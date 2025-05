rozwiń >

Kogo poprze Mentzen?

Sławomir Mentzen zająl trzecie miejsce podczas pierwszej tury wyborów na Prezydenta RP, które miały miejsce w niedzielę 18 maja 2025 r. Uzyskał aż 14,81% głosów, co daje 2 902 448 głosów. To ogromna liczba wyborców, o którą zabiegają kandydaci przechodzący do drugiej tury. Ponowne głosowanie będzie miało miejsce w niedzielę 1 czerwca 2025 r.

Sławomir Mentzen zapowiadał, że 20 maja o godzinie 12:00 powie, kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 r. Okazało się, że zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego do spotkania na swoim kanale na YT. Przygotował również deklarację 8 punktów zgodną z oczekiwaniami wyborców Mentzena.

Sławomir Mentzen dodał, że jego wyborcy "nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie". Rozmowy z kandydatami na Prezydenta RP już się odbyły. Pozostaje czekać na informacje od Sławomira Mentzena. Czy powie na kogo zagłosuje w drugiej turze?

Sprawa skomplikowała się po spotkaniu Mentzena z Trzaskowskim i Sikorskim w pubie, która miała miejsce tuż po rozmowie na żywo na Youtube. Część wyborców oburzyła się zachowaniem Sławomira Mentzena. Czy będzie miało to wpływ na kogo zagłosują w niedzielę 1 czerwca?

Sławomir Mentzen na X napisał, że w środę zrobi podsumowanie rozmów. Być może dowiemy się, którego z kandydatów ocenia lepiej:

Już 4 mln wyświetleń rozmowy z Trzaskowskim i 1 miejsce w karcie na czasie!



Nawrocki drugie miejsce na liście i 4,4 mln wyświetleń :)



W środę nagram podsumowanie obu rozmów i powiem co z tym dalej zrobię. pic.twitter.com/BMXL1bD5oP — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 25, 2025

Mentzen: 8 punktów

Deklaracja Mentzena zawiera następujące punkty:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będą stał na straży polskiego złotego. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską konstytucją. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej.

Mentzen a Trzaskowski i Nawrocki

Karol Nawrocki zapytany o propozycję Mentzena wypowiada się pozytywnie. Przyjmuje zaproszenie, ale twierdzi, że Rafał Trzaskowski nie skorzysta z możliwości spotkania we trójkę. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego poparcie Trzaskowskiego przez Mentzena byłoby wprowadzeniem w błąd jego wyborców. Program wyborczy KO nie ma nic wspólnego z programem Konfederacji.

Rafał Trzaskowski oficjalnie przyjął zaproszenie Mentzena

Rafał Trzaskowski na konferencji w Sosnowcu wypowiedział słowa akceptujące zaproszenie Sławomira Mentzena: "Tak, panie Sławomirze. Przyjdę, porozmawiamy." Rafał Trzaskowski nie zapewnia, że podpisze deklarację, ale gwarantuje szczerą rozmowę. Krytycznie ocenił podpisywanie szybko i w ciemno dokumentów przez PiS. Dodał także, że w niektórych sprawach na pewno zgadza się ze Sławomirem Mentzenem. Potrzebują do tego otwartej debaty.

Trzaskowski u Mentzena YouTube

Rozmowa z kandydatem KO odbyła się w sobotę 24 maja o godz. 19:00 na kanale Sławomira Mentzena na YT: https://www.youtube.com/c/S%C5%82awomirMentzen/videos. Rafał Trzaskowski nie podpisał deklaracji Mentzena. Zgodził się z 4 punktami.

Karol Nawrocki oficjalnie przyjął zaproszenie Mentzena

Na swoim profilu na X Karol Nawrocki oficjalnie przyjął zaproszenie Sławomira Mentzena na rozmowę. Potwierdził, że podpisze wszystkie punkty deklaracji. Rozmowa z Karolem Nawrockim odbyła się w czwartek 22 maja 2025 r. o godz. 13:00. Karol Nawrocki zgodnie z zapowiedzią podpisał deklarację Mentzena. Rozmówcy w wielu tematach zgodzili się ze sobą. Sławomir Mentzen nie wierzy jednak w tłumaczenia Nawrockiego dotyczące sprawy z mieszkaniem pana Jerzego. Przytoczył dane, zgodnie z którymi aż 97% wyborców Konfederacji również w nie nie wierzy. Widzowie sami powinni zdecydować, czy Karol Nawrocki przekonał ich do głosowania na siebie w dniu 1 czerwca 2025 r.

Nawrocki u Mentzena YouTube

Na kogo zagłosują wyborcy Mentzena?

Z badania UCE Research dla Onetu wynika, że 65,9% wyborców Sławomira Mentzena odda w II turze głos na Karola Nawrockiego. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosuje 13,9% wyborców Konfederacji. Natomiast w drugiej turze weźmie udział 8,5% wyborców Mentzena, którzy nie wiedzą, na kogo oddać głos. 11,7% nie podjęło jeszcze decyzji o pójściu na wybory. Po spotkaniach kandydatów z Mentzenem sam na sam, wspólnej debacie i sytuacji w pubie przewidywane wyniki w tym przedmiocie mogą ulec zmianie.

