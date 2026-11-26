Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości z uwagi na otrzymywane skargi od więźniów oraz wizyty w jednostkach penitencjarnych dotyczące przymusowego leczenia osadzonych. Zabiegi wykonywane były bez zgody pacjentów. Na co zwrócił uwagę RPO?

Obowiązujący stan prawny

Rzecznik wskazał, iż każda osoba w tym przebywająca w zakładzie karnym albo areszcie śledczym ma prawo do odmowy leczenia. W tym zakresie istnieje tylko jeden wyjątek – zabieg jest możliwi bez zgody osadzonego, gdy jego życiu grozi poważne niebezpieczeństwo. Taki przypadek musi zostać stwierdzony przez co najmniej dwóch lekarzy, a rozstrzyga o leczeniu sąd penitencjarny tj. taki, który orzeka w sprawach dotyczących wykonywania kar i środków karnych, a także nadzoruje legalność wykonywania wyroków i pobyt osób pozbawionych wolności.

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Stanowisko RPO

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na nieprawidłowe stosowanie przepisu. Podkreślił fakt sporządzania opinii lekarskich bez samodzielnego badania chorego przez obu lekarzy oraz kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do sądu penitencjarnego mimo braku przesłanek w postaci poważnego zagrożenia życia. Zauważył również, że sądy wydają zbyt ogólne zgody na leczenie np. poprzez wskazanie grupy bądź sekwencji działań które są możliwe do wykonania do decyzji lekarza. Jeśli sąd penitencjarny decyduje o podaniu leku powinien wskazać, czy ma to mieć miejsce jednokrotnie czy więcej razy. Nie jest również możliwe orzeczenie przez sąd o przymusowej hospitalizacji, chyba że w oparciu o przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego. Powyższe sytuacje powodują iż osadzony ma ograniczoną możliwość decydowaniu o swoim prawach.

Zdaniem Rzecznika prawo nie może być nadużywane poprzez prowadzenie długotrwałego leczenia wbrew woli pacjenta. Zgoda sądu penitencjarnego powinna dotyczyć konkretnego zabiegu leczniczego mającego na celu ratowanie życia, gdy osadzonemu grozi poważne niebezpieczeństwo. Działania medyczne powinny być niezwłocznie przerwane gdy zagrożenie życia przestaje być poważne – nawet gdy nie miało miejsce całkowite wyleczenie.

Rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich

Konkludując RPO zwraca się o rozważenie organizacji szkoleń dla sędziów penitencjarnych, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych a także zatrudnionych w jednostkach penitencjarnych lekarzy. Przedmiotem spotkań miałyby być problemy związane z kwestią odmowy wyrażania zgody przez osadzonych na leczenie.