Polacy znają przepisy rowerowe. Przynajmniej tak im się wydaje
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Polacy uważają, że znają przepisy rowerowe. Jaka jest prawda? 63% Polaków deklaruje dobrą lub bardzo dobrą znajomość przepisów dotyczących rowerzystów. Jednocześnie sześciu na dziesięciu jeździ po chodniku, co trzeci nie ma kasku, a co dwudziesty nie wie, czy do jazdy rowerem potrzebny jest jakikolwiek dokument.
- Czy Polacy znają przepisy rowerowe?
- Trzy obszary, trzy różne problemy
- Wspólny mianownik: pewność siebie
- Co z tego wynika?
Czy Polacy znają przepisy rowerowe?
Rowerem jeździ przynajmniej okazjonalnie 66% dorosłych Polaków. Codziennie lub prawie codziennie robi to 15%, kilka razy w tygodniu kolejne 16%. Dla porównania - 24% nie jeździ wcale, a 11% ma rower, z którego praktycznie nie korzysta.
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Trzy obszary, trzy różne problemy
Badanie Europion Polska objęło trzy kwestie, wokół których najczęściej pojawiają się wątpliwości prawne: kartę rowerową, kask i jazdę po chodniku. W każdej z nich obraz wygląda inaczej.
- Karta rowerowa. Posiada ją 31% Polaków, przy czym wśród najmłodszych odsetek sięga 48%, a wśród seniorów spada do 21%. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje żadnego dokumentu — ale 5% badanych nie ma pewności, czy to prawda, a w grupie 50–59 lat już 9%. [LINK: pełny tekst o karcie rowerowej]
- Kask. Od 3 czerwca 2026 roku jest obowiązkowy dla osób poniżej 16. roku życia, a mandat za jego brak płaci rodzic. Wśród dorosłych rowerzystów kask nosi regularnie 35%, a 36% nie ma go wcale — najrzadziej zakładają go osoby w wieku 40–59 lat. [LINK: pełny tekst o kasku]
- Jazda po chodniku. Dozwolona tylko w trzech sytuacjach, poza nimi zagrożona mandatem do 300 zł. Deklaruje ją 60% rowerzystów, niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania. [LINK: pełny tekst o jeździe po chodniku]
Wspólny mianownik: pewność siebie
Wszystkie trzy wątki łączy jedna obserwacja. Polacy nie deklarują niechęci wobec przepisów ani braku zainteresowania — 63% uważa, że zna je dobrze lub bardzo dobrze. Problemem nie jest więc opór, lecz luka między przekonaniem o własnej wiedzy a jej rzeczywistym zakresem.
Najdobitniej widać to przy jeździe po chodniku. Wśród osób twierdzących, że znają wszystkie przepisy, po chodniku jeździ 69% — wobec 39% wśród tych, którzy oceniają swoją wiedzę jako słabą. Zależność jest konsekwentna w całym przekroju.
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Co z tego wynika?
W praktyce oznacza to, że kampanie edukacyjne adresowane do osób „nieznających przepisów" mogą trafiać do niewłaściwej grupy. Największy potencjał zmiany leży tam, gdzie ludzie są przekonani, że wiedzą wszystko - a więc nie szukają informacji, bo nie czują takiej potrzeby. Dla rowerzysty praktyczny wniosek jest prostszy: warto sprawdzić, czy to, co robimy na drodze od lat, rzeczywiście jest zgodne z przepisami. Zwłaszcza że część z nich zmieniła się stosunkowo niedawno.
Metodologia: Badanie zrealizowane przez Europion Polska we wrześniu 2026 roku metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 154 dorosłych Polaków. Dane ważone metodą IPF wg GUS NSP 2021 (płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, makroregion). Wyniki dotyczące kasku i zachowań na drodze liczone na bazie osób jeżdżących rowerem (n=790). Pytanie o zachowania pozwalało wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. Pytania o łamanie przepisów generują efekt aprobaty społecznej - podane odsetki należy traktować jako dolną granicę zjawiska.
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