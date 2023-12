D. Tusk zrezygnował z braku wyrównania do podwyżek 20%. I dodatku do uposażeń dla policjantów, żołnierzy i celników

Uwaga artykuł został zaktualizowany. Rząd D. Tuska zrezygnował z braku wyrównań dla żołnierzy, celników, policjantów. nie ma zastępującego wyrównania dodatku do wynagrodzenia. Mundurowi pisali w komentarzach w Internecie, że dodatek 150 zł nikogo nie zatrzyma w służbie.

Poniższy artykuł jest nieaktualny. Dlaczego? Rząd D. Tuska zrezygnował z opisanych w artykule rozwiązań dla policjantów, żołnierzy celników. Nie mieli mieć wyrównania za styczeń i luty 2024 r. do podwyżek przyznanych od 1 marca 2024 r. Obecnie mają (tak jak nauczyciele). I mieli mieć zamiast wyrównania, specjalny dodatek do pensji. Nie ma już tego dodatku. Paradoksalnie te korzystne rozwiązania dla mundurowych umożliwił Donaldowi Tuskowi …… Andrzej Duda. Bo zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 r. Za 3 mld telewizji publicznej. Ale dzięki temu rząd D. Tuska mógł ją było poprawić. Więcej o tym wszystkim w tym artykule Infor.pl Podwyżki 20%: D. Tusk dobrze wykorzystał weto A. Dudy. I dał żołnierzom, policjantom i celnikom wyrównania do 20%. I skasował dodatek

Artykuł sprzed aktualizacji

Wiadomo, że żołnierze, policjanci i celnicy mają pewne 20% podwyżki uposażeń (mundurowi prosili, aby wyraźnie zaznaczyć, że +20% dotyczy podstawy uposażenia, a nie całości). Weto prezydenta A. Dudy wymusi jedynie złożenie nowego projektu ustawy okołobudżetowej albo zmiany w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. Dla mundurowych ważniejsze jest pytanie o wyrównanie. Podwyżki otrzymają od 1 marca 2024 r. Czy będą mieli wyrównanie od 1 stycznia 2024 r., tak jak obiecano nauczycielom?

Decyzje premiera D. Tuska są następujące:

1) Mundurowi nie otrzymają żadnych wyrównań za okres styczeń - luty 2024 r. (Decyzja na "NIE")

ale

2) Otrzymają dodatek do pensji za okres marzec – grudzień 2024 r. (Decyzja na "TAK")

Dodatek obliczamy następująco (wzór i podstawa prawna w dalszej części artykułu):

Przykład (wszystko kwoty brutto)

Uposażenie "mundurowego" na 1 stycznia 2024 r. wynosi 6000 zł (przed podwyżką).

Uposażenie "mundurowego" na 1 marca 2024 r. wynosi 7800 zł (po podwyżce).

Odejmujemy od siebie kwoty: 7800 zł – 6000 zł = 1800 zł

Następnie wynik dzielimy przez 5:

1800 zł/5 = 360 zł.

I to jest wartość dodatku do tej konkretnie pensji doliczona za: marzec, kwiecień, maj, czerwiec itd. aż do grudnia 2024 r.

UWAGA! Dodatek nie przechodzi na 2025 r.

Czytelnicy-mundurowi piszą też w komentarzach, że realna podwyżka między 2024 r. a 2023 r., może wynosić dla nich 600 zł (dla całości wynagrodzenia). Więc w tym wariancie będziemy mieli 600 zł/5, a dodatek wyniesie 120 zł. I zaznaczają, że "te" 600 zł podwyżki, "co nie starczy na papierosy", to będzie ich szara rzeczywistość, której 120 zł dodatku nie zmieni.

Takie wyliczenia jak powyżej trzeba przeprowadzać indywidualnie dla każdego beneficjenta tego dodatku. Im niżej w hierarchii wynagrodzeń stoi "mundurowy", tym mniejsza korzyść dla niego. To staraliśmy się pokazać artykułem. A czytelnikom, że w "mundurówce" "na dole", nie zawsze są kokosy. Pokazują to poniższe obliczenia policjantów z NSZZ "Solidarność":

Przykładowe kwoty podwyżek w policji na 2024 r. (za NSZZ Solidarność - wszystkie kwoty brutto)

Grupa zaszeregowania 1 (posterunkowy)

Podstawa uposażenia - 2990 zł (w 2023 r. 2510 zł)

Podwyżka - 480 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.) – 96 zł

Grupa zaszeregowania 2 (starszy sierżant)

Podstawa uposażenia – 4210 zł (w 2023 r. 3510 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 3 (sierżant sztabowy)

Podstawa uposażenia – 4240 zł (w 2023 r. 3540 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 4 (aspirant sztabowy np. pomocnik dyżurnego, dzielnicowy)

Podstawa uposażenia - 4340 zł (w 2023 r. 3620 zł)

Podwyżka – 720 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 144 zł

Grupa zaszeregowania 5 (aspirant sztabowy np. detektyw)

Podstawa uposażenia - 4530 zł (w 2023 r. 3770 zł)

Podwyżka – 760 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 152 zł

Grupa zaszeregowania 6 (nadkomisarz np. kierownik posterunku Policji)

Podstawa uposażenia – 4800 zł (w 2023 r. 4000 zł)

Podwyżka – 800 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 160 zł

Grupa zaszeregowania 7 (nadkomisarz np. dyżurny)

Podstawa uposażenia – 4910 zł (w 2023 r. 4090 zł)

Podwyżka – 820 zł

Dodatek do uposażenia w okresie marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.: 164 zł

Przypisałem stanowiska do grup zaszeregowania za tym rozporządzeniem link (ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego)

Podwyżka kwoty bazowej z 1740,64 zł do 2088,77 zł

Wszystkie powyższe wyliczenia za OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Związkowcy po zapoznaniu się z projektem ustawy budżetowej na 2024 r., obliczyli jak zmienią się wynagrodzenia policjantów w 2024 r.

"Na szybko" obliczenia przeprowadzili 19 grudnia 2023 r. przy następujących założeniach (link):

Kwoty są obliczane na podstawie waloryzacji uposażenia dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. i tylko na podstawie zmiany wysokości kwoty bazowej.

Zwiększeniu ulegnie także wysługa lat - indywidualna u każdego funkcjonariusza.

Zwiększeniu ulegnie także wysokość dodatku "15+".

Obliczenia z 19 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

i rozbudowali obliczenia 22 grudnia 2023 r. (link)

Tabela niebieska - wzrost ww. kwot bazowych o 20% - podstawy wyliczenia kwoty uposażenia zasadniczego na poszczególnych grupach zaszeregowania.

Tabela zielona - podstawa wysokości podwyżki. Obliczenia z tabeli zostaną wykorzystane dla wysługi lat, dodatku „15+”.

Żółta tabela - kwoty wypłacane od 1 marca 2024 r. tj. podwyżka + 1/5 za styczeń i luty 2024 r.

Obliczenia z 22 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Tak jak w 2023 roku wypłata podwyżki za miesiące styczeń i luty nastąpi w równiej kwocie w miesiącach marzec-grudzień 2024.

Dlaczego taki ruch premiera D. Tuska?

Prawdopodobnie decydują m.in. przepisy emerytalne. Np. policjanci, którzy byli zatrudnieni do 31 grudnia 2012 r. mogą przechodzić na emeryturę na tzw. „starych zasadach” - po przepracowaniu co najmniej 15 lat w policji. Emerytura wynosi 40% ostatniej pensji + 2,6% ostatniej pensji za każdy dodatkowy rok. Policjant może uzyskać w ten sposób emeryturę na poziomie 75% ostatniego wynagrodzenia. Z uwagi na istotne znaczenie „ostatniej pensji”, rozwiązanie przyjęte przez rząd zachęca do pozostania na służbie. Ale tą moją teorię odrzucili w komentarzu do artykułu Internauci, argumentując, że kwota dodatku jest wręcz symboliczna i nikt jej nie będzie brał pod uwagę przy tak poważnej decyzji jak odejście ze służby.

Niemniej mamy takie uzasadnienie w ustawie okołobudżetowej na 2024 r. (w tej zawetowanej przez prezydenta A. Dudę):

"Zmiany w zakresie funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych (art. 19)

Proponuje się regulację wprowadzającą mechanizm zachęcający do pozostawania w służbie czynnej żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby w roku 2024 wzrost uposażeń obejmował wyłącznie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno‑Skarbowej pozostających w służbie na dzień 1 marca 2024 r."

Kwotę dodatku otrzymujemy z wzoru tak opisanego przez przepis:

Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.

Uposażenie należne na 1 marca 2024 r - obliczamy na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na 2024 r.

Uposażenie należne na 1 stycznia 2024 r. - obliczamy na podstawie kwoty bazowej na 2023 r.

Np. mamy tu:

1) Kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy dla 2023 r. (według ustawy budżetowej na 2023 r.) - 1740,64 zł

2) Kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy dla 2024 r. (według projektu ustawy budżetowej na 2024 r.) - 2088,77 zł (jest to+20% wobec 2023 r.).

W 2024 r. ta kwota bazowa w przypadku np. żołnierzy, policjantów jako x4,43 przekłada się na średnie uposażenie do 9253,25 zł brutto (z nagrodą roczną).

Dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej kwota bazowa według projektu budżetu na 2024 r. wynosi 2332,57 zł.

O podwyżkach 20% Infor.pl pisał w tych artykułach:

Wyrównanie dla żołnierzy i funkcjonariuszy – od 1 marca 2024 r.

Niczym szczególnym nie jest wypłata budżetówce podwyżek w marcu danego roku. Bo prace nad budżetem przeciągają się. Dlatego obowiązuje od kilku dekad taka zasada wprowadzona przez ustawę z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

Art. 8. 1. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku (z osobną regulacją dla Karty Nauczyciela).

Przepis ten ustawa okołobudżetowa na 2024 r. wyłącza w stosunku do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.

Oznacza to, że – w odróżnieniu od nauczycieli mających podstawę w "Karcie Nauczyciela" - nie otrzymają wyrównania za styczeń i luty 2024 r.

Jedyne wyrównanie jakie mundurowi mają zapewnione, to wyrównanie za okres od 1 marca 2024 r. - jeżeli wypłata podwyżek 20% się opóźni poza 1 marca 2024 r. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r.

Jak liczyć wynagrodzenia mundurowych do końca lutego 2024 r.

Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574).

Jak liczyć uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy od 1 marca 2024 r.

Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Pełna treść art. 19 zawetowanej przez prezydenta ustawy okołobudżetowej na 2024 r. – zakładamy wejście tego przepisu w życie na nowej podstawie prawnej

Art. 19. 1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574).

3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.

4. Do podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 oraz z … poz. …).

5. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r.

6. Przepis ust. 3 stosuje się także do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przeniesionych albo przyjętych do służby od dnia 1 stycznia 2024 r. a przed dniem 1 marca 2024 r.

Fragment projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

(… ) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł;