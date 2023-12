Mundurowi: Od 1 stycznia 2024 r. podwyżka stawek dziennych o 11 zł. Czy zachęci do służby?

Od 1 stycznia 2024 r. stawki dzienne żołnierzy niezawodowych w górę o 11 zł. Zawodowi dostali podwyżkę 20% kwoty bazowej i dodatek do pensji od 1 marca 2024 r. do końca 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. stawki dzienne żołnierzy niezawodowych w górę o 11 zł. Czy zachęci to do służby? Według danych opublikowanych przez Rzpl liczby wojskowych w 2023 r. wzrosła o prawie 16 000 zł (żołnierzy zawodowych o 13 132, a WOT – o 2848, w sumie o 15 980 osób). W 2023 r. chciało wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW) 60 000. osób, 21% odpadło na etapie rekrutacji (np. z powodów zdrowotnych).

Nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych

W konsekwencji wzrostu stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych MON podwyższył stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Metodologia podwyżek: na podstawie procenta najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego dla stopnia szeregowego określonego w poprzednich regulacjach (2,85%). Nowe stawki uposażeń wzrastają jednolicie dla wszystkich stopni wojskowych o 11 zł.

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY W KWOTACH DZIENNYCH WEDŁUG STOPNIA ETATOWEGO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, OKREŚLONEGO STOPNIEM WOJSKOWYM, ORAZ WEDŁUG POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA STOPNIA WOJSKOWEGO

Stopień wojskowy Wysokość stawki w kwocie dziennej (w zł) generał (admirał) 626 generał broni (admirał floty) 526 generał dywizji (wiceadmirał) 451 generał brygady (kontradmirał) 371 pułkownik (komandor) 331 podpułkownik (komandor porucznik) 281 major (komandor podporucznik) 246 kapitan (kapitan marynarki) 226 porucznik (porucznik marynarki) 221 podporucznik (podporucznik marynarki) 216 starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 201 starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 196 chorąży (chorąży marynarki) 191 młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 186 starszy sierżant (starszy bosman) 181 sierżant (bosman) 176 plutonowy (bosmanmat) 171 starszy kapral (starszy mat) 166 kapral (mat) 161 starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) 156 starszy szeregowy (starszy marynarz) 146 szeregowy (marynarz) 141

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi - Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2794

Podwyżka kwoty bazowej z 1740,64 zł do 2088,77 zł dla żołnierzy zawodowych i dodatek

Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na 2024 r. (ustawa jeszcze w Sejmie) kwoty bazowe dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy są w wysokości 2088,77 zł.

Kwotę dodatku otrzymujemy z wzoru tak opisanego przez przepis:

Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.