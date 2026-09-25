Wybory w Krakowie 2026: kandydaci i sondaże. Kiedy będzie druga tura?

Wybory w Krakowie już w najbliższą niedzielę 27 września 2026 r.: na liście będzie ośmiu kandydatów, ale Jan Hoggman wycofał się z wyborów. Co mówią sondaże? Politolog ocenia, kto ma największe szanse na wygraną. Kiedy będzie druga tura wyborów na prezydenta miasta Krakowa?

rozwiń >

Wybory w Krakowie 2026 - kiedy?

Wybory na prezydenta Krakowa odbywają się w niedzielę 27 września 2026 r. Piątek 26 września 2026 r. w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy z piątku na sobotę do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania, w drodze referendum, Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Wybory w Krakowie - kandydaci

O urząd prezydenta Krakowa ubiega się siedmioro kandydatów: przedstawicielka KO i PSL, troje przedstawicieli lewicy, dwóch prawicy i jeden kandydat bezpartyjny. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak osiem nazwisk. Będzie tam także nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach.

Nazwiska na karcie do głosowania umieszczone będą w kolejności alfabetycznej:

Michał Krzysztof Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców), Daria Iwona Gosek-Popiołek (KW NL), Jan Krzysztof Hoffman (KWW Jana Hoffmana – REFERENDUMKRK), Michał Grzegorz Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Katarzyna Owca (KW Razem), Monika Jadwiga Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami), Sławomir Jan Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska).

Większość kandydatów jest w wieku od ok. 40 do ok. 50 lat. Najmłodsza, Aleksandra Owca, skończyła 34 lata. Najstarszy – Sławomir Pietrzyk – 75 lat. W Krakowie urodzili się i na stałe tu mieszkają: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Sławomir Pietrzyk. Gosek-Popiołek i Piątkowska związały swoje życie z tym miastem od czasów studenckich.

REKLAMA

Drewnicki jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, przedsiębiorcą. Gibała to radny miejski, przedsiębiorca, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Gosek-Popiołek to posłanka Lewicy, kierowniczka domu kultury. Klimek zajmuje się branżą florystyczną, prowadzi kwiaciarnię. Owca zasiada w radzie miasta, jest radcą prawnym. Piątkowska to senator KO, prawnik, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Pietrzyk był wieloletnim radnym miejskim, dziennikarzem, obecnie przewodniczy Radzie Krakowskich Seniorów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zagłosować na prezydenta Krakowa?

Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak „x» przy jednym z kandydatów.

Czy można głosować na Jana Hoffmana?

Głos oddany przy bezpartyjnym Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Swoje poparcie przekazał również bezpartyjnemu Łukaszowi Gibale. Nazwisko Hoffmana będzie widnieć karcie do głosowania, ponieważ kandydat zbyt późno ogłosił rezygnację i niemożliwy jest już wydruk kart bez jego nazwiska.

Od której godziny można głosować?

Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21. Mieszkaniec będzie mógł zagłosować w obwodzie głosowania, do którego jest przypisany. Miasto podzielone zostało na 454 takie obwody – 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze). O tym, ile dokładnie czasu zostaje do głosowania, pokazuje licznik na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl/wojtburmistrz_2024_2029/pl/4485/home).

Wybory w Krakowie 2026 - kiedy wyniki?

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie Barbara Golanko poinformowała PAP, że na stronie tej będzie też można na bieżąco śledzić aktualizowane wyniki głosowania.

Wybory w Krakowie - bezpłatny transport

Krakowski magistrat zakomunikował, że osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Zainteresowani taką możliwością muszą to zgłosić do godz. 15 w piątek, a także w dniu wyborów w godz. 7-21 pod nr. tel.: 12 323 32 40; 12 616 50 76.

Wybory w Krakowie 2026 - druga tura

Kiedy będzie druga tura wyborów na prezydenta Krakowa? Jeżeli wynik przedterminowych wyborów nie rozstrzygnie się w niedzielę i żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, to dwa tygodnie później, 11 października dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.

Wybory w Krakowie 2026 - sondaże

W ostatnim tygodniu przed wyborami tematyka wyborcza skupia większą uwagę ludzi niż wcześniej, klarują się preferencje części wyborców – ocenił politolog dr hab. Radosław Marzęcki. Jego zdaniem w Krakowie panują emocje antypartyjne i wynik głosowania nie będzie prognostykiem wyborów parlamentarnych. - W ostatnim tygodniu przed wyborami ludzie najbardziej skupiają się na tematyce wyborczej. To czas, kiedy część osób klaruje swoje preferencje, podejmuje decyzję na kogo zagłosuje – powiedział PAP politolog dr hab. Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie.

Ktoś może zmienić pierwotną preferencję kandydata po wysłuchaniu jakiejś debaty, przeczytaniu wypowiedzi, obejrzeniu nagrania w internecie. – O taką zmianę preferencji chodzi kandydatom zwłaszcza w ostatnim tygodniu kampanii. I wtedy jako wyborcy jesteśmy najbardziej poddawani intensywnym zabiegom perswazyjnym – zauważył politolog.

Jak zwrócił uwagę, dotychczas kampania nie była bardzo widoczna w przestrzeni miejskiej, np. nie ma wielu plakatów, mieszkańcy nie dostali ulotek wyborczych do skrzynek pocztowych. Radosław Marzęcki zauważył, że są to wybory przedterminowe, których wcześniej nie planowano i dlatego wsparcie organizacyjne i finansowe dla kandydatów, nawet tych mających zaplecze polityczne, jest mniejsze, niż byłoby w wyborach terminowych. Jego zdaniem kampanii w Krakowie „nie wyróżniają żadne nowe narzędzia ponad to, co już wdzieliśmy”. Nie widać zastosowania sztucznej inteligencji. Kandydaci zaś skoncentrowali się na kampanii bezpośredniej, polegającej na spotkaniach z mieszkańcami.

Politolog zapytany o prognozy wyników wyborów podkreślił, że sondaże nie są „szklaną kulą”, ale pokazują, jak kształtuje się opinia publiczna tu i teraz. Ocenił również, że rozbieżności w sondażach a wynikach wskazują, że pracownie sondażowe mają problem z pomiarem preferencji wyborczych. Jako przykład podał wyniki sondaży z 2024 r. Wówczas przez trzy miesiące przed wyborami radny miejski Łukasz Gibała prowadził we wszystkich sondażach, a po I turze wyborów było zaskoczenie, bo Aleksander Miszalski otrzymał o 20 punktów procentowych wyższe poparcie, niż wskazywał ostatni sondaż przed wyborami. Gibała zaś miał o 2 p.p. wyższy wynik niż w ostatnim sondażu.

Odnosząc się do przedterminowych wyborów w Krakowie, politolog przywołał sondaż zrealizowany na zlecenie Radia Kraków, z którego wynika, że największą konkurencją dla Gibały, który aktualne cieszy się największą popularnością, może być senator Monika Piątkowska. Podkreślił jednak, że „I tura może nas zaskoczy. - To istotne w demokracji, że nie wszystko da się przewidzieć - dodał.

W sondażu Radia Kraków głos na Gibałę zadeklarowało 34,8 proc. wyborców, na Piątkowską 20,9 proc. Z badania wynika więc, że Piątkowska ma w Krakowie niższe poparcie niż KO w kraju (26,1 proc. – CBOS) i KO w Krakowie (29,1 proc.-sondaż dla Radia Kraków). Wcześniejsze sondaże (zanim KO i PSL ogłosiła kandydaturę Piątkowskiej) pokazywały, że największe poparcie po Gibale ma Daria Gosek-Popiołek (Lewica). W pierwszej czwórce faworytów pozostaje radny miejski Michał Drewnicki (PiS).

Zdaniem eksperta Piątkowskiej służy hasło „Ponad Podziałami”, choć wspierana jest przez KO i PSL. Z jednej strony kandydatka pokazuje swoją niezależność, a z drugiej – zauważył politolog – nie unika kontaktów politycznych, a stara się uczynić z nich atut, mówiąc o wsparciu rządowym niektórych projektów.

Ekspert zapytany o elektorat Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), niezarejestrowanego z powodu niewystarczającej liczby podpisów poparcia, ocenił, że wyborcy prawicy raczej preferują Łukasza Gibałę, Jana Hoffmana lub Michała Drewnickiego (PiS). Zdaniem Marzęckiego nie będzie przepływu „osieroconych wyborców” Bocheńczaka do Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej).

Dr hab. Radosław Marzęcki uważa, że wyniki przedterminowych wyborów w Krakowie nie przełożą się na przyszłoroczne wyniki parlamentarne. – Kandydaci dystansują się do opinii, że te wybory to poligon dla przyszłorocznych wyborów. To wynika z tego, że w mieście panują emocje antypartyjne – powiedział politolog i dodał, że kampania referendalna przeciwko poprzedniemu prezydentowi w dużej mierze była wymierzona w środowisko polityczne KO, któremu zarzucano partyjniactwo, nepotyzm. (PAP)