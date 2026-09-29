Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.? Czy za brak światła grozi mandat? [Rozporządzenie]

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.? Na to pytanie odpowiadają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Czy za braki grozi mandat, np. brak świateł w rowerze?

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Obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 roku

W 2026 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 502). W § 53 aktu prawnego uregulowano obowiązkowe wyposażenie roweru, wózka rowerowego i motoroweru. Zatem co musi mieć rower, aby można było poruszać się na nim zgodnie z przepisami? Najważniejsze elementy to światła, hamulec i dzwonek. Jeśli do roweru doczepiona jest przyczepa powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru. Przepis ten nie dotyczy jednak przyczepy jednokołowej.

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Rower musi mieć światła

Rower musi być wyposażony w światła - z przodu co najmniej jedno pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej oraz z tyłu - co najmniej w jedno odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Jeżeli konstrukcja roweru uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, powinien posiadać światła przewidziane dla motoroweru: dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm.

Co ciekawe, rozporządzenie w kolejnym ustępie zwalnia kierującego rowerem z obowiązkowych świateł (mogą być zdemontowane), jeśli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Co to właściwie oznacza? Przepis dotyczy jazdy w dzień, kiedy używanie świateł nie jest konieczne. Wyjątkiem będą miejsca, gdzie widoczność jest ograniczona, takie jak tunel. Wówczas rowerzysta powinien używać świateł. W innych przypadkach jadać na rowerze od świtu do zmierzchu, przy dobrej widoczności, nie ma obowiązku korzystania ze świateł.

Rower musi mieć hamulec i dzwonek

Co więcej, przepisy wymagają, aby rower posiadał co najmniej w jeden i to skutecznie działający hamulec. Nie można więc poruszać się na rowerze bez sprawnego hamulca. Kolejnym wymogiem, o czym mało osób wie, jest w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. Rozporządzenie wskazuje, że dźwięk wydawany przez rowerzystę nie może być "przeraźliwy".

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Obowiązkowe wyposażenie motoroweru w 2026 r.

§ 53 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia reguluje światła, w które musi być wyposażony motorower:

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jedno światło mijania barwy białej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4; jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu; tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2; boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni; jedno światło hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1500 mm od powierzchni jezdni; dotyczy pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2009 r.

Kolejne ust. 3 i 4 wymieniają dalsze niezbędne wyposażenie motoroweru. Lista jest długa:

jedno światło drogowe barwy białej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu; jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm; numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową; dwa niezależne, skutecznie działające hamulce; wskaźnik skuteczności hamowania, o którym mowa w § 16 ust. 1, nie może być mniejszy niż 38%; dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku; tłumik wydechu; lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu; podpórkę (podpórki), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 20; uchwyt (uchwyty) dla pasażera, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 21; podnóżki lub inny sposób oparcia dla nóg dla kierującego i pasażera; prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph; przepis stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2016 r; licznik przebiegu pojazdu (drogomierz); przepis stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie reguluje jeszcze jeden wymóg, który dotyczy hałasu zewnętrznego motoroweru mierzonego podczas postoju z odległości 0,5 metra. Jego poziom nie może przekraczać 90 dB (A) - § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a stosuje się tutaj odpowiednio.

Światła roweru i motoroweru - szczegółowe warunki

§ 56 rozporządzenia precyzuje wymagania dotyczące świateł dla roweru, wózka rowerowego i motoroweru:

§ 56.[Światła] 1. Światła pojazdu, o których mowa w § 53-55, powinny odpowiadać następującym warunkom: światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne; powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni; światła pojedyncze na pojeździe wielośladowym powinny być umieszczone po lewej stronie pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 150 mm od tego obrysu; przepisu nie stosuje się do świateł oświetlających drogę, które powinny być umieszczone pośrodku; dwa światła powinny być umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 100 mm od tego obrysu oraz na jednakowej wysokości nad jezdnią; widoczność dwóch świateł powinna być jednakowa; światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) - z tyłu. 2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych: 1) barwy żółtej samochodowej: na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa w § 53-55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi, na pedałach roweru i motoroweru; 2) barwy białej - dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego. 2a. Światła, o których mowa w ust. 2, mogą nie spełniać warunków określonych w ust. 1 pkt 2-4. 2b. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się: odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów. 3. Jeżeli do pojazdu zaprzęgowego, roweru, wózka rowerowego lub motoroweru są przyczepione: inny pojazd albo maszyna, albo urządzenie, powinny one być wyposażone co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu, a ponadto w jedno światło pozycyjne barwy białej widoczne z przodu, jeżeli szerokość ciągniętych: pojazdu albo maszyny, albo urządzenia przekracza szerokość pojazdu ciągnącego; światła te powinny odpowiadać warunkom określonym w ust. 1. 3a. Do świateł pozycyjnych, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do przyczepy ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy, stosuje się § 53 ust. 1a. 4. Do świateł pojazdu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się zasady rozmieszczenia określone w § 1 ust. 2-4 załącznika nr 6 do rozporządzenia. 5. Światła pozycyjne pojazdu, o którym mowa w § 53 ust. 1, § 55a oraz § 55b, nie powinny oślepiać innych uczestników ruchu.

Mandat za brak wyposażenia roweru?

Czy za brak obowiązkowego wyposażenia roweru grozi mandat? Tak, jazda na rowerze bez wymaganego przepisami wyposażenia stanowi podstawę do nałożenia mandatu. W art. 97 Kodeksu wykroczeń czytamy: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Omawiane wyżej rozporządzenie regulujące wymagania co do rowerów i motorowerów zostało wydane na podstawie ustawy Prawo u ruchu drogowym, dlatego nie stosowanie się do jego przepisów może być potraktowane jako wykroczenie i podlega karze grzywny lub nagany. Maksymalny mandat może wynieść 3 tys. zł. Pamiętajmy, że brak światła w dzień, kiedy jest odpowiednia widoczność, nie stanowi podstawy do przyznania mandatu. Inna sytuacja dotyczy jazdy w nocy bez oświetlenia - tutaj kara grzywny będzie uzasadniona przepisami prawa.