie jednak stanowi problem. Taka sytuacja oznacza, że zastosowanie będzie miała kodeksowa zasada swobody umów. Mówi ona, iż strony mogą swobodnie ułożyć zasady najmu w zakresie nieuregulowanym przez przepisy - o ile tylko treść lub cel ustaleń nie sprzeciwia się właściwości stosunku prawnego związanego z najmem, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego. Zatem właściciel mieszkania niegodzący się na przebywanie zwierząt w swoim „M”, powinien precyzyjnie sformułować taki zakaz w umowie najmu. Podobny wymóg dotyczy określenia w umowie ewentualnej kary umownej. Strony powinny również wskazać, czy umowny zakaz dotyczy wszystkich zwierząt. „W przypadku dużego psa, obawy o szkody mogą być uzasadnione. Inna sytuacja dotyczy np. świnki morskiej lub chomika” - dodaje Leszek Markiewicz.



Precyzyjne sformułowanie w umowie ewentualnych ograniczeń i sankcji dotyczących pobytu zwierzęcia, oszczędza później sporów. Chodzi nie tylko o zakaz i karę umowną. Warto pamiętać, że artykuł 11 ustawy o ochronie praw lokatorów pozwala wypowiedzieć umowę najmu (nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego) jeśli lokator „pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali” - cytuje Leszek Markiewicz prowadzący warszawską agencję nieruchomości (NieruchomosciSzybko.pl).

Podwyższenie kaucji z powodu pupila - jakie są granice?

Podwyższenie kaucji płaconej przez najemcę posiadającego zwierzę wydaje się kompromisowym rozwiązaniem, które taki lokator może zaproponować w toku negocjacji z właścicielem mieszkania. Takie rozwiązanie lepiej zabezpiecza wynajmującego, który musi jednak pamiętać o pewnych zasadach. Po pierwsze, wysokość pobieranej kaucji została ograniczona przez ustawę o ochronie praw lokatorów. W przypadku najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego, limit wysokości kaucji to sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal z dnia zawarcia umowy najmu. Standardowy limit to z kolei dwunastokrotność miesięcznego czynszu. Obydwa limity kaucji wydają się wysokie. „Właściciel mieszkania musi jednak pamiętać, że przepisy wprowadzają wymóg późniejszego zwrotu kaucji po waloryzacji, czyli podwyżce proporcjonalnej do wzrostu czynszu (art. 6 ust. 3 UOPL). Wielu wynajmujących zapomina o tej zasadzie. Alternatywą dla wyższej kaucji jest wymagany zakup ubezpieczenia OC najemcy uwzględniającego szkody wyrządzone przez zwierzę” - uważa Leszek Markiewicz.

Najemca odpowiada za szkody spowodowane przez zwierzę

Brak w umowie najmu „zwierzęcych” ograniczeń nie wyłącza oczywiście odpowiedzialności lokatora za szkody spowodowane przez zwierzę (również w zakresie przekraczającym wysokość kaucji). Taka odpowiedzialność występuje bowiem prawie zawsze. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na artykuł 431 kodeksu cywilnego. Zgodnie z paragrafem pierwszym tego artykułu: kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. „Odpowiedzialność najemcy za zachowanie zwierzęcia naturalnie rozciąga się również na uszkodzenia części wspólnych bloku i obejmuje np. ataki zwierzęcia na sąsiadów” - przypomina Leszek Markiewicz prowadzący warszawską agencję nieruchomości (NieruchomosciSzybko.pl).



Przykładowy Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt: I C 1228/15) akcentuje natomiast fakt, że właściciel zwierzęcia oprócz odpowiedzialności deliktowej (z art. 431 kodeksu cywilnego) może ponosić odpowiedzialność kontraktową za szkody wyrządzone w ramach umowy najmu (w związku z art. 471 kodeksu cywilnego). „Z kolei Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z 27 marca 2024 r. (sygn. akt: VIII C 445/23) przypomina, że odpowiedzialność właściciela zwierzęcia prócz szkód w wyposażeniu mieszkania obejmuje np. konieczność zrekompensowania wynajmującemu zakupu ozonatora (w celu likwidowania nieprzyjemnych zapachów)” - podsumowuje Leszek Markiewicz prowadzący warszawską agencję nieruchomości (NieruchomosciSzybko.pl).