Sprytny ruch premiera D. Tuska: Podwyżki 20% połączył z brakiem wyrównania (kij) i dodatkiem do wynagrodzenia (marchewka)

Rząd D. Tuska próbuje zatrzymać odejścia ze służb mundurowych. Podwyżki 20% połączył z brakiem wyrównania. Jest to kij na odchodzących z policji. I dodatkiem do wynagrodzenia - to marchewka. Dla tych policjantów, żołnierzy i celników, którzy zostaną w służbie.

Czy wpłynie to na decyzje mundurowych o odejściu albo pozostaniu w służbie? Np. na 1 grudnia 2023 r. prawie 5000 żołnierzy zadeklarowało odejście ze służby. REKLAMA Pewne 20% podwyżki - weto tego nie zmieni Wiadomo, że żołnierze, policjanci i celnicy mają pewne 20% podwyżki podstawy uposażeń. Weto prezydenta A. Duda zostanie przez obecny rząd zneutralizowane. Dla mundurowych ważniejsze jest pytanie o wyrównanie. Podwyżki otrzymają od 1 marca 2024 r. Czy będą mieli wyrównanie od 1 stycznia 2024 r., tak jak obiecano nauczycielom? Decyzje premiera D. Tuska są następujące: 1) Mundurowi nie otrzymają żadnych wyrównań za okres styczeń - luty 2024 r. (Decyzja na "NIE") ale Dalszy ciąg materiału pod wideo 2) Otrzymają dodatek do pensji za okres marzec – grudzień 2024 r. (Decyzja na "TAK") A ma ta decyzja prawną formę w postaci art. 19 ustawy okołobudżetowej na 2024 r. Ustawa jest zawetowana, ale przepis wróci w postaci nowej ustawy okołobudżetowej albo zostanie dodany do ustawy budżetowej na 2024 r. (procedowanej w tej chwili przez Sejm). WAŻNE! Cały, bardzo rozbudowany przepis umieszczamy na końcu artykułu. Dlaczego taki ruch premiera D. Tuska? Prawdopodobnie decydują m.in. przepisy emerytalne. Np. policjanci, którzy byli zatrudnieni do 31 grudnia 2012 r. mogą przechodzić na emeryturę na tzw. „starych zasadach” - po przepracowaniu co najmniej 15 lat w policji. Emerytura wynosi 40% ostatniej pensji + 2,6% ostatniej pensji za każdy dodatkowy rok. Policjant może uzyskać w ten sposób emeryturę na poziomie 75% ostatniego wynagrodzenia. Z uwagi na istotne znaczenie „ostatniej pensji”, rozwiązanie przyjęte przez rząd zachęca do pozostania na służbie. Jest to w następujący sposób uzasadnione w ustawie okołobudżetowej na 2024 r. (w tej zawetowanej przez prezydenta A. Dudę): "Zmiany w zakresie funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych (art. 19) Proponuje się regulację wprowadzającą mechanizm zachęcający do pozostawania w służbie czynnej żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby w roku 2024 wzrost uposażeń obejmował wyłącznie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno‑Skarbowej pozostających w służbie na dzień 1 marca 2024 r." Miesięczny dodatek do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy za okres marzec – grudzień 2024 r. Kwotę dodatku otrzymujemy z wzoru tak opisanego przez przepis: Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2. wzór na dodatek INFOR Uposażenie należne na 1 marca 2024 r - obliczamy na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na 2024 r. Uposażenie należne na 1 stycznia 2024 r. - obliczamy na podstawie kwoty bazowej na 2023 r. Np. mamy tu: 1) Kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy dla 2023 r. (według ustawy budżetowej na 2023 r.) - 1740,64 zł 2) Kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy dla 2024 r. (według projektu ustawy budżetowej na 2024 r.) - 2088,77 zł (jest to+20% wobec 2023 r.). W 2024 r. ta kwota bazowa w przypadku np. żołnierzy, policjantów jako x4,43 przekłada się na średnie uposażenie do 9253,25 zł brutto (z nagrodą roczną). Dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej kwota bazowa na 2024 r. projekt budżetu na 2024 r. określa w wysokości 2332,57 zł. O podwyżkach 20% Infor.pl pisał w tych artykułach: Zobacz również: D. Tusk : Podwyżki nie dotyczą wszystkich! Kto w 2024 r. nie otrzyma 30% (szkoła) albo 20% (budżetówka)? Gminy im dopłacą? [Wykaz stanowisk]

NSZZ Policjantów: Musimy wiedzieć co z podwyżką 20%. Bo mundurowi na początku 2024 r. podejmują decyzje o odejściu albo pozostaniu Wyrównanie dla żołnierzy i funkcjonariuszy – od 1 marca 2024 r. REKLAMA Niczym szczególnym nie jest wypłata budżetówce podwyżek w marcu danego roku. Bo prace nad budżetem przeciągają się. Dlatego obowiązuje od kilku dekad taka zasada wprowadzona przez ustawę z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw: Art. 8. 1. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku (z osobną regulacją dla Karty Nauczyciela). Przepis ten ustawa okołobudżetowa na 2024 r. wyłącza w stosunku do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. Oznacza to, że – w odróżnieniu od nauczycieli mających podstawę w "Karcie Nauczyciela" nie otrzymają – wyrównania za styczeń i luty 2024 r. Jedyne wyrównanie jakie mundurowi mają zapewnione, to wyrównanie za okres od 1 marca 2024 r. Jeżeli wypłata podwyżek 20% się opóźni poza 1 marca 2024 r. - podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r. Jak liczyć wynagrodzenia mundurowych do końca lutego 2024 r. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574). Jak liczyć uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy od 1 marca 2024 r. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Pełna treść art. 19 zawetowanej przez prezydenta ustawy okołobudżetowej na 2024 r. – zakładamy wejście tego przepisu w życie na nowej podstawie prawnej REKLAMA Art. 19. 1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574). 3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2. 4. Do podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 oraz z … poz. …). 5. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r. 6. Przepis ust. 3 stosuje się także do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przeniesionych albo przyjętych do służby od dnia 1 stycznia 2024 r. a przed dniem 1 marca 2024 r. Fragment projektu ustawy budżetowej na 2024 r. (… ) kwoty bazowe dla: a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł, b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł, c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł, d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł, e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł;