Ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy rok później. Seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?

Jak wygląda ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy przez społeczeństwo rok później? Okazuje się, że najlepiej wspominają ją młodzi Polacy, a seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują byłego prezydenta wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?

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Rok po prezydenturze Andrzeja Dudy - badanie

Minął rok od zakończenia dziesięcioletniej prezydentury Andrzeja Dudy. Najnowsze badanie opinii publicznej Europion Polska, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1 152 dorosłych Polaków, przynosi wynik, który wymyka się prostym schematom: najprzychylniejszą grupą wiekową okazali się dwudziestolatkowie, najbardziej krytyczną — seniorzy, a największą pretensją wyborców PiS jest to, że Duda był za mało niezależny od PiS.

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Połowa Polaków nie ma zdania?

Największą grupą odpowiedzi nie jest ani pochwała, ani krytyka, lecz „ani dobrze, ani źle" — 32%. Doliczając 13% deklarujących brak zdania, otrzymujemy 45% Polaków, którzy nie zajmują stanowiska wobec dekady w Pałacu Prezydenckim. Pozostali dzielą się niemal po połowie: 25% ocenia prezydenturę pozytywnie, 30% negatywnie. Saldo wynosi –5 punktów procentowych.

Młodzi bronią Andrzeja Dudę, a seniorzy rozliczają

Najmłodsi Polacy - grupa 16–29 lat - oceniają prezydenturę najlepiej ze wszystkich. Saldo +18 punktów procentowych: pozytywnie 36%, negatywnie 19%. Im starsza grupa, tym gorzej. Wśród osób 60+ saldo spada do –27 pp (pozytywnie 19%, negatywnie 46%). Rozpiętość między skrajnymi grupami wiekowymi wynosi 45 punktów procentowych.

To odwrotność intuicji - Duda był politykiem obozu, który konsekwentnie budował poparcie wśród starszych wyborców. Wyjaśnieniem jest prawdopodobnie pamięć wydarzeń: 42% osób z grupy 16–29 nie potrafi powiedzieć, czy ich ocena zmieniła się przez ostatni rok. Wśród seniorów tak odpowiada tylko 16%.

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Wyborcy Konfederacji najbardziej podzieleni w ocenie prezydentury Andrzeja Dudy

Wśród wyborców PiS prezydenturę pozytywnie ocenia 58%, negatywnie 5%. Wśród wyborców KO - pozytywnie 5%, negatywnie 81%. Różnica w saldzie ocen między tymi grupami sięga 129 punktów procentowych - to praktycznie maksimum możliwe na pięciostopniowej skali. Najciekawszy wynik leży pośrodku. Konfederacja jest jedynym elektoratem podzielonym niemal idealnie: 32% ocen pozytywnych wobec 33% negatywnych. To nie obojętność, lecz realny spór wewnątrz jednej grupy wyborców. Osoby, które nie głosowały w wyborach do PE, mają saldo +2 pp.

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Zbyt mała niezależność od PiS

Na czele listy zarzutów znalazły się zmiany w sądownictwie i spory wokół Trybunału Konstytucyjnego (37%) oraz zbyt mała niezależność od własnego zaplecza politycznego (32%). Drugi z tych zarzutów wskazuje 35% wyborców PiS - więcej niż odsetek wskazujący sądownictwo (28%). Innymi słowy: największą pretensją elektoratu PiS do Andrzeja Dudy jest to, że był za mało samodzielny wobec własnego obozu. Wśród wyborców KO ten sam zarzut wskazuje 56%, a sądownictwo - 73%.

Jeden obszar, w którym wyborcy KO oceniają Dudę lepiej niż wyborcy PiS

Po stronie pozytywnej dominuje odpowiedź „żaden - nie oceniam pozytywnie żadnego obszaru" (41%). Wśród wskazań merytorycznych prowadzą relacje ze Stanami Zjednoczonymi (25%) i sprawy bezpieczeństwa (18%). Wyjątkiem jest wsparcie dla Ukrainy po 2022 roku - jedyny obszar w całym badaniu, w którym wyborcy KO oceniają Dudę lepiej niż wyborcy PiS: 26% wobec 14%. Prawie dwukrotnie.

Miejsce w historii polskich prezydentów

Najczęstsza odpowiedź na pytanie o ocenę długofalową to „prezydent przeciętny — ani wyróżniający się, ani zły" (22%), tuż za nią „nie mam zdania" (24%). Pozytywnie ocenia jego miejsce w historii 21%, negatywnie 33%. Wśród wyborców KO aż 49% uznaje go za jednego z najgorszych prezydentów III RP; wśród wyborców PiS 13% — za jednego z najlepszych.

- Najbardziej zaskakujący jest rozkład pokoleniowy. Andrzej Duda cieszy się dziś największym poparciem wśród grupy, która przez większość jego kadencji nie miała jeszcze prawa głosu — i najmniejszym wśród tej, która była jego naturalnym elektoratem. To pokazuje, jak silnie ocena polityka zależy od bezpośredniej pamięci wydarzeń, a nie od sympatii partyjnej. Drugi wynik wart uwagi to zarzut o zbyt małą niezależność, formułowany częściej przez wyborców PiS niż zarzut o sądownictwo. Oznacza to, że nawet własny elektorat oceniał prezydenturę przez pryzmat oczekiwanej autonomii urzędu. - komentuje Lidia Przybysławska, Country Manager, Europion Polska.

METODOLOGIA BADANIA: Data badania: 28–30 sierpnia 2026 r.; Próba: 1 152 dorosłych Polaków (16+); Metoda: CAWI (aplikacja mobilna Europion Polska); Ważenie: IPF (płeć × wiek × wykształcenie × wielkość miejscowości × makroregion × deklaracja głosowania w wyborach do PE 2024); Referencje: GUS NSP 2021 + wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024; Pytania o obszary prezydentury pozwalały na maksymalnie trzy wskazania. Wyniki dla podgrup poniżej n=100 mają charakter poglądowy.