Kask obowiązkowy dla dzieci od czerwca 2026 r. A dorośli? Co trzeci nie ma go wcale

Od 3 czerwca 2026 roku kask jest obowiązkowy dla wszystkich osób poniżej 16. roku życia, a mandat za jego brak płaci rodzic. Wśród dorosłych rowerzystów kask nosi regularnie 35%, a 36% nie posiada go w ogóle. Kto najczęściej nie nosi kasku?

Obowiązkowy kask na rowerze - przepisy prawne 2026 r.

Od 3 czerwca 2026 roku obowiązek jazdy w kasku ochronnym dotyczy wszystkich osób, które nie ukończyły 16 lat - na rowerze, hulajnodze elektrycznej i urządzeniu transportu osobistego. Obowiązek obejmuje także dzieci przewożone w foteliku rowerowym lub przyczepce, również te poniżej 7. roku życia.

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Mandat za brak kasku otrzymuje rodzic lub opiekun, nie dziecko - kara wynosi do 100 zł. Osoby poniżej 17. roku życia co do zasady nie podlegają postępowaniu mandatowemu. Natomiast dla osób, które ukończyły 16 lat, kask pozostaje dobrowolny.

Co pokazuje badanie?

Wśród dorosłych rowerzystów kask nosi zawsze lub prawie zawsze 35%. Jednocześnie 36% nie posiada kasku w ogóle — to nie jest kwestia zapominania, lecz braku sprzętu.

kask na rowerze europion Noszenie kasku — baza: osoby jeżdżące rowerem (n=790) Źródło zewnętrzne

Kto najrzadziej zakłada kask?

Największe różnice przebiegają według płci: kask zawsze lub prawie zawsze nosi 41% mężczyzn i 29% kobiet. Wśród kobiet aż 44% nie ma kasku wcale. W przekroju wiekowym najczęściej po kask sięgają seniorzy (44%) i najmłodsi (39%), a najrzadziej osoby w wieku 40–59 lat. W grupie 50–59 lat kasku nie ma połowa rowerzystów.

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kto nie jeździ w kasku europion Noszenie kasku według wieku — baza: rowerzyści Źródło zewnętrzne

Im częściej ktoś jeździ, tym częściej się chroni

Wyraźną zależność widać przy częstotliwości jazdy. Wśród osób jeżdżących kilka razy w tygodniu kask nosi regularnie 46%, wśród jeżdżących okazjonalnie — 23%. W tej drugiej grupie 45% nie ma kasku w ogóle.

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zakładanie kasku podczas jazdy na rowerze europion Noszenie kasku według częstotliwości jazdy — baza: rowerzyści Źródło zewnętrzne

To zrozumiałe: osoba jeżdżąca codziennie traktuje rower jak środek transportu i wyposaża się odpowiednio. Osoba, która wsiada na rower kilka razy w roku, rzadziej inwestuje w sprzęt ochronny. Problem w tym, że ryzyko upadku nie maleje wraz z rzadszą jazdą - przeciwnie, mniejsza wprawa może je zwiększać.

Kask a odszkodowanie

Nowy obowiązek ma też wymiar finansowy wykraczający poza mandat. Jeśli dziecko bez kasku odniesie obrażenia głowy w wypadku, ubezpieczyciel może uznać brak ochrony za przyczynienie się do zwiększenia szkody i obniżyć wypłatę odszkodowania. W przypadku dorosłych, których obowiązek nie dotyczy, taka argumentacja jest trudniejsza do zastosowania - ale nie niemożliwa.

METODOLOGIA: Badanie zrealizowane przez Europion Polska we wrześniu 2026 roku metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 154 dorosłych Polaków. Dane ważone metodą IPF wg GUS NSP 2021 (płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, makroregion). Wyniki dotyczące kasku i zachowań na drodze liczone na bazie osób jeżdżących rowerem (n=790). Pytanie o zachowania pozwalało wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. Pytania o łamanie przepisów generują efekt aprobaty społecznej - podane odsetki należy traktować jako dolną granicę zjawiska.