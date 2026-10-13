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Polacy znają przepisy rowerowe. Przynajmniej tak im się wydaje

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13 października 2026, 05:30
Europion Polska
Europion Polska
Platforma badań opinii publicznej i rynku
jazda na rowerze przepisy badanie prawo
Polacy znają przepisy rowerowe. Przynajmniej tak im się wydaje
Shutterstock

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Polacy uważają, że znają przepisy rowerowe. Jaka jest prawda? 63% Polaków deklaruje dobrą lub bardzo dobrą znajomość przepisów dotyczących rowerzystów. Jednocześnie sześciu na dziesięciu jeździ po chodniku, co trzeci nie ma kasku, a co dwudziesty nie wie, czy do jazdy rowerem potrzebny jest jakikolwiek dokument.

Czy Polacy znają przepisy rowerowe?

Rowerem jeździ przynajmniej okazjonalnie 66% dorosłych Polaków. Codziennie lub prawie codziennie robi to 15%, kilka razy w tygodniu kolejne 16%. Dla porównania - 24% nie jeździ wcale, a 11% ma rower, z którego praktycznie nie korzysta.

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polacy jeżdżą na rowerze europion

Jak często jeździsz rowerem? (cała próba, n=1 154)

Źródło zewnętrzne

Trzy obszary, trzy różne problemy

Badanie Europion Polska objęło trzy kwestie, wokół których najczęściej pojawiają się wątpliwości prawne: kartę rowerową, kask i jazdę po chodniku. W każdej z nich obraz wygląda inaczej.

  • Karta rowerowa. Posiada ją 31% Polaków, przy czym wśród najmłodszych odsetek sięga 48%, a wśród seniorów spada do 21%. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje żadnego dokumentu — ale 5% badanych nie ma pewności, czy to prawda, a w grupie 50–59 lat już 9%. [LINK: pełny tekst o karcie rowerowej]
  • Kask. Od 3 czerwca 2026 roku jest obowiązkowy dla osób poniżej 16. roku życia, a mandat za jego brak płaci rodzic. Wśród dorosłych rowerzystów kask nosi regularnie 35%, a 36% nie ma go wcale — najrzadziej zakładają go osoby w wieku 40–59 lat. [LINK: pełny tekst o kasku]
  • Jazda po chodniku. Dozwolona tylko w trzech sytuacjach, poza nimi zagrożona mandatem do 300 zł. Deklaruje ją 60% rowerzystów, niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania. [LINK: pełny tekst o jeździe po chodniku]

Wspólny mianownik: pewność siebie

Wszystkie trzy wątki łączy jedna obserwacja. Polacy nie deklarują niechęci wobec przepisów ani braku zainteresowania — 63% uważa, że zna je dobrze lub bardzo dobrze. Problemem nie jest więc opór, lecz luka między przekonaniem o własnej wiedzy a jej rzeczywistym zakresem.

przepisy rowerowe europion

Samoocena znajomości przepisów dotyczących rowerzystów (cała próba)

Shutterstock

Najdobitniej widać to przy jeździe po chodniku. Wśród osób twierdzących, że znają wszystkie przepisy, po chodniku jeździ 69% — wobec 39% wśród tych, którzy oceniają swoją wiedzę jako słabą. Zależność jest konsekwentna w całym przekroju.

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jazda rowerem po chodniku europion

Odsetek jeżdżących po chodniku według samooceny znajomości przepisów

Źródło zewnętrzne

Co z tego wynika?

W praktyce oznacza to, że kampanie edukacyjne adresowane do osób „nieznających przepisów" mogą trafiać do niewłaściwej grupy. Największy potencjał zmiany leży tam, gdzie ludzie są przekonani, że wiedzą wszystko - a więc nie szukają informacji, bo nie czują takiej potrzeby. Dla rowerzysty praktyczny wniosek jest prostszy: warto sprawdzić, czy to, co robimy na drodze od lat, rzeczywiście jest zgodne z przepisami. Zwłaszcza że część z nich zmieniła się stosunkowo niedawno.

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Metodologia: Badanie zrealizowane przez Europion Polska we wrześniu 2026 roku metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 154 dorosłych Polaków. Dane ważone metodą IPF wg GUS NSP 2021 (płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości, makroregion). Wyniki dotyczące kasku i zachowań na drodze liczone na bazie osób jeżdżących rowerem (n=790). Pytanie o zachowania pozwalało wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. Pytania o łamanie przepisów generują efekt aprobaty społecznej - podane odsetki należy traktować jako dolną granicę zjawiska.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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