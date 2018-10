Kredyt frankowy - jak z nim walczyć?

Frankowicze uwaga: ciągle macie czas na złożenie pozwu w sprawie wyeliminowania z umowy kredytu tzw. klauzul indeksacyjnych. Jeśli sąd uwzględni pozew to możliwe będzie przewalutowanie długu na złotówki po kursie z dnia jego wypłaty. Należy jednak się spieszyć bowiem postępowania trwają długo, a przepisy mogą się zmienić w każdej chwili na korzyść banku. Istnieje również alternatywny sposób, by walczyć z bankiem, choć jest on dosyć kontrowersyjny, to jednak może być skuteczny.