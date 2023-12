NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" policzył, ile będzie zarabiał policjant w 2024 r. po podwyżce o 20% kwoty bazowej [Tabela]

D. Tusk do podwyżek 20% dołączył dodatek do uposażeń dla policjantów, żołnierzy i celników. Od 1 marca 2024 r.

Rząd D. Tuska próbuje zatrzymać odejścia ze służb mundurowych. Podwyżki 20% połączył z brakiem wyrównania. Jest to kij na odchodzących z policji. I dodatkiem do wynagrodzenia - to marchewka. Dla tych policjantów, żołnierzy i celników, którzy zostaną w służbie. NSZZ Solidarność przygotowała zestawianie zmian uposażeń policjantów na 2024 r.