Kogo poprze Mentzen? [Druga tura]

Kogo poprze Mentzen?

Sławomir Mentzen zająl trzecie miejsce podczas pierwszej tury wyborów na Prezydenta RP, które miały miejsce w niedzielę 18 maja 2025 r. Uzyskał aż 14,81% głosów, co daje 2 902 448 głosów. To ogromna liczba wyborców, o którą zabiegają kandydaci przechodzący do drugiej tury. Ponowne głosowanie będzie miało miejsce w niedzielę 1 czerwca 2025 r.

Sławomir Mentzen zapowiadał, że dziś o godzinie 12:00 powie, kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 r. Zaprosił również Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego do spotkania na swoim kanale na YT. Poprze tego kandydata, który podpisze deklarację zgodną z oczekiwaniami wyborów Mentzena.

Sławomir Mentzen dodaje, że jego wyborcy "nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie".

Karol Nawrocki zapytany o propozycję Mentzena wypowiada się pozytywnie. Przyjmuje zaproszenie, ale twierdzi, że Rafał Trzaskowski nie skorzysta z możliwości spotkania we trójkę.

Mentzen a Trzaskowski i Nawrocki

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego poparcie Trzaskowskiego przez Mentzena byłoby wprowadzeniem w błąd jego wyborców. Program wyborczy KO nie ma nic wspólnego z programem Konfederacji.

