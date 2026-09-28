Jaką ocenę Polacy wystawiają Donaldowi Tuskowi? [Badanie]

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Podział polityczny jest dramatyczny, ale są dwa problemy jednoczące elektoraty. Jak oceniamy kierunek, w którym zmierza Polska? Której instytucji Polacy ufają najbardziej, a której najmniej? Oto wyniki badania.

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Jaką ocenę Polacy wystawiają Donaldowi Tuskowi?

42% Polaków ocenia rząd Donalda Tuska negatywnie lub bardzo negatywnie, zaledwie 30% - pozytywnie. 41% uważa, że Polska zmierza w złym kierunku. Najważniejsze problemy, których Polacy oczekują rozwiązania, to ceny i inflacja (27%) oraz ochrona zdrowia (24%). Takie wnioski płyną z najnowszego badania opinii publicznej Europion Polska, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1 215 dorosłych Polaków.

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Ważne 42% - ocenia rząd negatywnie; 41% - Polska zmierza w złym kierunku; 51% - ceny i zdrowie jako priorytet; 27% - "przeciętnie" - środkowa Polska

Aż 42% Polaków ocenia rząd Donalda Tuska negatywnie

42% Polaków ocenia rząd negatywnie lub bardzo negatywnie, zaledwie 30% - pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Kluczowa jest asymetria: aż 27% mówi „bardzo źle" - to niemal co trzeci Polak - podczas gdy zaledwie 10% mówi „bardzo dobrze". Największą grupę stanowi 28% oceniających przeciętnie - środkowa Polska, o którą walka wciąż trwa. Podział polityczny jest dramatyczny: KO w 61% pozytywnie, Konfederacja w 76% negatywnie.

Której instytucji Polacy ufają najbardziej, a której najmniej?

Żadna instytucja nie przekracza wyraźnie poziomu neutralnego (3,0 w skali 1–5). Policja cieszy się największym zaufaniem (3,08), Sejm i Senat - najmniejszym (2,72). Najbardziej polaryzującą instytucją jest Prezydent: wyborcy PiS dają mu 4,18, wyborcy KO - zaledwie 1,93. Rząd Tuska: KO daje 3,78, Konfederacja - 1,96. Rozpiętość wynosząca 2,25 punktu przy ocenie Prezydenta to największa polaryzacja w całym badaniu.

Jak oceniamy kierunek, w którym zmierza Polska?

41% Polaków uważa, że Polska zmierza w złym lub bardzo złym kierunku. Zaledwie 29% mówi „dobry kierunek", 30% - neutralnie. Wyborcy KO w 50% widzą Polskę zmierzającą w dobrym kierunku. Wyborcy Konfederacji są najbardziej pesymistyczni: 69% mówi „zły kierunek", tylko 11% - dobry. Ta sama Polska, ten sam lipiec 2026 - zupełnie różne rzeczywistości w zależności od wyborczych preferencji.

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Dwa problemy, które wszyscy uważają za kluczowe

Ceny i inflacja (27%) oraz ochrona zdrowia (24%) zbierają razem 51% wskazań jako najważniejszy problem wymagający działania rządu. To jedyne tematy, które jednoczą elektoraty ponad politycznymi podziałami. Bezpieczeństwo i obronność zajmuje trzecie miejsce (22%). Praworządność - flagowy temat kampanii wyborczej - wskazuje zaledwie 7%. Wyborcy KO wyróżniają się najwyższym odsetkiem wskazań na praworządność (14%) i ochronę zdrowia (29%).

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Czy Polacy rozmawiają o polityce na co dzień?

51% Polaków rozmawia o polityce regularnie lub przy okazji ważnych wydarzeń. Seniorzy (60+) są wyraźnie bardziej zaangażowani: 65% z nich rozmawia o polityce, podczas gdy w grupie 16–29 lat — 47%. Generacja Z jest bardziej wycofana z politycznych rozmów w codziennym życiu. Więcej informacji dostępnych na stronie www.europion.pl pod tym linkiem https://europion.pl/poilacy-wystawiaja-rzadowi-tuska-ocene-badanie-opinii-publicznej-lato-2026/

Ocena rządu Tuska - komentarz eksperta

- Najciekawsza w tym badaniu nie jest przewaga ocen negatywnych, ale ich asymetria. Odpowiedź »bardzo źle« wybiera 27 proc. badanych, »bardzo dobrze« - 10 proc. Krytyka jest więc nie tylko liczniejsza, ale też znacznie bardziej zdecydowana. W badaniach opinii publicznej to zwykle istotniejszy sygnał niż sam bilans ocen, bo intensywność postawy przekłada się na gotowość do działania - również wyborczego.

Drugi wynik wart uwagi dotyczy hierarchii problemów. Ceny i ochrona zdrowia zbierają razem ponad połowę wskazań, podczas gdy praworządność i niezależność sądów - 7 proc. Nawet wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, dla których ten temat pozostaje najważniejszy spośród wszystkich elektoratów, wskazuje go 14 proc. Oczekiwania wobec rządu koncentrują się dziś wokół spraw codziennych.

Uderza też obraz zaufania do instytucji. Żadna z badanych nie przekracza wyraźnie poziomu neutralnego, a najniżej oceniany jest parlament. To nie jest więc sytuacja, w której jedne instytucje wygrywają kosztem innych - deficyt zaufania rozkłada się równomiernie.

Na koniec warto odnotować różnicę pokoleniową w rozmowach o polityce: 65 proc. wśród seniorów wobec 47 proc. w grupie 16–29 lat. Nie musi to oznaczać mniejszego zainteresowania polityką, lecz raczej to, że najmłodsi uczestniczą w niej w innych przestrzeniach niż rozmowa przy stole. - Lidia Przybysławska, Country Manager, Europion Polska.

Metodologia badania: Data badania: 28-30 lipca 2026 r.; Próba: 1 215 dorosłych Polaków (16+); Dobór próby: Reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości oraz wyboru głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Ważenie przeprowadzono metodą IPF (iteracyjnego dopasowania proporcjonalnego); Referencje: GUS NSP 2021 | ESS = 530,1