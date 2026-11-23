Funkcjonowanie więziennictwa – ochrona praw osób pozbawionych wolności
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W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli ministerstwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i Służby Więziennej mające na celu wymianę poglądów związanych z ochroną praw osób pozbawionych wolności. Rozmawiano również o problemach Służby Więziennej. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.
- Kwestie dotyczące Służby Więziennej
- Wyżywienie osób pozbawionych wolności
- Kontakt zatrzymanych z bliskimi
- Pozostałe tematy
Kwestie dotyczące Służby Więziennej
Przedmiotem spotkania były rozwiązania organizacyjne zastosowane przez Służbę Więzienną mające na celu właściwą identyfikację funkcjonariuszy w przypadku stosowania przez nich przymusu bezpośredniego. Wskazano również na potrzebę zapewnienia tej grupie, ale też pracownikom więziennictwa regularnej superwizji – konsultacji pracy z osobami o większym doświadczeniu zawodowym.
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Wyżywienie osób pozbawionych wolności
Omówiono zgłoszone już na piśmie zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie wyżywienia osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Główny problemy w tym zakresie to potrzeba wprowadzenia stawek powiązanych z zobiektywizowanymi wskaźnikami żywnościowymi. Wskazano również na stawianie na parametry ilościowe zamiast poprawę jakości podawanych posiłków. W ocenie RPO odstępstwo pod względem diety osób pozbawionych wolności od wymogów religijnych lub kulturowych powinno następować jedynie ze wskazań medycznych, o ile nie ma możliwości alternatywnych.
Kontakt zatrzymanych z bliskimi
Poruszano również tematykę dotyczącą kontaktu z bliskimi - sposobu realizacji widzeń, kontaktu telefonicznego osób tymczasowo aresztowanych, skazanych wyrokiem sądu pierwszej instancji, które wyraziły zgodę na stosowanie względem nich przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Rozważanym zagadnieniem było również informowanie bliskich o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia osadzonego.
Pozostałe tematy
Jeśli chodzi o inne kwestie dotyczące bezpośrednio osadzonych to rozmawiano o opłatach uiszczanych przez skazanych za użytkowanie w celach mieszkalnych dodatkowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, długiego czasu oczekiwania przebywających w jednostkach penitencjarnych na wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w celu ustalenia obecności w organizmie substancji psychoaktywnych. Dyskutowano też o zasadach kontaktu z obrońcą.
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