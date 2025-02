Ile kosztuje ładowanie auta elektrycznego z własnego gniazdka [zasięg 100 km]? Czy taniej jest jeździć samochodami na benzynę, ON, LPG?

Tankowanie (ładowanie) elektryka z gniazdka czy z wallboxa we własnym garażu oznacza, że można korzystać z taryfy G11. Wówczas koszt przejechania 100 km wyniesie około 12 zł. To jest kwota zupełnie inna niż w zestawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Przemysłu. Ministerstwo Przemysłu pokazuje średnią cenę rynkową na szybkiej stacji DC – nie uwzględnia opłat abonamentowych w wysokości kilkudziesięciu złotych na miesiąc, które potrafią obniżyć cenę za kWh o kilkadziesiąt procent. Nie uwzględnia również, że właściciele elektryków często dostają karty producenckie, obsługujące większość sieci ładowania – nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Ile kosztuje tankowanie elektryka?

– W przypadku technologii bateryjnej mamy kompletnie inne podejście właściciela do kwestii uzupełniania tak zwanego paliwa – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Jacek Mizak, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.



– O ile w przypadku pojazdów spalinowych, wodorowych, pojazdów na LPG czy na gaz ziemny na CNG nadal jesteśmy w 100% uzależnieni od dystrybutorów paliw na rynku i musimy pojechać na stację, która uzupełni paliwo w zbiorniku. W przypadku pojazdów elektrycznych sytuacja jest o tyle skomplikowana, ale i lepsza dla klientów, że ci, którzy dysponują możliwością doładowania baterii na swoim miejscu parkingowym, w swoim prywatnym garażu – mogą to paliwo kupić o wiele taniej. Jest wiele opcji, aby tankować za dużo niższe ceny – a zatem cena przejechania stu kilometrów przez samochód elektryczny jest nieco bardziej skomplikowana niż wyliczenie średniej ceny paliw płynnych gazu ziemnego czy LPG na rynku. Jest wiele możliwości pozyskiwania energii elektrycznej – tłumaczy Jacek Mizak.

Szacunki Ministerstwa Przemysłu - koszty tankowania aut benzynowych, z napędem diesla, LPG, CNG, wodorowym, elektrycznym

Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289) minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, ma obowiązek porównywać ceny jednostkowe oferowanych na rynku paliw (przeznaczonych do napędu samochodów osobowych) dla wybranych grup samochodów osobowych możliwych do porównania co najmniej pod względem masy i mocy. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi ogłasza porównanie cen, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego porównanie dotyczy, na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.



Dlatego też Ministerstwo Przemysłu na swojej stronie internetowej publikuje dane dotyczące:

- Średniego kosztu przejechania 100 km samochodem elektrycznym ładowanym energią elektryczną w gospodarstwie domowym,

- Średniego zużycia energii elektrycznej na 100 km dla segmentu C oraz średnich SUVów i crossoverów oraz średnia cena energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

- Porównanie średnich cen paliw alternatywnych ze średnimi cenami benzyny silnikowej i oleju napędowego poprzez porównanie kosztu przejechania 100 km,

- Średniego zużycia paliwa na 100 km dla segmentu C oraz średnich SUVów i crossoverów.

Ministerstwo Przemysłu

Średnie zużycie paliwa na 100 km dla aut segmentu C, średnich SUVów i crossoverów oraz średnie ceny paliw w IV kw 2024 r. Ministerstwo Przemysłu

Porównanie średnich cen paliw alternatywnych ze średnimi cenami benzyny silnikowej i oleju napędowego poprzez porównanie kosztu przejechania 100 km - IV kwartał 2024 r.

Porównanie średnich cen paliw alternatywnych ze średnimi cenami benzyny silnikowej i oleju napędowego poprzez porównanie kosztu przejechania 100 km - IV kwartał 2024 r. Ministerstwo Przemysłu

2) Auta kompaktowe o średniej wielkości zapewniające miejsce dla 5 dorosłych osób z umiarkowaną przestrzenią na bagaż.

3) Ze względu na brak modeli w segmencie C i średnich SUV/crossowerów do obliczenia średniego zużycia LPG zostały wybrane najbardziej popularne modele pojazdów zasilanych LPG o mocy silnika 100-150 KM zarejestrowane jako nowe pojazdy w 2024 r.

4) Brak dostępnych modeli pojazdów w tym segmencie.