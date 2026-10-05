Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.

Karta rowerowa - kto naprawdę musi ją mieć? Po osiemnastce nikt

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.

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Karta rowerowa - przepisy prawa

Kartę rowerową musi mieć każdy, kto ukończył 10 lat i nie ukończył 18 . Dokument wydaje bezpłatnie szkoła podstawowa po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

. Dokument wydaje bezpłatnie szkoła podstawowa po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Dzieci poniżej 10. roku życia traktowane są jak piesi - mogą jeździć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po chodniku lub drodze dla pieszych.

- mogą jeździć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po chodniku lub drodze dla pieszych. Osoba pełnoletnia nie potrzebuje żadnego dokumentu . Wystarczy prawo jazdy dowolnej kategorii - albo nic.

. Wystarczy prawo jazdy dowolnej kategorii - albo nic. Karta rowerowa jest też wymagana do kierowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku 10–18 lat.

Co pokazuje badanie?

Kartę rowerową samodzielnie lub razem z prawem jazdy ma 31% Polaków. Samo prawo jazdy deklaruje 41%, a 24% nie posiada żadnego z tych dokumentów. W przypadku osób dorosłych jest to w pełni zgodne z przepisami.

karta rowerowa europion Posiadanie karty rowerowej i prawa jazdy - cała próba - badanie Europion Źródło zewnętrzne

Osobną kategorię stanowi 5% badanych, którzy nie wiedzą, czy jakikolwiek dokument jest im potrzebny. Najwięcej takich odpowiedzi padło w grupie 50–59 lat (9%) i w dużych miastach (8%), najmniej wśród seniorów (1%).

Karta rowerowa to dokument pokoleniowy

Posiadanie karty wyraźnie maleje z wiekiem: od 48% w grupie 16–29 lat do 21% wśród osób po sześćdziesiątce. To naturalna konsekwencja tego, że egzamin na kartę rowerową stał się powszechnym elementem edukacji szkolnej stosunkowo niedawno.

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karta rowerowa 2 europion Odsetek posiadających kartę rowerową według wieku - badanie Europion Źródło zewnętrzne

Co grozi za brak karty rowerowej?

Co grozi za brak uprawnień? Jeśli rowerem kieruje osoba w wieku 10–18 lat bez karty rowerowej, taryfikator przewiduje mandat w wysokości 100 zł za kierowanie bez wymaganych uprawnień. Ponieważ osoby poniżej 17. roku życia co do zasady nie są karane mandatem, odpowiedzialność przenosi się na rodzica lub opiekuna, który dopuścił do jazdy bez uprawnień. W razie kolizji brak dokumentu może dodatkowo skomplikować kwestie odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania.

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Ważne Warto przy tym pamiętać, że obowiązek posiadania karty dotyczy również hulajnóg elektrycznych - a tu konsekwencje bywają znacznie dotkliwsze, bo przy niektórych pojazdach przepisy przewidują grzywnę liczoną w tysiącach złotych.

METODOLOGIA: Badanie zrealizowane przez Europion Polska we wrześniu 2026 roku metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 154 dorosłych Polaków. Dane ważone metodą IPF wg GUS NSP 2021 (płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, makroregion). Wyniki dotyczące kasku i zachowań na drodze liczone na bazie osób jeżdżących rowerem (n=790). Pytanie o zachowania pozwalało wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. Pytania o łamanie przepisów generują efekt aprobaty społecznej — podane odsetki należy traktować jako dolną granicę zjawiska.