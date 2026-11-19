W mijającym roku Rzecznik Praw Obywatelskich kilkakrotnie zwracał się do Ministra Sprawiedliwości w zakresie urealnienia stawek minimalnych wyżywienia osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych mając na względzie powszechnie odczuwalny wzrost cen żywności. Aktualnie obowiązujące przepisy znacznie ograniczają możliwość przygotowania posiłków o odpowiedniej jakości.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestiach wyżywienia osadzonych

Korespondencja ma związek z uwagami do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Rzecznik pozytywnie ocenił podniesienie minimalnej stawki żywieniowej, natomiast poddał pod wątpliwości czy wzrost na poziomie 25% jest wystarczający. Właściwe byłoby uwzględnienie możliwości weryfikacji adekwatności stawek przez skorelowanie ich ze wskaźnikami ekonomicznymi (np. wzrostu cen żywności publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny) bądź zobowiązani do ich okresowej aktualizacji.

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RPO wskazał również, iż projekt rozporządzenia kładzie nacisk na parametry ilościowe-kaloryczność, zawartość składników odżywczych oraz minimalna ilość warzyw i owoców. Nie bierze pod uwagę faktycznej jakości posiłków. W tym kontekście należy wskazać, że z danych zebranych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wynika, iż wymogi wynikające z przepisów będą spełnione mimo niskiego standardu żywienia – monotonii posiłków, ograniczonego udziału świeżych produktów. Tym samym brak mechanizmów jakościowych może ograniczyć rzeczywisty skutek proponowanych zmian.

Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się również do możliwości pominięcia wymogów religijnych bądź kulturowych przy ustalaniu diety leczniczej. Taka opcja powinna być stosowana w sposób proporcjonalny i wyjątkowy, jedynie w sytuacji rzeczywistej konieczności medycznej oraz po rozważeniu możliwości alternatywnych.

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości w zakresie wyżywienia osadzonych

W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości przychylił się do stanowiska Rzecznika jedynie w zakresie ostatniej z poruszonych kwestii – nadrzędności decyzji lekarskiej odnośnie do diety. Natomiast w pozostałym zakresie wskazał, że procedowany projekt ma ograniczony charakter nie wprowadzający zmian systemowych.

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Odpowiedź RPO

RPO podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko podkreślając potrzebę działań mających na celu poprawę warunków życia osób osadzonych w kontekście poniżającego traktowania albo karania.