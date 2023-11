Nowość. Jednorazowa roczna odprawa. Wyniesie średnio 150 000 zł. Realnie mniej. Chyba, że w obliczeniach pojawią się dodatki do pensji

Jednorazowa odprawa pieniężna przysługuje w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należne według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę.

Wypłata jednorazowej odprawy pieniężnej następuje w dniu rozwiązania umowy o pracę w związku z wygaszaniem wydobycia węgla w kopalni.

Według danych GUS średnia płaca w górnictwie wyniosła w sierpniu 11 323 zł brutto. Było to o przeszło 50% więcej niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W październiku było jeszcze więcej - pracownik sektora "górnictwo i wydobywanie" zarabiał średnio 13 911 zł. Jak przemnożymy te kwoty przez 12, otrzymamy poważne sumy rocznej odprawy:

12 x 11 323 zł = 135 876 zł i 12 x 13 911 zł =166 932 zł.

Te kwoty podane w tytule artykułu, to jednak średnia. Podbijają je stanowiska kierownicze. Realne odprawy będą oparte o pensję brutto górnika. Jeżeli ta wynosi 9000 zł brutto, to otrzyma on odprawę 108 000 zł.

Kiedy odprawa za 12 miesięcy dla górnika?

Jak rozpocznie się wygaszanie wydobycia w jego kopalni w związku z rezygnacją z węgla w polskiej energetyce. Wtedy zaczną obowiązywać te reguły:

Reguła 1. Jednorazowa odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi, który na dzień rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego, o których mowa w art. 5 i art. 6 ust. 1, lub warunków do nabycia prawa do urlopu górniczego, o których mowa w art. 7 i art. 8 ust. 1, jeżeli posiada co najmniej 5-letni staż pracy u danego pracodawcy. Przepisy art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Reguła 2. Jednorazowa odprawa pieniężna przysługuje w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należne według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę. Wypłata jednorazowej odprawy pieniężnej następuje w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jaki może być problem z odprawami dla górników?

Kłopoty prawne pojawią się jeżeli górnik w dniu odejścia z pracy, będzie miał prawo do różnego typu składników dodatkowych do swojego wynagrodzenia. Składniki te mogą - według zasad dla urlopu wypoczynkowego - zwiększyć wartość przywołanej pensji 9000 zł o np. 7000 zł. Wtedy zsumowane 16 000 zł mnożymy przez 12. I odprawa automatycznie "urośnie" do 192 000 zł.

Szczegóły o odprawie znajdziesz w art. 14 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Zwróć uwagę, że kwestie dodatków do pensji przepisy uregulowały w art. 15 jedynie w odniesieniu do 4-letniego urlopu górniczego (80% pensji + przejście automatyczne z urlopu na emeryturę). Szczegóły o tym jak i samej ustawie w poniższym artykule: