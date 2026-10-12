Jazda rowerem po chodniku: dozwolona, ale tylko w trzech przypadkach [Badanie]
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Jazda rowerem po chodniku jest w Polsce dozwolona, ale tylko w trzech przypadkach. Czy Polacy znajdą przepisy i wiedzą kiedy grozi mandat? Ilu rowerzystów jeździ po chodniku? Przedstawiamy wyniki badania.
- Jazda rowerem po chodniku - przepisy
- Mandat za jazdę rowerem po chodniku
- Paradoks pewności siebie rowerzystów
Jazda rowerem po chodniku - przepisy
Zasadą jest, że rowerzysta korzysta z drogi dla rowerów, a w razie jej braku z jezdni. Jazda po chodniku jest dozwolona wyłącznie w trzech sytuacjach:
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- gdy opiekujemy się dzieckiem do 10. roku życia jadącym na rowerze,
- gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu (śnieg, ulewa, silny wiatr, gołoledź),
- gdy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, brakuje drogi dla rowerów, a na jezdni dozwolona prędkość przekracza 50 km/h.
Mandat za jazdę rowerem po chodniku
W pozostałych przypadkach grozi mandat w wysokości 200 zł, a przy jeździe szybszej niż piesi lub nieustąpieniu im pierwszeństwa nawet 300 zł. Za przejazd rowerem po przejściu dla pieszych: 50–100 zł. Za jazdę bez oświetlenia po zmroku: 200 zł. Z badania wynika, że jazdę po chodniku, gdy nie ma drogi rowerowej, deklaruje 60% rowerzystów - to zdecydowanie najczęstsze z badanych zachowań. Dla porównania przejeżdżanie przez przejście dla pieszych bez zsiadania wskazuje 30%, a jazdę bez oświetlenia po zmroku - 14%. Tylko 23% rowerzystów deklaruje, że nie zdarza im się żadne z wymienionych zachowań.
Paradoks pewności siebie rowerzystów
Najciekawszy wynik badania ujawnia się dopiero przy zestawieniu samooceny wiedzy z deklarowanymi zachowaniami. Wśród rowerzystów twierdzących, że znają wszystkie obowiązujące przepisy, po chodniku jeździ 69%. Wśród tych, którzy oceniają swoją wiedzę jako słabą lub żadną - 39%. Różnica wynosi 30 punktów procentowych, a zależność jest konsekwentna: im wyższa samoocena wiedzy, tym częstsze deklarowanie jazdy po chodniku.
To nie musi oznaczać, że osoby pewne swojej wiedzy świadomie łamią przepisy. Bardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest inne: część z nich po prostu nie wie, że jazda po chodniku jest w większości sytuacji wykroczeniem, i uznaje ją za normalną praktykę. Jednocześnie osoby deklarujące niską znajomość przepisów jeżdżą rzadziej i krócej, więc mają mniej okazji do takich sytuacji.
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