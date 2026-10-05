REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy karne » Wykroczenia » Wykroczenia drogowe » Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]

Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 października 2026, 15:32
Europion Polska
Europion Polska
Platforma badań opinii publicznej i rynku
karta rowerowa mandat policja rowerzysta
Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.

Karta rowerowa - kto naprawdę musi ją mieć? Po osiemnastce nikt

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Karta rowerowa - przepisy prawa

  • Kartę rowerową musi mieć każdy, kto ukończył 10 lat i nie ukończył 18. Dokument wydaje bezpłatnie szkoła podstawowa po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
  • Dzieci poniżej 10. roku życia traktowane są jak piesi - mogą jeździć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po chodniku lub drodze dla pieszych.
  • Osoba pełnoletnia nie potrzebuje żadnego dokumentu. Wystarczy prawo jazdy dowolnej kategorii - albo nic.
  • Karta rowerowa jest też wymagana do kierowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku 10–18 lat.

Co pokazuje badanie?

Kartę rowerową samodzielnie lub razem z prawem jazdy ma 31% Polaków. Samo prawo jazdy deklaruje 41%, a 24% nie posiada żadnego z tych dokumentów. W przypadku osób dorosłych jest to w pełni zgodne z przepisami.

karta rowerowa europion

Posiadanie karty rowerowej i prawa jazdy - cała próba - badanie Europion

Źródło zewnętrzne

Osobną kategorię stanowi 5% badanych, którzy nie wiedzą, czy jakikolwiek dokument jest im potrzebny. Najwięcej takich odpowiedzi padło w grupie 50–59 lat (9%) i w dużych miastach (8%), najmniej wśród seniorów (1%).

Karta rowerowa to dokument pokoleniowy

Posiadanie karty wyraźnie maleje z wiekiem: od 48% w grupie 16–29 lat do 21% wśród osób po sześćdziesiątce. To naturalna konsekwencja tego, że egzamin na kartę rowerową stał się powszechnym elementem edukacji szkolnej stosunkowo niedawno.

REKLAMA

karta rowerowa 2 europion

Odsetek posiadających kartę rowerową według wieku - badanie Europion

Źródło zewnętrzne

Co grozi za brak karty rowerowej?

Co grozi za brak uprawnień? Jeśli rowerem kieruje osoba w wieku 10–18 lat bez karty rowerowej, taryfikator przewiduje mandat w wysokości 100 zł za kierowanie bez wymaganych uprawnień. Ponieważ osoby poniżej 17. roku życia co do zasady nie są karane mandatem, odpowiedzialność przenosi się na rodzica lub opiekuna, który dopuścił do jazdy bez uprawnień. W razie kolizji brak dokumentu może dodatkowo skomplikować kwestie odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Warto przy tym pamiętać, że obowiązek posiadania karty dotyczy również hulajnóg elektrycznych - a tu konsekwencje bywają znacznie dotkliwsze, bo przy niektórych pojazdach przepisy przewidują grzywnę liczoną w tysiącach złotych.

METODOLOGIA: Badanie zrealizowane przez Europion Polska we wrześniu 2026 roku metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 154 dorosłych Polaków. Dane ważone metodą IPF wg GUS NSP 2021 (płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, makroregion). Wyniki dotyczące kasku i zachowań na drodze liczone na bazie osób jeżdżących rowerem (n=790). Pytanie o zachowania pozwalało wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. Pytania o łamanie przepisów generują efekt aprobaty społecznej — podane odsetki należy traktować jako dolną granicę zjawiska.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
80% Polaków przyznaje się do jazdy na rowerze, ale tylko co trzeci serwisuje - jak dbać o rower, żeby uniknąć wydatków na poważne naprawy?
80% Polaków przyznaje się do jazdy na rowerze, ale tylko co trzeci serwisuje - jak dbać o rower, żeby uniknąć wydatków na poważne naprawy?
Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.? Czy za brak światła grozi mandat? [Rozporządzenie]
Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.? Czy za brak światła grozi mandat? [Rozporządzenie]
Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI
Nowa zasada pierwszeństwa rowerzystów w stosunku do kierujących pojazdami – kierowcy będą musieli ustąpić rowerom, bo „przepisy powinny być jednoznaczne, przewidywalne i dostosowane do realiów ruchu drogowego”? RPO wystąpił do MI
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Hasło do banku nie zawsze wystarczy. Ochrona behawioralna BIK już w 10 bankach w Polsce chroni pieniądze klientów. Na czym to polega?
05 paź 2026

Cyberprzestępca może przejąć dane do logowania, ale nie umie korzystać z bankowości elektronicznej dokładnie tak, jak prawdziwy właściciel konta bankowego. Tę różnicę wychwytuje ochrona behawioralna - unikalne rozwiązanie technologiczne BIK, które identyfikuje użytkownika i zabezpiecza klientów banków przed nieuprawnionym dostępem do osobistego konta. Z ochrony behawioralnej korzysta obecnie 7,6 mln klientów banków, którzy wyrazili zgodę na objęcie usługą, która pomaga chronić klientów i ich pieniądze zanim oszustwo doprowadzi do realnych strat. Biuro Informacji Kredytowej przybliża klientom w nowej kampanii edukacyjnej, jak działa ochrona behawioralna i zachęca do skorzystania z niej w swoim banku.
Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]
05 paź 2026

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.
Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje likwidację karty rowerowej? W innych państwach ten dokument nie jest wymagany
05 paź 2026

Karta rowerowa potwierdza posiadanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w ruchu drogowym. Czy utrzymywanie obowiązku posiadania tego dokumentu jest zasadne?
Nowe obowiązki pracowników działów kadr. Trzeba na to zwracać szczególną uwagę od 18 października 2026 r.
05 paź 2026

Już od 18 października 2026 r. jedyną dostępną formą dla orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy będzie co do zasady forma elektroniczna. Na co powinni być przygotowani pracownicy działów w kadr i o jakich obowiązkach powinni pamiętać?

REKLAMA

Nowe ceny paliw na jutro. Tyle zapłacisz za Pb95, Pb98 i diesla
05 paź 2026

Jutro kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Opublikowano nowe maksymalne ceny paliw, które określają stawki dla benzyny Pb95, Pb98 oraz oleju napędowego. Sprawdziliśmy, ile ma kosztować litr każdego z tych paliw i jak duże oszczędności mogą odczuć kierowcy przy dystrybutorze.
Renta po wypadku komunikacyjnym – kiedy i komu może przysługiwać?
05 paź 2026

Po wypadku samochodowym koszty nie kończą się wraz z wyjściem ze szpitala. Rehabilitacja, leki, pomoc przy codziennych czynnościach czy utrata części dochodów mogą obciążać budżet przez lata. Dlatego prawo przewiduje rentę odszkodowawczą, czyli regularne świadczenie wypłacane najczęściej przez ubezpieczyciela sprawcy.
Polacy masowo zastrzegają PESEL. W kilka tygodni przybyło ponad 3,3 mln osób
05 paź 2026

Po ostatnich masowych wyciekach danych miliony Polaków zastrzegło swój numer PESEL. To popularna i skuteczna metoda ochrony przed tym, aby przestępca podszywający się pod ofiarę, nie zaciągnął na jej dane zobowiązań finansowych.
Karta parkingowa. Procedury nadal uniemożliwiają korzystanie z uprawnień
05 paź 2026

Osoby z niepełnosprawnościami wciąż zwracają uwagę na problem ciągłości ważności kart parkingowych. Zdarza się, iż z powodu długich procedur związanych z uzyskaniem nowego dokumentu, przez jakiś czas nie mogą korzystać ze swoich uprawnień.

REKLAMA

Koniec z podawaniem pracodawcom wykształcenia "na słowo"? Rząd zajmie się nowymi przepisami
05 paź 2026

Umożliwienie pracodawcom weryfikacji wykształcenia osoby, która ubiega się o pracę – to cel noweli ustawy, którą zajmie się na wtorkowym posiedzeniu rząd. W projekcie zaproponowano, by szkoły wyższe odpłatnie udzielały informacji o danych z dyplomu ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej.
UOKiK postawił zarzuty Google. Chodzi o polskich wydawców
05 paź 2026

Prezes UOKiK postawił zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej giganta technologicznego wobec polskich wydawców medialnych - przekazał urząd. Kara za takie działania może wynieść 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. 
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA