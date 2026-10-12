Jazda rowerem po chodniku: dozwolona, ale tylko w trzech przypadkach [Badanie]

Jazda rowerem po chodniku jest w Polsce dozwolona, ale tylko w trzech przypadkach. Czy Polacy znajdą przepisy i wiedzą kiedy grozi mandat? Ilu rowerzystów jeździ po chodniku? Przedstawiamy wyniki badania.

Jazda rowerem po chodniku - przepisy

Zasadą jest, że rowerzysta korzysta z drogi dla rowerów, a w razie jej braku z jezdni. Jazda po chodniku jest dozwolona wyłącznie w trzech sytuacjach:

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gdy opiekujemy się dzieckiem do 10. roku życia jadącym na rowerze, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu (śnieg, ulewa, silny wiatr, gołoledź), gdy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, brakuje drogi dla rowerów, a na jezdni dozwolona prędkość przekracza 50 km/h.

Mandat za jazdę rowerem po chodniku

W pozostałych przypadkach grozi mandat w wysokości 200 zł, a przy jeździe szybszej niż piesi lub nieustąpieniu im pierwszeństwa nawet 300 zł. Za przejazd rowerem po przejściu dla pieszych: 50–100 zł. Za jazdę bez oświetlenia po zmroku: 200 zł. Z badania wynika, że jazdę po chodniku, gdy nie ma drogi rowerowej, deklaruje 60% rowerzystów - to zdecydowanie najczęstsze z badanych zachowań. Dla porównania przejeżdżanie przez przejście dla pieszych bez zsiadania wskazuje 30%, a jazdę bez oświetlenia po zmroku - 14%. Tylko 23% rowerzystów deklaruje, że nie zdarza im się żadne z wymienionych zachowań.

chodnik rower europion Zachowania podczas jazdy — baza: rowerzyści (n=790), maksymalnie 3 odpowiedzi Źródło zewnętrzne

Paradoks pewności siebie rowerzystów

Najciekawszy wynik badania ujawnia się dopiero przy zestawieniu samooceny wiedzy z deklarowanymi zachowaniami. Wśród rowerzystów twierdzących, że znają wszystkie obowiązujące przepisy, po chodniku jeździ 69%. Wśród tych, którzy oceniają swoją wiedzę jako słabą lub żadną - 39%. Różnica wynosi 30 punktów procentowych, a zależność jest konsekwentna: im wyższa samoocena wiedzy, tym częstsze deklarowanie jazdy po chodniku.

jazda rowerem po chodniku europion Odsetek jeżdżących po chodniku według samooceny znajomości przepisów Źródło zewnętrzne

To nie musi oznaczać, że osoby pewne swojej wiedzy świadomie łamią przepisy. Bardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest inne: część z nich po prostu nie wie, że jazda po chodniku jest w większości sytuacji wykroczeniem, i uznaje ją za normalną praktykę. Jednocześnie osoby deklarujące niską znajomość przepisów jeżdżą rzadziej i krócej, więc mają mniej okazji do takich sytuacji.