Kiedy są kasowane punkty karne kierowcom w 2024 roku? Czy wszystkich dotyczy termin 1 roku?

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym, które weszły w życie 17 września 2023 r. zlikwidowały zasadę, że punkty karne kierowców przyznane za wykroczenia drogowe kasują się po dwóch latach. Przywrócono zasadę, że punkty karne kasują się automatycznie po 1 roku. Ale cały czas są wątpliwości kogo obejmuje roczny termin kasowania punktów karnych. Wszystkich, czy tylko tych, którzy otrzymali te punkty od 17 września 2023 r.? Również w mediach, czy nawet na stronach niektórych ubezpieczycieli pojawiają się nierzetelne informacje na ten temat. Jak jest naprawdę?

MSWiA: Po jednym roku kasują się wszystkie punkty karne wpisane do ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Na to pytanie odpowiedział 8 marca 2024 r. Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadając na zapytanie poselskie nr 347. Odpowiadając z upoważnienia ministra spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Ponadto, jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie jednego roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.



Co istotne, przedstawiciel MSWiA dodał, że „Wskazane wyżej unormowania dotyczą wszystkich punktów wpisanych do ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania w omawianym zakresie należy uznać za optymalne.”

Ważne Warto wskazać, że ww. nowelizacja Prawa o ruchu drogowym z 2 grudnia 2021 r. została w omawianym zakresie zmieniona kolejną nowelizacją - z 26 maja 2023 r. Omawianej tematyki dotyczy też rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Wszystkie te akty prawne zostały wskazane w podstawie prawnej na końcu niniejszego artykułu.

Policja: 1 rok na usunięcie punktów karnych liczy się od daty uiszczenia grzywny lub uprawomocnienia rozstrzygnięcia

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji precyzował w komunikacie z września zeszłego roku, że punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, czy też mandatem karnym.

Natomiast punkty przypisane za wykroczenie, za które nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego, usuwa się z ewidencji po upływie 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.



Zatem punkty karne są usuwane z ewidencji po upływie 1 roku od dnia zapłacenia grzywny, a jeżeli należność z tytułu tej grzywny została umorzona, to ów 1 rok liczy się od daty wydania ostatecznego orzeczenia o jej umorzeniu.



Policja potwierdza, że w tym samym terminie usuwane są zarówno te otrzymane przed, jak i po 17 września 2023 roku.

Dopisywanie punktów. Punkty tymczasowe i ostateczne

Wydział Ruchu Drogowego KGP informuje, że wpis tymczasowy dokonuje się niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia. Wpisu ostatecznego dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem sądu lub mandatem karnym.



Zatem punkty karne są dopisane do ewidencji od dnia popełnienia wykroczenia. Natomiast w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, kierujący będzie posiadał na swoim „koncie” wpis tymczasowy, który stanie się ostatecznym w chwili, gdy sąd wyda prawomocny wyrok.

Zmniejszanie punktów karnych

Policja informuje także, że każdy kierowca nie częściej niż raz na 6 miesięcy, może zmniejszyć liczbę punktów o 6, przystępując do szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Ale ta możliwość nie dotyczy kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.



Punkty karne są odejmowane po szkoleniu w kolejności, począwszy od wpisu z datą najwcześniejszą. Ale gdy przed rozpoczęciem szkolenia kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24, to nie zostaną one odjęte od łącznej sumy.

